Надежду Савченко могут привлечь к уголовной ответственности за попытку организации госпереворота
Депутата Верховной Рады Надежду Савченко могут привлечь к уголовной ответственности за попытку организации госпереворота. Представление на ее арест внес в украинский парламент генпрокурор Юрий Луценко. Он утверждает, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде, вербовала его исполнителей и давал им указания.
По словам Луценко, террористы собирались минометным огнем обрушить купол здания парламента, а затем «автоматами добивать тех, кто выживет».
Сама Савченко все обвинения отвергает и призывает к тотальной смене политической системы на Украине.
Комментарии49
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udavimliberala 15 марта 2018 | 15:41
15. марта 2018 года - историческая дата - дата разрыва пуканов и шаблонов у Российских либерастов, эхо крепилось до последнего не пропускали эту новость - но шила в мешке не утаишь!
сначала поэтесса раскаялась, теперь вот Надия сепаратист - за то без виз! и где тут перемога а где зрада - даже коренной украинец Саакашвили не разберет! вот это цирк хохлы замутили вот так идиоты
hermannhesse456 15 марта 2018 | 15:46
udavimliberala: расстрелять из миномёта
udavimliberala 15 марта 2018 | 15:55
hermannhesse456: лучше заставить 10 килограмм цыбули сожрать и водой не запивать
porvana_v_klochya 15 марта 2018 | 16:09
Эхо, так это к такой демократии ты нас призываешь посредством статеек твоих штатных авторов типа ганапольских-екисилевых ( новоиспеченных нерабов )? Ведь они ( и не только) уже четвертый год уверяют нас, что там ( в/на ) теперь сплошь демократия и процветание после "революции гидности". Говорят, типа, и нам надо брать пример с нерабов. Тоже что ли нанять грузинских снайперов? Для расстрела, к примеру, шествия какого-нибудь Навального со своими малолетними дебилами? Или, по примеру Луценко, обвинить, скажем, ААВа в том, что он хотел взорвать Госдуму, а выживших депутатов добивать из автомата? Нет уж, родимое, нам такой дурдом, как у нерабов, в России не нужен. Интересно, если все таки Надю арестуют и будут судить, Илюшенька Новиков будет её адвокатом на этот раз?