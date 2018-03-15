Несколько тысяч человек пришли проститься с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова в Москве
На траурной церемонии побывали многие известные актеры, общественные деятели, чиновники. Приехал проститься с Табаковым и Владимир Путин.
Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.
Комментарии3
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gardaratat 15 марта 2018 | 15:46
это тот, который рассказывал, что украинцы второй сорт?
spec71205 15 марта 2018 | 15:47
Собалезную родным и близким. Прощай кот Матроскин. Добрая память вам.
glotov 15 марта 2018 | 16:01
Талантище ушел. Земля пухом!