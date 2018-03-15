Москва вскоре объявит о высылке из России британских дипломатов...

Это пообещал глава МИДа Сергей Лавров. При этом он не назвал конкретных сроков.

Лавров подчеркнул, что прежде всего ответные меры будут доведены до руководства Великобритании. При этом обвинения в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери он вновь назвал голословными.

Напомним, накануне Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов, отзыве визита Лаврова в Лондон и отказе в поездке официальной британской делегации на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.