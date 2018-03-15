Новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас наметил жесткий курс коалиционного правительства по отношению к России
Новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время первого официального визита в Париже наметил жесткий курс коалиционного правительства по отношению к России.
Через шесть часов после назначения министром и присяги в президентском дворце Беллевю Хайко Маас направился с официальным визитом в Париж. Его французский коллега Жан-Ив ЛеДриан в описании международных тем, которые требуют основного внимания обеих стран, на первое место поставил отношения с Россией. Со своей стороны, Маас подчеркнул, что конфликт в Донбассе будет оставаться для Германии и Франции «одним из главных международных приоритетов». Министр иностранных дел ФРГ также заявил, чтообе страны решительно выступают за территориальнуюцелостность Украины. О пошаговой отмене санкций Евросоюза Маас не сказал ни слова. Тем самым новый глава МИД Германии явно наметил отказ от продолжения курса своего предшественника Зигмара Габриэля в отношении России. Как в Берлине, так и в Париже Хайко Маас назвал «нападение на Сергея Скрипаля и его дочь неприемлемым преступлением», потребовав от России «активно участвовать в его расследовании».Министр иностранных дел ФРГ также указал на необходимость выполнения резолюции Совбеза ООН по Сирии.
Отношения с Парижем будут важным приоритетом в международной политике Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц также посетят в пятницу Францию с первым официальным визитом. Затем планируется поездка главы кабмина ФРГ в Польшу.
Комментарии27
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danko_fuflo 15 марта 2018 | 15:12
Какая меркельмрась такой и министр. Яблоня от яблочка. Пусть вешается.
danko_fuflo 15 марта 2018 | 15:16
danko_fuflo: а не думает ли это горе министр, что немецкие магазины и машины могут попрощаться с Россией? Где этот дыбил тогда деньги будет брать себе на зарплату и на черных нахлебников. Трамп этих фидоров уже по таможне послал.
gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 15:29
danko_fuflo: // не думает ли это горе министр, что немецкие магазины и машины могут попрощаться с Россией? //
А знает ли Фуфло, что его сцарь, Вова Куйло, передвигается по дорогам исключительно на Мерседесах?
Это автомобили немецкого производства, ежели что.
При этом Меркель о существовании Лада-Калин, скорей всего, даже не подозревает.
Кстати, удило, краткие итоги недели: Серёге Дебилыбля Лаврову два серьёзных менингита на голову.
Вместо компромиссного Тиллерсона ястребоватый Помпео.
Вместо гнущегося Габриэля теперь вот вам антихутинец Маас.
Джонсон Лаврова ещё до скандала с ядом в хрен не ставил, а теперь вообще в фашисты записал.
Как с такими русофобами жить будете, портянки?
Эдак на ближайшее победобесие 9-го мая к вам и Додон ехать застремается.
aleks12 15 марта 2018 | 15:30
danko_fuflo: то,что ты фуфло и так ясно,а скажи ка педя на каких авто будут рассекать по России твои господа.
opiatnovyi63 15 марта 2018 | 15:52
aleks12: А наши госпропагандоны мечтали о расколе в ЕС!
aleks12 15 марта 2018 | 15:56
opiatnovyi63: такая у них работа
andre_klimov 15 марта 2018 | 15:31
danko_fuflo:
Россия не входит даже в десятку основных экспортных направлений Германии. В отличие от тех же Швейцарии, Польши или Австрии. Как-нибудь переживут, я думаю :)
shmuel63 15 марта 2018 | 15:37
andre_klimov: Не удостаивайте Фуфло своим вниманием. Это существо, стоящее на низшей ступени социального и умственного развития.
andre_klimov 15 марта 2018 | 15:42
shmuel63:
Ну так это, по сути - не для него информация. Это - для тех, кто его прочитал. Вы правы, дразнить троллей быстро надоедает. Но информацию дать никогда не вредно. Кто-то заинтересуется и копнёт глубже.
raffal 15 марта 2018 | 15:33
danko_fuflo: немецкие магазины и машины могут попрощаться с Россией
___________________
Увы, но список того с чем уже распрощалась Россия и ещё предстоит распрощаться, куда, как более велик и болезненен.
......
Информация к размышлению: экономическая мощь России это примерно 3% от стран, участвующих в санкциях. А учитывая убогую структуру российской экономики, 3% представляются несколько завышенным.
tour 15 марта 2018 | 15:43
raffal: -/3% представляются несколько завышенным./
О нашей «недоэкономике» и говорить как то неудобно, сейчас она в 18 раз меньше американской, в 11 раз меньше китайской, и в 3,5 раза меньше немецкой. Мы плетёмся в хвосте за Испанией, Мексикой и Австралией. Наш оборонный бюджет — ($60 млрд. США — $700млрд.) ниже, чем у Саудовской Аравии, а бедность — выше, чем в Индонезии. КНР обогнала РФ по уровню средней зарплаты - $820 в месяц. У нас $400. Что меньше, чем в Египте и заметно ниже Турции ($720). $400 - это уровень нищей Албании, на 15% ниже Болгарии и на 20% ниже разрушенный и разбомбленной Сербии. Минимальная зарплата в Китае сейчас - 20 000 рублей, у нас - 9400 руб, 2,5 раза меньше. Уровень средней зарплаты в России теперь уступает таким европейским странам, как Польша, Румыния и Сербия. То есть даже по китайским стандартам у нас 70% граждан - нищие. Более 12 миллионов работающих россиян не могут себя обеспечить. В прошлом году доходы каждого шестого работника были ниже прожиточного минимума. Зарплату ниже этого минимума получают около двух миллионов россиян, или более 7% работающих в стране. Бедность в России это, прежде всего, бедность РАБОТАЮЩЕГО населения и это уникальное явление в социальной сфере. В тоже время, бюджет Нью-Йорка превышает весь ВВП Российской Федерации! Экономика РФ, арифметически равна бюджету одного американского города. Капитализация лишь одной американской компании "Apple" - $900 млрд!!! Если сравнить самые мощные Российские - "Росснефть" - $69,9 млрд; "Газпром" - $59,9 млрд; "Сбербанк" - $61,0 млрд. начинаешь понимать беспомощность Путинских обещаний в обгоне Португалии. Нам бы, от Гондураса не отстать!
raffal 15 марта 2018 | 16:04
tour:
Сейчас весь праведный , патриотический "гнев" шоблы т.н. "патриотов" обрушился на Великобританию.
Валовый продукт Соединённого Королевства более, чем вдвое выше, чем в России.
При населении втрое меньше.
И это при несоразмеримой разнице в ресурсах со сказочно богатой (и нищей) Россией, у которой абсолютное большинство всего производимого это природный, невозобновляемый (!) продукт.
В Великобритании основа экономики - наукоёмкий, инновационный продукт, с высокой степенью передела и высокой добавочной стоимостью
rampa 15 марта 2018 | 15:42
danko_fuflo: уже попрощался. Откуда у большинства россиян деньги на покупку немецких товаров и машин )))
rom8883 15 марта 2018 | 16:00
danko_fuflo: Наверное теперь в России Лады-Калины начнут вместо Мерседесов покупать!
ostapbey 15 марта 2018 | 15:34
danko_fuflo: а ты пожалуйста в Лигу сексуальных реформ..
Даже..
tks 15 марта 2018 | 15:14
Конец Мордорашке.
accyapa 15 марта 2018 | 15:25
tks: А что сказала эта Немецкая подстилка Пиндосов, про "Северный Поток 2"?
soldat777 15 марта 2018 | 15:25
tks: ты этот из себя вытащи, может это начало?
neprostotak 15 марта 2018 | 15:15
Ну всё, допрыгался свеженазначенный министр иностранных дел ФРГ!
В РФ фраза «за территориальнуюцелостность Украины» подпадает под действие статьи о сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность РФ!!
Щас каааак СК РФ возбудится! Кааак подаст в интерпол на арест министра!
Или не подаст? Как думаете?
danko_fuflo 15 марта 2018 | 15:18
neprostotak: на тебя подаст запрос в дурдом. Как ты думаешь? Или не подаст?
from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 15:23
danko_fuflo: Бот , плохо работаешь , 3 мин. - время реакции. Или эрекции , отвечай !
vilingrad 15 марта 2018 | 15:20
Да шо ж такое! По русскому телику твердят, что немцы с британцами и прочие французы только и хотят припасть к живительному источнику русского мира- а как войдет такой во власть- тут же этот прозрачный ключ охаивает вонючей парашей и другими неаппетитными словами! Доколе!!!
aleks12 15 марта 2018 | 15:34
Габриэль был тюфяком,а этот пока неясно каким будет
tks 15 марта 2018 | 15:37
aleks12: Давно пора понять, что от персоналий там, на "проклятом Западе", не все так зависит, как в СкрепоНоссии...
vladimirgornitsky 15 марта 2018 | 15:35
Введет Германия жесткий курс, и останется Путин без холявного пива.
andre_klimov 15 марта 2018 | 15:38
Похоже, намечается "разделение труда". "Островитяне" и бывшие колонии будут санкционировать за ликвидации на своей территории, материковая Европа - за территориальные захваты и гибридные войны. Южная Америка вполне может взяться за расследование российского наркотрафика и торговли оружием, Северная - ну тут понятно., Эти могут себе позволить сразу по всем направлениям. Арабский мир, скорей всего, будет спокойно мстить за поддержку шиитов в межконфессионной войне. Остаётся только нейтралитет ЮВА. Да и то, при условии, что не вскроется ещё что и в этом регионе. "Гуляли"-то сразмахом...
rom8883 15 марта 2018 | 16:03
Китай закупает автомобилей в 10 раз больше чем Россия.