Процесс выдачи британских виз россиянам не изменится
Процесс выдачи британских виз россиянам не изменится, — обещает посольство Великобритании. По данным дипмиссии, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, поступает много запросов от граждан России, которые хотят посетить
Великобританию. При этом в прошлом году 96% заявлений от россиян были рассмотрены положительно.
Накануне Лондон объявил о высылке 23-х российских дипломатов на фоне скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Сегодня глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва готовит высылку британских дипломатов.
Комментарии11
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captain_ 15 марта 2018 | 15:35
Министр обороны Великобритании посоветовал РФии "отойти в сторону и заткнуться"...
Уже с русскими, как с чмошниками разговаривают. Ггг...
alehan000074 15 марта 2018 | 15:50
Британия ничего не имеет против народа России. Но путинскую мразь будут давить как клопов.
haldey 15 марта 2018 | 16:05
alehan000074: Они уже на цырлах пляшут, обещания раздают)))
А ту мразь, которая Россию продает, надо давить! Первый указ нужен, о закрытии ЭМ, Дождя и прочих рассадников русофобии... А работников этих компаний сделать невыездными))) А то перед Украиной неудобно, за говнопольское)))
hastings 15 марта 2018 | 15:36
Надо самим запретить нашим гражданам туда ехать! Контрсанкции.
captain_ 15 марта 2018 | 16:01
Вы, конечно, будете смеяться, но РФ в СБ ООН потребовала доказательств причастности РФии к отравлению Скрипаля веществом, которое изобрели в лаборатории КГБ и которое есть только у России... Гггг...
aleks12 15 марта 2018 | 15:36
Сегодня глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва готовит высылку британских дипломатов.
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после этого выдача виз может пойти на спад
olegleon 15 марта 2018 | 15:38
aleks12: сотрудники разведки не выдают визы. и сказано было про процесс выдачи.
andre_klimov 15 марта 2018 | 16:10
aleks12:
Процесс не изменится. Но, как было заявлено - усилятся проверки, а значит - изменятся сроки. Особенно мне понравился пассаж о "лицах, афилированых с персоналиями под санкциями". В прошлом году визы получили 96% соискателей. В этом - посмотрим...
igor20012 15 марта 2018 | 15:41
Непонятно: а для чего тогда этих дипломатов выгонять ? Смысла никакого нет, либо этой терезе мозги вправили, либо у нее раздвоение личности.
spec71205 15 марта 2018 | 15:43
Если кто был в Англии сразу понимает какое он ничтожество на родине. Это такой моральный удар. Пропадает моментально духовность и величие. Скрепы рушатся на глазах! Закройте нафиг английское посольство! Нечего травмировать граждан государства 404!!!
demokratru 15 марта 2018 | 16:03
Никто из нормальных россиян по своей воле в эту помойку Европы-Англию, не поедет. Есть шанс уехать нормальным россиянином, а приехать конченным толерастом и опущенным оппозиционером. Так что нам эти визы на *** не нужны!