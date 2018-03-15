Процесс выдачи британских виз россиянам не изменится, — обещает посольство Великобритании. По данным дипмиссии, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, поступает много запросов от граждан России, которые хотят посетить

Великобританию. При этом в прошлом году 96% заявлений от россиян были рассмотрены положительно.

Накануне Лондон объявил о высылке 23-х российских дипломатов на фоне скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Сегодня глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва готовит высылку британских дипломатов.