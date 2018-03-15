Движению «Голос» отказали в предоставлении помещения для колл-центра в день выборов 18 марта

Движению в защиту прав избирателей «Голос» отказали в предоставлении помещения для колл-центра в день выборов 18 марта. Как рассказал «Эху Москвы» представитель движения Евгений Бузин, это явно было сделано под давлением правоохранительных органов. По его словам, накануне в помещение, которое предназначалось для работы информационного центра движения «Голос», пришел младший лейтенант Ряполов из ОВД «Басманный» вместе с неизвестным человеком в штатском. «Они настолько напугали арендодателя, который уже подписал договор и уже получил даже деньги за аренду этого помещения, что этот арендодатель тут же расторг договор. Поэтому пока что «Голос» остался без колл-центра», — рассказал Бузин. Движение «голос» планирует обратиться к главе МВД, в прокуратуру, а также к председателю Совета по правам человека с просьбой разобраться в ситуации. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала помочь движению Голос с арендой помещения для колл-центра. Она сказала, что Центризбирком заинтересован в том, чтобы среди наблюдателей была конкуренция.

В целом, считает Панфилова, предстоящие 18-го марта выборы «будут величайшими», от них зависит, «будет ли Россия жить под диктовку извне».