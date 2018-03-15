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14:32, 15 марта 2018

Элла Памфилова: Российская избирательная система готова к выборам президента

Российская избирательная система готова к выборам президента. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подчеркнув, что она «боится сглазить». «Все будут работать, только слабаки ссылаются на плохую погоду», — отметила она.

Выборы президента, напомним, пройдут в это воскресенье.

Комментарии

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alexander25101977 15 марта 2018 | 14:41

Чего она боится сглазить? Вот если бы допустила Навального, то ещё понятно... А сейчас-то чего? Тем более что результаты уже есть, они под зелёным сукном.

kolian_______1975 15 марта 2018 | 14:43

позор этой системе!

semia 15 марта 2018 | 14:49

Памфилова,хорош мозги нам дурить.Говори результаты.!

nns33 15 марта 2018 | 14:52

semia: Да пусть скажет,куда камеры делись? Хотя многих и они не останавливали. Под камеры вытаскивали пачки бюллетеней из-под юбок и вбрасывали.

opiatnovyi63 15 марта 2018 | 15:41

nns33: Вот чудачка эта Памфилова!Что за выборы при живом Вожде?

raffal 15 марта 2018 | 15:46

semia: Говори результаты.!
______________________
А зачем? Неужели не ясно? Show must go on!

perevozchik62 15 марта 2018 | 15:51

kolian_______1975: perevozchik62: Самое главное что этот фарс, на который уже выбросили миллиарды бюджетных средств, никому не нужен, кроме самих предтендентов, которые обогащаются на этом цирке, тем более что все бюллетени уже заполнены и сданы в ЦИК с известным результатом.

olegleon 15 марта 2018 | 14:51

alexander25101977: и как бы допуск Навального повлиял? Собчак бы меньше набрала и всё

alexandr_l 15 марта 2018 | 15:05

olegleon: Бедный Тролльский Собор - Навального 3 месяца как не допустили, а вы все продолжаете с ним бороться. Успокойтесь уже - Путин наберет больше Навального и победит.
Вам премиальные 12 р. заплатят. К Новому году.

raffal 15 марта 2018 | 15:48

olegleon:
Ничто не повлияет на исход т.н. "выборов". Потому, как их результат известен даже последнему болвану, типа Вас;)
Выборы от слова ВЫБОР! И его и нет.

perevozchik62 15 марта 2018 | 15:49

alexander25101977:

malanoff 15 марта 2018 | 14:41

Российская избирательная система готова к выборам только одного кандидата в Президенты РФ. Остальные кандидаты в президенты оказались в роли изгоев.

ha12raz 15 марта 2018 | 14:42

Взброшено, взвешено, подсчитано.

danko1 15 марта 2018 | 14:42

ЦИК готов к избранию Путина и выполнит задание по явкеи проценту голосов.
Роль избирателей при отсутствии выборов минимальна.
И лучше в этом мерзком спектакле не участвовать.

(комментарий скрыт)

nns33 15 марта 2018 | 15:08

danko1: Галя,я думаю,что чем меньше будет желающих поучаствовать\,тем легче будет наблюдателям просчитать приписки.

zmeelov_1 15 марта 2018 | 15:08

danko1: Шапокляк, а ты и не участвуешь. Подпиндосам нечего делать на наших выборах. Ты свой выбор сделала, живи с дочей своей. Ей ты нужна, не нам.

raffal 15 марта 2018 | 15:54

zmeelov_1: Подпиндосам нечего делать на наших выборах.
________________
Эй, сучонок,это тебе, придурок...
Конституция Российской Федерации
Статья 4. Всеобщее избирательное право...
2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать.... независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
______________
Глянь в зеркало, увидишь законченную тварь. которая припёрлась сюда гадить и вонять.

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 15 марта 2018 | 14:48

Моль Памфилова готова аж из штанов выпрыгнуть, только бы напомнить о себе и своем верноподданичестве. Фу, мерзость какая..

aleks50 Алексей Клубников 15 марта 2018 | 14:50

У чуровой оказывается есть выборы. Смешно, хотя грешно смеяться над такими.

plank1957 15 марта 2018 | 14:50

Значит все подготовлено для фальсификаций. До наших властей не доходит тот факт, что государству нет смысла прятать от граждан информацию в плане выборов, а оно прячет. К примеру, может ли кто-нибудь в РФ получить доступ к базе данных избирателей, который есть у ЦИК? А между тем это не является государственной тайной. Тогда почему же нам нельзя с ней ознакомиться? А потому, что ЦИК не нужна прозрачная процедура выборов. Стало быть будут фальсификации.

from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 14:52

Выборы самого кривого зеркала из королевства кривых зеркал ;)))

sv72 15 марта 2018 | 14:54

Да уж, несчастная избирательная система готова, избита, изнасилована и привязана к стулу...

sasass 15 марта 2018 | 14:56

Понимать надо так , что к фальсификациям готовы и новые технологи не по зубам никаким наблюдателям ...

platonnekafrin 15 марта 2018 | 14:57

Коты черные тоже примета плохая, соль просыпать не к добру, еще в зеркало нельзя глядеться ночью, бабка с пустым кошельком под мерседес Памфиловой опять же может броситься. Короче, трудно ей и самой уберечься и его выбор уберечь. И погода, как на зло. Не знаю, получится кого-нибудь выбрать в это воскресение....

yuriyp 15 марта 2018 | 14:57

Все так налажено, хоть на выборы не приходи...

vilingrad 15 марта 2018 | 14:57

Эллочка- скока изволите.

dekadik 15 марта 2018 | 15:01

Система готова к цирковому представлению...клоуны и дрессированные собачки будут прекрасным зрелищем.

nikolaysatin 15 марта 2018 | 15:01

Готова к выборам президента путина. А сглаз -это низкие проценты и порченные бюллетени. Этим "сглазом" занимаются на местах. Всё будет как приказано, пусть не беспокоится и бережёт себя для воспитания "сыночка"!

kochar 15 марта 2018 | 15:02

Элла Памфилова: Российская избирательная система готова к перевыборам президента Российской Федерации.

aleksei123m 15 марта 2018 | 15:03

Что, уже все вбросили и посчитали как надо?
Самовыдвиженец победил с результатом 70/70?

mardian 15 марта 2018 | 15:10

Элла Панфилова:Лохотрон работает исправно.

sergei03 15 марта 2018 | 15:32

Элла Памфилова: Российская избирательная система готова к выборам президента
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К выбору диктатора усе готово.

perevozchik62 15 марта 2018 | 15:43

Самое главное что этот фарс, на который уже выбросили миллиарды бюджетных средств, никому не нужен, кроме самих предтендентов, которые обогащаются на этом цирке, тем более что все бюллетени уже заполнены и сданы в ЦИК с известным результатом.

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