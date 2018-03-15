Михаил Леонтьев: Факты, представленные в фильме о Сечине, который выпустил ЦУР, не имеют ничего общего с реальностью

Факты, представленные в фильме об Игоре Сечине, который выпустил Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского, не имеют ничего общего с реальностью, — так сказал «Эху Москвы» официальный представитель Роснефти Михаил Леонтьев.

«Это жалкое совершенно зрелище, какие-то выдумки бессмысленные, которые опровергаются самими расследователями, просто вранье. Приятно знать, что нет у товарищей компромата, при том, что его ищут пожарные, ищет милиция, ищут все подряд. Нет компромата, а есть бредни какие-то, ложь», — сказал он.

По словам Леонтьева, фильм ЦУР нельзя назвать расследованием, поскольку он основывается на ненадежных источниках и не приводит фактов. «Это не расследование, это пародия», — подчеркнул пресс-секретарь компании.

Напомним, в фильме рассказывается о нескольких охотохозяйствах и курортах, которые либо принадлежат Роснефти через другие фирмы, либо контролируются ближайшими соратниками Игоря Сечина.

В ленте также подробно пересказывается биография главы Роснефти, в том числе тот период, когда он работал помощником Путина в Санкт-Петербурге.