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15:06, 15 марта 2018

Новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас наметил жесткий курс коалиционного правительства по отношению к России

Новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время первого официального визита в Париже наметил жесткий курс коалиционного правительства по отношению к России.

Через шесть часов после назначения министром и присяги в президентском дворце Беллевю Хайко Маас направился с официальным визитом в Париж. Его французский коллега Жан-Ив ЛеДриан в описании международных тем, которые требуют основного внимания обеих стран, на первое место поставил отношения с Россией. Со своей стороны, Маас подчеркнул, что конфликт в Донбассе будет оставаться для Германии и Франции «одним из главных международных приоритетов». Министр иностранных дел ФРГ также заявил, чтообе страны решительно выступают за территориальнуюцелостность Украины. О пошаговой отмене санкций Евросоюза Маас не сказал ни слова. Тем самым новый глава МИД Германии явно наметил отказ от продолжения курса своего предшественника Зигмара Габриэля в отношении России. Как в Берлине, так и в Париже Хайко Маас назвал «нападение на Сергея Скрипаля и его дочь неприемлемым преступлением», потребовав от России «активно участвовать в его расследовании».Министр иностранных дел ФРГ также указал на необходимость выполнения резолюции Совбеза ООН по Сирии.

Отношения с Парижем будут важным приоритетом в международной политике Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц также посетят в пятницу Францию с первым официальным визитом. Затем планируется поездка главы кабмина ФРГ в Польшу.

Комментарии

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danko_fuflo 15 марта 2018 | 15:12

Какая меркельмрась такой и министр. Яблоня от яблочка. Пусть вешается.

danko_fuflo 15 марта 2018 | 15:16

danko_fuflo: а не думает ли это горе министр, что немецкие магазины и машины могут попрощаться с Россией? Где этот дыбил тогда деньги будет брать себе на зарплату и на черных нахлебников. Трамп этих фидоров уже по таможне послал.

gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 15:29

danko_fuflo: // не думает ли это горе министр, что немецкие магазины и машины могут попрощаться с Россией? //
А знает ли Фуфло, что его сцарь, Вова Куйло, передвигается по дорогам исключительно на Мерседесах?
Это автомобили немецкого производства, ежели что.
При этом Меркель о существовании Лада-Калин, скорей всего, даже не подозревает.
Кстати, удило, краткие итоги недели: Серёге Дебилыбля Лаврову два серьёзных менингита на голову.
Вместо компромиссного Тиллерсона ястребоватый Помпео.
Вместо гнущегося Габриэля теперь вот вам антихутинец Маас.
Джонсон Лаврова ещё до скандала с ядом в хрен не ставил, а теперь вообще в фашисты записал.
Как с такими русофобами жить будете, портянки?
Эдак на ближайшее победобесие 9-го мая к вам и Додон ехать застремается.

aleks12 15 марта 2018 | 15:30

danko_fuflo: то,что ты фуфло и так ясно,а скажи ка педя на каких авто будут рассекать по России твои господа.

opiatnovyi63 15 марта 2018 | 15:52

aleks12: А наши госпропагандоны мечтали о расколе в ЕС!

aleks12 15 марта 2018 | 15:56

opiatnovyi63: такая у них работа

andre_klimov 15 марта 2018 | 15:31

danko_fuflo:
Россия не входит даже в десятку основных экспортных направлений Германии. В отличие от тех же Швейцарии, Польши или Австрии. Как-нибудь переживут, я думаю :)

shmuel63 15 марта 2018 | 15:37

andre_klimov: Не удостаивайте Фуфло своим вниманием. Это существо, стоящее на низшей ступени социального и умственного развития.

andre_klimov 15 марта 2018 | 15:42

shmuel63:
Ну так это, по сути - не для него информация. Это - для тех, кто его прочитал. Вы правы, дразнить троллей быстро надоедает. Но информацию дать никогда не вредно. Кто-то заинтересуется и копнёт глубже.

raffal 15 марта 2018 | 15:33

danko_fuflo: немецкие магазины и машины могут попрощаться с Россией
___________________
Увы, но список того с чем уже распрощалась Россия и ещё предстоит распрощаться, куда, как более велик и болезненен.
......
Информация к размышлению: экономическая мощь России это примерно 3% от стран, участвующих в санкциях. А учитывая убогую структуру российской экономики, 3% представляются несколько завышенным.

tour 15 марта 2018 | 15:43

raffal: -/3% представляются несколько завышенным./
О нашей «недоэкономике» и говорить как то неудобно, сейчас она в 18 раз меньше американской, в 11 раз меньше китайской, и в 3,5 раза меньше немецкой. Мы плетёмся в хвосте за Испанией, Мексикой и Австралией. Наш оборонный бюджет — ($60 млрд. США — $700млрд.) ниже, чем у Саудовской Аравии, а бедность — выше, чем в Индонезии. КНР обогнала РФ по уровню средней зарплаты - $820 в месяц. У нас $400. Что меньше, чем в Египте и заметно ниже Турции ($720). $400 - это уровень нищей Албании, на 15% ниже Болгарии и на 20% ниже разрушенный и разбомбленной Сербии. Минимальная зарплата в Китае сейчас - 20 000 рублей, у нас - 9400 руб, 2,5 раза меньше. Уровень средней зарплаты в России теперь уступает таким европейским странам, как Польша, Румыния и Сербия. То есть даже по китайским стандартам у нас 70% граждан - нищие. Более 12 миллионов работающих россиян не могут себя обеспечить. В прошлом году доходы каждого шестого работника были ниже прожиточного минимума. Зарплату ниже этого минимума получают около двух миллионов россиян, или более 7% работающих в стране. Бедность в России это, прежде всего, бедность РАБОТАЮЩЕГО населения и это уникальное явление в социальной сфере. В тоже время, бюджет Нью-Йорка превышает весь ВВП Российской Федерации! Экономика РФ, арифметически равна бюджету одного американского города. Капитализация лишь одной американской компании "Apple" - $900 млрд!!! Если сравнить самые мощные Российские - "Росснефть" - $69,9 млрд; "Газпром" - $59,9 млрд; "Сбербанк" - $61,0 млрд. начинаешь понимать беспомощность Путинских обещаний в обгоне Португалии. Нам бы, от Гондураса не отстать!

raffal 15 марта 2018 | 16:04

tour:
Сейчас весь праведный , патриотический "гнев" шоблы т.н. "патриотов" обрушился на Великобританию.
Валовый продукт Соединённого Королевства более, чем вдвое выше, чем в России.
При населении втрое меньше.
И это при несоразмеримой разнице в ресурсах со сказочно богатой (и нищей) Россией, у которой абсолютное большинство всего производимого это природный, невозобновляемый (!) продукт.
В Великобритании основа экономики - наукоёмкий, инновационный продукт, с высокой степенью передела и высокой добавочной стоимостью

rampa 15 марта 2018 | 15:42

danko_fuflo: уже попрощался. Откуда у большинства россиян деньги на покупку немецких товаров и машин )))

rom8883 15 марта 2018 | 16:00

danko_fuflo: Наверное теперь в России Лады-Калины начнут вместо Мерседесов покупать!

ostapbey 15 марта 2018 | 15:34

danko_fuflo: а ты пожалуйста в Лигу сексуальных реформ..
Даже..

tks 15 марта 2018 | 15:14

Конец Мордорашке.

accyapa 15 марта 2018 | 15:25

tks: А что сказала эта Немецкая подстилка Пиндосов, про "Северный Поток 2"?

soldat777 15 марта 2018 | 15:25

tks: ты этот из себя вытащи, может это начало?

neprostotak 15 марта 2018 | 15:15

Ну всё, допрыгался свеженазначенный министр иностранных дел ФРГ!
В РФ фраза «за территориальнуюцелостность Украины» подпадает под действие статьи о сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность РФ!!
Щас каааак СК РФ возбудится! Кааак подаст в интерпол на арест министра!
Или не подаст? Как думаете?

danko_fuflo 15 марта 2018 | 15:18

neprostotak: на тебя подаст запрос в дурдом. Как ты думаешь? Или не подаст?

from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 15:23

danko_fuflo: Бот , плохо работаешь , 3 мин. - время реакции. Или эрекции , отвечай !

vilingrad 15 марта 2018 | 15:20

Да шо ж такое! По русскому телику твердят, что немцы с британцами и прочие французы только и хотят припасть к живительному источнику русского мира- а как войдет такой во власть- тут же этот прозрачный ключ охаивает вонючей парашей и другими неаппетитными словами! Доколе!!!

aleks12 15 марта 2018 | 15:34

Габриэль был тюфяком,а этот пока неясно каким будет

tks 15 марта 2018 | 15:37

aleks12: Давно пора понять, что от персоналий там, на "проклятом Западе", не все так зависит, как в СкрепоНоссии...

vladimirgornitsky 15 марта 2018 | 15:35

Введет Германия жесткий курс, и останется Путин без холявного пива.

andre_klimov 15 марта 2018 | 15:38

Похоже, намечается "разделение труда". "Островитяне" и бывшие колонии будут санкционировать за ликвидации на своей территории, материковая Европа - за территориальные захваты и гибридные войны. Южная Америка вполне может взяться за расследование российского наркотрафика и торговли оружием, Северная - ну тут понятно., Эти могут себе позволить сразу по всем направлениям. Арабский мир, скорей всего, будет спокойно мстить за поддержку шиитов в межконфессионной войне. Остаётся только нейтралитет ЮВА. Да и то, при условии, что не вскроется ещё что и в этом регионе. "Гуляли"-то сразмахом...

rom8883 15 марта 2018 | 16:03

Китай закупает автомобилей в 10 раз больше чем Россия.

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