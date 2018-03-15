В Новой Зеландии расследуют инцидент с бывшим агентом российских спецслужб
В Новой Зеландии расследуют инцидент с бывшим агентом российских спецслужб, по словам которого его более 10 лет назад атаковали неизвестным химикатом. Об этом стало известно на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии и обвинений Лондона и других западных стран в адрес России.
О нападении, после которого он потерял 30 килограммов и едва не облысел, новозеландским СМИ рассказал Борис Карпичков. В прошлом сотрудник КГБ, а затем ФСБ. Бывший разведчик в 90х работал двойным агентом и передавал информацию на запад. После раскрытия в 98м бежал в Британию, спустя 8 лет переехал в Новую Зеландию. Инцидент как пишет издание New Zeland Herald, произошёл в 2006-ом. К Карпичкову по его словам на улице Окленда подбежал мужчина, который выглядел как бродяга, попытался отнять сумку, а потом бросил в лицо цитата «какую-то пыль». По словам экс-разведчика, он вскоре едва не потерял сознание, грудь покрылась сыпью. В течение двух месяцев после нападения он резко терял вес, у него выпадали волосы, но затем самочувствие пришло в норму. Бывший сотрудник ФСБ признался, что до инцидента с Сергеем Скрипалём он не считал это отравлением. Но изменил мнение после случившегося в Британии. Карпичков также рассказал, что в июне 2006-го узнал от коллеги об угрозе своей жизни. После чего уехал в Новую Зеландию. Он также сказал, что в феврале этого года ему позвонил знакомый сотрудник ФСБ и предупредил что с ним и ещё семерыми врагами российских спецслужб, в том числе Скрипалём может произойти нечто плохое.
Бывший агент уверен, что за отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери стоит ФСБ. Но не знает, может ли к этому быть причастен президент Путин, пишет новозеландское издание.
Москва вскоре объявит о высылке из России британских дипломатов. Это пообещал глава МИДа Сергей Лавров. При этом он не назвал конкретных сроков.
Лавров подчеркнул, что прежде всего ответные меры будут доведены до руководства Великобритании. При этом обвинения в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери он вновь назвал голословными.
Напомним, накануне Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов, отзыве визита Лаврова в Лондон и отказе в поездке официальной британской делегации на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.
Комментарии23
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zz682 15 марта 2018 | 15:07
Великобритания не будет передавать России образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом радио LBC заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Перевод статьи приводит «Интерфакс».Кроме того, Джонсон подтвердил, что Великобритания передаст образец вещества Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы та могла провести собственные тесты.В среду зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Великобритания направила приглашение в ОЗХО для проведения досконального расследования инцидента с отравлением Скрипаля. Британский премьер-министр Тереза Мэй, 12 марта выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. Россия эти обвинения отрицает и просит предоставить образцы нервно-паралитического вещества.
raffal 15 марта 2018 | 15:26
zz682:
Это говорит о полном отсутствии доверия к России. Россия обвиняемая сторона и не ей проводить экспертизу. Этим займётся международная организация Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, находящаяся в Гааге. Уверен, что российские специалисты будет приглашены. А предложение г-на Лаврова чтобы Россия сама исследовала и отказалась от своего же горячего говна.
vikwlad 15 марта 2018 | 15:50
"При этом обвинения в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери он вновь назвал голословными."
О чём нам говорит "Теория вероятности"? Если какой-то субъект, назовём его условно "Пу", нагадил в 100 местах, и вдруг обнаруживается, что кто-то нагадил ещё и в 101 месте, то можно с уверенностью сказать, что и в этом месте опять нагадил "Пу".
raffal 15 марта 2018 | 16:06
vikwlad:
Это вопрос о репутации, которая за последние годы в России уничтожена окончательно.
terens 15 марта 2018 | 15:09
Клепают свидетелей как горячие пирожки. Фсбшник ему позвонил и огласил список приговоренных. Они реально всех за дебилов держат.
andre_klimov 15 марта 2018 | 15:18
terens:
Ну так и есть - дебилы.
Если бы таинственно не померли Никита Камаев и Вячеслав Синев - не было бы Родченкова. Его бы просто не стали принимать всерьёз. А так - спасибо дебилам.
Если бы дебилы не потравили Срипаля и его дочь - сейцхасне стали быподнимать и перерасследовать все предидущие невнятные смерти, которые могут оказаться на поверку и обычными ликвидациями. В конце концов - чем эти дебилы отличаются от "братской Северной Кореи", изрядно промышлявшей тем же, или - от Ирана. Или - от Кубы времён ФиделяКа.
Хотя, наверное, не прав - никто из этих не прославлился, как эти дебилы. А количество epic fails уже переросло в cluster f*ck.
mystar 15 марта 2018 | 15:39
terens: Они реально всех за дебилов держат.
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Не совсем так. Западным обывателям плевать на Скрипаля и Россию. Ну поохают вечером перед телевизором 5 минут и забудут. Им важнее что бы на улице их не порезал какой-нибудь муслим. Или бомбу на крыльцо не подложили как в Остине недавно.
Что думают в России высшим западным политикам тоже плевать. Врать им не привыкать. Как например про обещания нераспространения НАТО на восток.
Цель всей этой истерики в очередной раз изобразить Россию империей зла и продолжить санкции по удушению и развалу России. А кто верит или не верит дело десятое.
Ну выплывет через 30 лет ( когда очередные секретные документы рассекретят ) вранье, так кого это будет волновать тогда.
opiatnovyi63 15 марта 2018 | 16:11
mystar: Кто ,кому и когда обещали не расширять НАТО на восток?Если соседи рф по тонн подвергаются нападению или угрозе нападения со стороны России,почему им должно быть отказано в защите от обнаглевшего агрессора и оккупанта?
abuvgrobu 15 марта 2018 | 15:11
Становится всё смешнее и смешнее. Всеми забытый предатель решил на разгорающемся скандальчике напомнить о своем существовании и, если удастся, денежек срубить. "Знакомый из ФСБ ему позвонил".. Смех, да и только..
vilingrad 15 марта 2018 | 15:26
abuvgrobu: Становится всё смешнее и смешнее".... пенсию получать. Или стипендию. Или в чем-ты там свои гроши получаешь. Дальше будет совсем худо! Денег нет- но вы смейтесь:)
ostapbey 15 марта 2018 | 15:28
abuvgrobu: а будет ещё смешнее не только тебе.
Что ухо на боку.
Даже.
alexander25101977 15 марта 2018 | 15:14
Британцы, обязательно возьмите кал и мочу у своей букингемской бабки. Возможно, что длинные руки лилипутина добрались и до неё. Возможно, у бабки радиоактивный передоз.
raffal 15 марта 2018 | 15:43
alexander25101977: у своей букингемской бабки
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Вы в самом деле идиот, или это такая роль, чтобы испохабить сайт?
Вопрос риторический, ответ не нужен.
zemljanka 15 марта 2018 | 15:15
Доброго здоровья.
Бог спас. Пусть и Скрипаля с дочерью спасет Всевышний.
raffal 15 марта 2018 | 15:29
zemljanka: Пусть ... спасет Всевышний.
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Не спасёт. Если не будет летального исхода, то все жертвы этой атаки с применением оружия массового поражения, а их 21 человек, навек останутся инвалидами разной степени тяжести.
zemljanka 15 марта 2018 | 16:12
raffal: В коме 3 человека. Остальные давно выписались.
У Юлии нет шансов выжить.
fikus74 15 марта 2018 | 15:17
еще один черный лебедь.
vilingrad 15 марта 2018 | 15:24
Теперь даже легкий понос припишут чекистам. И правильно, наверное- если ты утвердился в качесьве вешалки для дохлых собак- глупо не повесить туда все тухлое, что под руку попадется:)
raffal 15 марта 2018 | 16:11
vilingrad: Теперь даже легкий понос припишут чекистам
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Нет, не в качестве "вешалки для дохлых собак", а завоевавшем стойкую репутацию мошенника и обманщика. От горячего говна откажемся. Скажем, что это всё Обама или...ну список обвиняемых стандартный.
Это, а не пресловутое "вставание с колен", и есть основной итог 18-и летнего правления чекистов.
Стыдиться надо, а не кривляться и строить козьи рожи всему миру.
ostapbey 15 марта 2018 | 15:30
А не за амбаром БОИНГ!!
А прям надысь который за терриконом!!!
Даже..
janychar 15 марта 2018 | 15:33
Что бы в мире плохого не случилось, нужно первым делом заподозрить Россию. Может опасения и не подтвердятся, но скорее всего отпечаток лапы России там найдётся.
vsveter 15 марта 2018 | 15:42
Сотрудник ФСБ звонит предателю и предупреждает... Ну это же полный бред, галиматья.
homermp 15 марта 2018 | 16:00
Количество предателей среди сотрудников российских спецслужб просто зашкаливает. Ох, не там государство ищет врагов народа, не там.