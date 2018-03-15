В Новой Зеландии расследуют инцидент с бывшим агентом российских спецслужб, по словам которого его более 10 лет назад атаковали неизвестным химикатом. Об этом стало известно на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии и обвинений Лондона и других западных стран в адрес России.

О нападении, после которого он потерял 30 килограммов и едва не облысел, новозеландским СМИ рассказал Борис Карпичков. В прошлом сотрудник КГБ, а затем ФСБ. Бывший разведчик в 90х работал двойным агентом и передавал информацию на запад. После раскрытия в 98м бежал в Британию, спустя 8 лет переехал в Новую Зеландию. Инцидент как пишет издание New Zeland Herald, произошёл в 2006-ом. К Карпичкову по его словам на улице Окленда подбежал мужчина, который выглядел как бродяга, попытался отнять сумку, а потом бросил в лицо цитата «какую-то пыль». По словам экс-разведчика, он вскоре едва не потерял сознание, грудь покрылась сыпью. В течение двух месяцев после нападения он резко терял вес, у него выпадали волосы, но затем самочувствие пришло в норму. Бывший сотрудник ФСБ признался, что до инцидента с Сергеем Скрипалём он не считал это отравлением. Но изменил мнение после случившегося в Британии. Карпичков также рассказал, что в июне 2006-го узнал от коллеги об угрозе своей жизни. После чего уехал в Новую Зеландию. Он также сказал, что в феврале этого года ему позвонил знакомый сотрудник ФСБ и предупредил что с ним и ещё семерыми врагами российских спецслужб, в том числе Скрипалём может произойти нечто плохое.

Бывший агент уверен, что за отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери стоит ФСБ. Но не знает, может ли к этому быть причастен президент Путин, пишет новозеландское издание.

Москва вскоре объявит о высылке из России британских дипломатов. Это пообещал глава МИДа Сергей Лавров. При этом он не назвал конкретных сроков.

Лавров подчеркнул, что прежде всего ответные меры будут доведены до руководства Великобритании. При этом обвинения в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери он вновь назвал голословными.

Напомним, накануне Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов, отзыве визита Лаврова в Лондон и отказе в поездке официальной британской делегации на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.