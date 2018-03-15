Элла Памфилова: Российская избирательная система готова к выборам президента
Российская избирательная система готова к выборам президента. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подчеркнув, что она «боится сглазить». «Все будут работать, только слабаки ссылаются на плохую погоду», — отметила она.
Выборы президента, напомним, пройдут в это воскресенье.
Комментарии33
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alexander25101977 15 марта 2018 | 14:41
Чего она боится сглазить? Вот если бы допустила Навального, то ещё понятно... А сейчас-то чего? Тем более что результаты уже есть, они под зелёным сукном.
kolian_______1975 15 марта 2018 | 14:43
позор этой системе!
semia 15 марта 2018 | 14:49
Памфилова,хорош мозги нам дурить.Говори результаты.!
nns33 15 марта 2018 | 14:52
semia: Да пусть скажет,куда камеры делись? Хотя многих и они не останавливали. Под камеры вытаскивали пачки бюллетеней из-под юбок и вбрасывали.
opiatnovyi63 15 марта 2018 | 15:41
nns33: Вот чудачка эта Памфилова!Что за выборы при живом Вожде?
raffal 15 марта 2018 | 15:46
semia: Говори результаты.!
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А зачем? Неужели не ясно? Show must go on!
perevozchik62 15 марта 2018 | 15:51
kolian_______1975: perevozchik62: Самое главное что этот фарс, на который уже выбросили миллиарды бюджетных средств, никому не нужен, кроме самих предтендентов, которые обогащаются на этом цирке, тем более что все бюллетени уже заполнены и сданы в ЦИК с известным результатом.
olegleon 15 марта 2018 | 14:51
alexander25101977: и как бы допуск Навального повлиял? Собчак бы меньше набрала и всё
alexandr_l 15 марта 2018 | 15:05
olegleon: Бедный Тролльский Собор - Навального 3 месяца как не допустили, а вы все продолжаете с ним бороться. Успокойтесь уже - Путин наберет больше Навального и победит.
Вам премиальные 12 р. заплатят. К Новому году.
raffal 15 марта 2018 | 15:48
olegleon:
Ничто не повлияет на исход т.н. "выборов". Потому, как их результат известен даже последнему болвану, типа Вас;)
Выборы от слова ВЫБОР! И его и нет.
perevozchik62 15 марта 2018 | 15:49
alexander25101977:
malanoff 15 марта 2018 | 14:41
Российская избирательная система готова к выборам только одного кандидата в Президенты РФ. Остальные кандидаты в президенты оказались в роли изгоев.
ha12raz 15 марта 2018 | 14:42
Взброшено, взвешено, подсчитано.
danko1 15 марта 2018 | 14:42
ЦИК готов к избранию Путина и выполнит задание по явкеи проценту голосов.
Роль избирателей при отсутствии выборов минимальна.
И лучше в этом мерзком спектакле не участвовать.
nns33 15 марта 2018 | 15:08
danko1: Галя,я думаю,что чем меньше будет желающих поучаствовать\,тем легче будет наблюдателям просчитать приписки.
zmeelov_1 15 марта 2018 | 15:08
danko1: Шапокляк, а ты и не участвуешь. Подпиндосам нечего делать на наших выборах. Ты свой выбор сделала, живи с дочей своей. Ей ты нужна, не нам.
raffal 15 марта 2018 | 15:54
zmeelov_1: Подпиндосам нечего делать на наших выборах.
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Эй, сучонок,это тебе, придурок...
Конституция Российской Федерации
Статья 4. Всеобщее избирательное право...
2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать.... независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
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Глянь в зеркало, увидишь законченную тварь. которая припёрлась сюда гадить и вонять.
abuvgrobu 15 марта 2018 | 14:48
Моль Памфилова готова аж из штанов выпрыгнуть, только бы напомнить о себе и своем верноподданичестве. Фу, мерзость какая..
aleks50 Алексей Клубников 15 марта 2018 | 14:50
У чуровой оказывается есть выборы. Смешно, хотя грешно смеяться над такими.
plank1957 15 марта 2018 | 14:50
Значит все подготовлено для фальсификаций. До наших властей не доходит тот факт, что государству нет смысла прятать от граждан информацию в плане выборов, а оно прячет. К примеру, может ли кто-нибудь в РФ получить доступ к базе данных избирателей, который есть у ЦИК? А между тем это не является государственной тайной. Тогда почему же нам нельзя с ней ознакомиться? А потому, что ЦИК не нужна прозрачная процедура выборов. Стало быть будут фальсификации.
from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 14:52
Выборы самого кривого зеркала из королевства кривых зеркал ;)))
sv72 15 марта 2018 | 14:54
Да уж, несчастная избирательная система готова, избита, изнасилована и привязана к стулу...
sasass 15 марта 2018 | 14:56
Понимать надо так , что к фальсификациям готовы и новые технологи не по зубам никаким наблюдателям ...
platonnekafrin 15 марта 2018 | 14:57
Коты черные тоже примета плохая, соль просыпать не к добру, еще в зеркало нельзя глядеться ночью, бабка с пустым кошельком под мерседес Памфиловой опять же может броситься. Короче, трудно ей и самой уберечься и его выбор уберечь. И погода, как на зло. Не знаю, получится кого-нибудь выбрать в это воскресение....
yuriyp 15 марта 2018 | 14:57
Все так налажено, хоть на выборы не приходи...
vilingrad 15 марта 2018 | 14:57
Эллочка- скока изволите.
dekadik 15 марта 2018 | 15:01
Система готова к цирковому представлению...клоуны и дрессированные собачки будут прекрасным зрелищем.
nikolaysatin 15 марта 2018 | 15:01
Готова к выборам президента путина. А сглаз -это низкие проценты и порченные бюллетени. Этим "сглазом" занимаются на местах. Всё будет как приказано, пусть не беспокоится и бережёт себя для воспитания "сыночка"!
kochar 15 марта 2018 | 15:02
Элла Памфилова: Российская избирательная система готова к перевыборам президента Российской Федерации.
aleksei123m 15 марта 2018 | 15:03
Что, уже все вбросили и посчитали как надо?
Самовыдвиженец победил с результатом 70/70?
mardian 15 марта 2018 | 15:10
Элла Панфилова:Лохотрон работает исправно.
sergei03 15 марта 2018 | 15:32
Элла Памфилова: Российская избирательная система готова к выборам президента
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К выбору диктатора усе готово.
perevozchik62 15 марта 2018 | 15:43
Самое главное что этот фарс, на который уже выбросили миллиарды бюджетных средств, никому не нужен, кроме самих предтендентов, которые обогащаются на этом цирке, тем более что все бюллетени уже заполнены и сданы в ЦИК с известным результатом.