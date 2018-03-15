Эксклюзив Эха
15:01,
15 марта 2018
Движению «Голос» отказали в предоставлении помещения для колл-центра в день выборов 18 марта
Движению в защиту прав избирателей «Голос» отказали в предоставлении помещения для колл-центра в день выборов 18 марта. Как рассказал «Эху Москвы» представитель движения Евгений Бузин, это явно было сделано под давлением правоохранительных органов. По его словам, накануне в помещение, которое предназначалось для работы информационного центра движения «Голос», пришел младший лейтенант Ряполов из ОВД «Басманный» вместе с неизвестным человеком в штатском. «Они настолько напугали арендодателя, который уже подписал договор и уже получил даже деньги за аренду этого помещения, что этот арендодатель тут же расторг договор. Поэтому пока что «Голос» остался без колл-центра», — рассказал Бузин.
Движение «голос» планирует обратиться к главе МВД, в прокуратуру, а также к председателю Совета по правам человека с просьбой разобраться в ситуации.
Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала помочь движению Голос с арендой помещения для колл-центра. Она сказала, что Центризбирком заинтересован в том, чтобы среди наблюдателей была конкуренция.
В целом, считает Панфилова, предстоящие 18-го марта выборы «будут величайшими», от них зависит, «будет ли Россия жить под диктовку извне».
Комментарии24
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nikolaysatin 15 марта 2018 | 15:08
Под, простите, диктовку из... не понЯл.
haldey 15 марта 2018 | 15:15
nikolaysatin: Некоторые вещи не понятны, потому как понятия отсутствуют! Вам даже повышать нечего... Не забывайте прочитанное сразу после прочтения, хотя, венедиктов тут мозги так вымывает и прополаскивает, что переспрашивать очевидные вещи простительно, поменьше слушайте говнопольское, есть шанс... хотя... не факт.
captain_ 15 марта 2018 | 15:33
Видели, ка Лавров нае*нулся? Ггг...
https://pbs.twimg.com/media/DYVGBJyXUAAQCob.jpg:large
bignick 15 марта 2018 | 15:41
captain_: это он "встает с колен"
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 16:00
captain_: Видел как Навальный нае*нулся? Ггг... Следующим будешь ты!
alex_d 15 марта 2018 | 15:09
правильно сделали. вообще надо запретить участие в политике иностранных агентов.
зачем мы допускаем влияние на наши выборы контор, финансируемых другими государствами в их интересах?
ivfn 15 марта 2018 | 15:30
alex_d:
"Голос" не иностранный агент. Они вообще запрещены в РОссии.
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 16:03
alex_d: "Голос" имеет непосредственное отношение к американским спецслужбам, конкретно ЦРУ, так что отсюда и ноги растут.
abuvgrobu 15 марта 2018 | 15:14
Отказали и правильно сделали. На улице пусть "голосят", вонючки.. Свежий воздух для здоровья полезен..
neitral_n 15 марта 2018 | 15:14
,,,,,,страна богатая, да порядку в ней нет ! Без варягов - никак? А всё почему? Для начала надо назвать вещи своими именами, что выборы - не выборы, а переутверждение правителя, ну если на вещи трезво смотреть. Так ведь, Элла Александровна?
askol2016 15 марта 2018 | 15:17
Этот и многие другие факты свидетельствуют о масштабных фальсификациях, которые намечены на 18 марта!
vasya_von_smetankin 15 марта 2018 | 15:18
Да за противодействие фальсификациям на выборах Путина этих импортных агентов сажать пора!
from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 15:19
ДРУЗЬЯ! Какие могут быть выборы при азиатском феодализме , не давайте возможности одурачивать себя , не участвуйте в легализации шарамыг из подворотни . Только бойкот !
umns_inform 15 марта 2018 | 15:59
from_russia_with_boyaryshnik: Неужели кто нибудь думает что может произойти транзит власти.... только ее передача.... В противном случае немедленно вводится военное положение...
neyexo 15 марта 2018 | 15:20
Вчера на Россия 24 был подробный доклад о том, что Голос готовит провокации.
ivfn 15 марта 2018 | 15:33
neyexo:
Это может быть. "Голос" заперещен в России.
27 июля 2016 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск МинЮста РФ о ликвидации ассоциации. В исковом заявлении МинЮста говорился, что устав организации не приведен в соответствие с гражданским законодательством на момент изменения закона в 2014 г. Кроме того, ассоциации вменяли осуществление политической деятельности в форме наблюдения за выборами и участия в избирательной кампании, путем распространения информации, направленной на трансформацию общественного мнения.
4 октября 2016 года Московский городской суд признал ликвидацию ассоциации законной, оставив решение Пресненского суда без изменения
nns33 15 марта 2018 | 15:22
Творят беспредел,выталкивая наблюдателей с участков,чтобы не было контроля. Ну и как к такому надо относиться?
ivfn 15 марта 2018 | 15:35
nns33:
Где вы узрели беспредел ? Этот "Голос" давно вытолкали.
27 июля 2016 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск МинЮста РФ о ликвидации ассоциации. В исковом заявлении МинЮста говорился, что устав организации не приведен в соответствие с гражданским законодательством на момент изменения закона в 2014 г. Кроме того, ассоциации вменяли осуществление политической деятельности в форме наблюдения за выборами и участия в избирательной кампании, путем распространения информации, направленной на трансформацию общественного мнения.
4 октября 2016 года Московский городской суд признал ликвидацию ассоциации законной, оставив решение Пресненского суда без изменения
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 16:06
nns33: Читайте внимательнее отчёты об финансовой деятельности американских спецслужб и много узнаете от творчестве "Голос", стоящего у них на довольствие.
grishakras 15 марта 2018 | 15:28
Добро пожаловать в Северную Корею!
demokratru 15 марта 2018 | 15:36
Правильно сделали! Всякой дряни помещение предоставлять-помещений не напасешься. Тем более они б его так загадили-что потом вонять будет, как от самого этого Голоса!
commeilfaut 15 марта 2018 | 16:03
demokratru: Вот, не понятно-што вы все так беснуетесь? Будут или не будут фальсификации, вам какая разница? Пахан ваш править вами будет и дальше. Спите спокойно, товарищи.
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 15:58
Что не одного свободного сортира не нашлось? Какая печалька, даже сортиры для таких людей не свободны!
ginbin_ 15 марта 2018 | 16:04
Из какой помойки запутинские комментаторы выползли, крысоиды, брысь на свалку которую вам нацлидер расширяет.