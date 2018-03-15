Новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас наметил жесткий курс коалиционного правительства по отношению к России

Новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время первого официального визита в Париже наметил жесткий курс коалиционного правительства по отношению к России.

Через шесть часов после назначения министром и присяги в президентском дворце Беллевю Хайко Маас направился с официальным визитом в Париж. Его французский коллега Жан-Ив ЛеДриан в описании международных тем, которые требуют основного внимания обеих стран, на первое место поставил отношения с Россией. Со своей стороны, Маас подчеркнул, что конфликт в Донбассе будет оставаться для Германии и Франции «одним из главных международных приоритетов». Министр иностранных дел ФРГ также заявил, чтообе страны решительно выступают за территориальнуюцелостность Украины. О пошаговой отмене санкций Евросоюза Маас не сказал ни слова. Тем самым новый глава МИД Германии явно наметил отказ от продолжения курса своего предшественника Зигмара Габриэля в отношении России. Как в Берлине, так и в Париже Хайко Маас назвал «нападение на Сергея Скрипаля и его дочь неприемлемым преступлением», потребовав от России «активно участвовать в его расследовании».Министр иностранных дел ФРГ также указал на необходимость выполнения резолюции Совбеза ООН по Сирии.

Отношения с Парижем будут важным приоритетом в международной политике Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц также посетят в пятницу Францию с первым официальным визитом. Затем планируется поездка главы кабмина ФРГ в Польшу.