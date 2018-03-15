Элла Памфилова: Российская избирательная система готова к выборам президента

Российская избирательная система готова к выборам президента. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подчеркнув, что она «боится сглазить». «Все будут работать, только слабаки ссылаются на плохую погоду», — отметила она.

Выборы президента, напомним, пройдут в это воскресенье.