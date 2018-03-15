Морозы возвращаются в столичный регион
В выходные средняя температура окажется ниже нормы почти на 10 градусов. В ночные часы местами будет до минус 22.
Немного потеплеет лишь в понедельник днем. Во вторник ожидается до плюс трех.
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В выходные средняя температура окажется ниже нормы почти на 10 градусов. В ночные часы местами будет до минус 22.
Немного потеплеет лишь в понедельник днем. Во вторник ожидается до плюс трех.
Комментарии5
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lavsvet 15 марта 2018 | 14:49
Зима без конца и краю ,все у нас замерло ,замерзло и ждет своего часа . Часа х - переназначение на 6 лет .
abuvgrobu 15 марта 2018 | 14:52
Бедные, несчастные, обдриставшиеяся москвичи - и морозом-то их там заморозило, и снегом-то их там завалило.. Да зима на улице, проснитесь, а то всё июньского тепла для своих жоп ищут..
world_nail 15 марта 2018 | 15:03
"Морозы возвращаются в столичный регион" - ну-у-у, Мать Британская Тереза же обещала Маскве говнопад и мочетоп.
platonnekafrin 15 марта 2018 | 15:14
Плешивый (с присущим ему в последнее время мистическим воодушевлением): "Вот и снег нам в помощь!"
Памфилова захлопала в ладоши.
Собянин улыбнулся в полный рот, хотя не разделял мрачного восторга главаря.
putin_itogy 15 марта 2018 | 15:33
Сама Природа протестует против порабощения России Дьяволом, ещё на 66 лет.