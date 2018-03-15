Conflict Intelligence Team: В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарев
По крайней мере, так утверждает исследовательская группа «Conflict Intelligence Team». По ее данным, накануне погибший был похоронен с воинскими почестями в Оренбургской области.
Министерство обороны официально о гибели Пономарева не сообщало. По некоторым данным, россиянин мог погибнуть в Восточной Гуте в пригородах Дамаска.
Комментарии7
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belovnikita 15 марта 2018 | 15:40
медальку дадут?
captain_ 15 марта 2018 | 15:43
У меня такое ощущение, что 18 марта будут вовсе не выборы а всерусская акция: "всем кто пережил 18 лет правления Пуйла - 6 лет в подарок"...
Ггг...
olegleon 15 марта 2018 | 15:40
"накануне погибший был похоронен с воинскими почестями в Оренбургской области. "
логично предположить, что он был военнослужащим, если его так хоронили.
metlag 15 марта 2018 | 15:57
olegleon: Повезло пареньку.
Похоронили с воинскими почестями.
А всего-то ему 22-го года.
Значит заслужил.
В таком возрасте похороны с почестями не каждый заслужит.
У нас в городе на кладбище есть "Аллея воров". В 90-е образовалась. Прям у главного входа.
Там тоже с почестями хоронили и залпы тоже были. Из личного оружия. А памятники там какие .... и ребята молодые, по-преимуществу.
заслужили значит почет.
Этому тоже повезло, что бы он без Сирии делал?
так и прожил бы до старости, дети там, внуки и хоронили бы без воинских почестей.
А тут ... почести, везунчик, что в Сирию попал.
no_bullshit 15 марта 2018 | 15:55
Пляши, мать! Кредит погашен! На Вовку похоронка пришла!
from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 16:04
no_bullshit: Молодца Володька , заработал путинские гробовые и место освободил следующему соискателю ;)))
che21 15 марта 2018 | 15:58
Думал на прогулку идет,постреляет сирийцев получит бабки и все ок.
Что за дебилы?