Михаил Леонтьев: Факты, представленные в фильме о Сечине, который выпустил ЦУР, не имеют ничего общего с реальностью
Факты, представленные в фильме об Игоре Сечине, который выпустил Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского, не имеют ничего общего с реальностью, — так сказал «Эху Москвы» официальный представитель Роснефти Михаил Леонтьев.
«Это жалкое совершенно зрелище, какие-то выдумки бессмысленные, которые опровергаются самими расследователями, просто вранье. Приятно знать, что нет у товарищей компромата, при том, что его ищут пожарные, ищет милиция, ищут все подряд. Нет компромата, а есть бредни какие-то, ложь», — сказал он.
По словам Леонтьева, фильм ЦУР нельзя назвать расследованием, поскольку он основывается на ненадежных источниках и не приводит фактов. «Это не расследование, это пародия», — подчеркнул пресс-секретарь компании.
Напомним, в фильме рассказывается о нескольких охотохозяйствах и курортах, которые либо принадлежат Роснефти через другие фирмы, либо контролируются ближайшими соратниками Игоря Сечина.
В ленте также подробно пересказывается биография главы Роснефти, в том числе тот период, когда он работал помощником Путина в Санкт-Петербурге.
Комментарии53
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mardian 15 марта 2018 | 15:07
Ну как не поверить алкашу.Сколько же у нас мразей и все на высоких постах-пропала страна.
rampa 15 марта 2018 | 15:07
как это факты не имеют ничего общего с реальностью? Разве Леонтьев не говорил: "Пройдите пожалуйста в ж..у"?
kochar 15 марта 2018 | 15:10
Михаил Леонтьев: Факты, представленные в фильме о Сечине, который выпустил ЦУР достоверны!
spec71205 15 марта 2018 | 15:10
...верит цру фсб последнее дело! Ну а Сечин простой советский человек.
bbob 15 марта 2018 | 15:10
Понятно, хорошая киношка, надо брать.
gregor 15 марта 2018 | 15:11
Михаил Леонтьев: Факты, представленные в фильме о Сечине, который выпустил ЦУР, не имеют ничего общего с реальностью
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Реальность ещё более отвратительней , подытожил Михаил Леонтьев .
galina6837 15 марта 2018 | 15:12
Михаил Владимирович, извольте пройти в жопу...
galina6837 15 марта 2018 | 15:15
Нет компромата...
В Госреестре недвижимости есть только физическое лицо. А разве у Сечина лицо? Это физическое рыло.
sergei03 15 марта 2018 | 15:25
Михаил Леонтьев: Факты, представленные в фильме о Сечине, который выпустил ЦУР, не имеют ничего общего с реальностью
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Согласен с Мишей. Масштабы воровства Сечина за пределами реальности.
ed10075 15 марта 2018 | 15:26
Трудная у этого шута работа. На черное говорить - белое, правду называть ложью, очевидное - невероятным.
Одна отрада - зарплата высокая.
kaputvsemu 15 марта 2018 | 15:27
Слушать сечинскую дырку леонова - себя не уважать.
perevozchik62 15 марта 2018 | 15:29
Еще один Навальный проклюнулся ?
Давайте обсирайте друг друга, лучше от этого не станете, что Сечин, что Ходор - одна компашка жуликов - дармоедов.
zor 15 марта 2018 | 15:29
То ли дело самолет с размахом крыльев 1.5 км,предоставленный Леонтьевым на 1-м канале.
tite2 15 марта 2018 | 15:32
«Это не расследование, это пародия», — подчеркнул пресс-секретарь компании
Вот Миша Лео-это мастер расследований ! У них даже своя передача на ТиВи была, загляденье! Тьфу
bokken 15 марта 2018 | 15:34
Единожды соврамши, кто ж тебе поверит ?
Уж если завравшийся алкаш леонтьв сказал; что не имеет ничего общего с реальностью, значит точно имеет !
bratec_kot 15 марта 2018 | 15:50
А другого заявления от этого сечинского лизоблюда никто и не ждал.