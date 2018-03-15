Москва вскоре объявит о высылке из России британских дипломатов
Это пообещал глава МИДа Сергей Лавров. При этом он не назвал конкретных сроков.
Лавров подчеркнул, что прежде всего ответные меры будут доведены до руководства Великобритании. При этом обвинения в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери он вновь назвал голословными.
Напомним, накануне Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов, отзыве визита Лаврова в Лондон и отказе в поездке официальной британской делегации на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.
Комментарии49
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clingerwinger 15 марта 2018 | 14:35
Прям хардкорные военные действия - Британия высылает дипломатов, Москва в ответ высылает. О боже, что делать, что делать! Какой ужас! Вот это эпическое сражение. По уровню эпичности уже даже битву под прохоровкой переплюнули!
danko_fuflo 15 марта 2018 | 14:36
clingerwinger: вот это правильно! И ракетами их, ракетами!
lacosta1969 15 марта 2018 | 14:39
danko_fuflo: Догавкаются и до ракет очередь дойдёт. Всю нечисть англосакскую на фик, любителей лягушек в том же направлении. Что тут делают англичане? Конечно не дружбу налаживают, а в конвертах везут бабки разной нашей шушере, да ещё подслушивают, подсматривают и гадят, гадят, гадят.
patrik03 15 марта 2018 | 14:41
Москва вскоре объявит о высылке из России британских дипломатов...
Высылайте всех англичан, закрывайте Британское посольство на амбарный замок, а на дверях нарисуйте из "Новичка" жовто-блакитную залупу.
vvietham 15 марта 2018 | 14:43
Вышлют ли британского посла из России?
Евгения Ройзмана застукали за получением денег от посола Великобритании
Все это зафиксировал на видео публицист из Екатеринбурга – Илья Белоус.
Зафиксировал и разместил в своем телеграм-канале.
По словам автора он завтракал в отеле, и каково было его удивление, когда он увидел там посла Великобритании Лори Бристоу и Евгения Ройзмана. Ройзман вышел от посла Великобритании с пакетом, туго набитым деньгами. Очень скоро место встречи покинул и посол.
видео сногшибательньное, как в шпионском детективе - оба фигуранта проходят сквозь кухню отеля, что-бы не привлекать к себе лишнего внимания.
https://goo.gl/1hDV6m
После того как Великобритания отбомбилась Новичком по своему воронежу, данное событие станет вторым по значимости в британско-российский отношениях, ведь посол (дипломат) был ЛИЧНО застукан за передачей денег своему агенту
Такое поведение посла не только не совместимо с его дипломатическим статусом, но и попахивает открытой формой вмешательства в российские выборы.
romashka__ 15 марта 2018 | 14:50
при путине ничего хорошего у нас не будет.
все умные люди от него ушли.
сам он ни на что позитивное не способен.
после путина его будут проклинать.
чес раньше он уйдет - тем лучше для него и для страны.
patrik03 15 марта 2018 | 14:53
romashka__:
Бойкот выборов!
lacosta1969 15 марта 2018 | 15:03
romashka__: tks: Тем раньше вы свои штаны спустите и англосаксы с удовольствием ваши различные отверстия массировать будут, а Вам того и надо подстилкам пиндосовским. Ты цветочек полевой не видишь, что готовится масштабная провокация по дискредитации наших выборов и очередной провокацией в Сирией с отравой и белыми касками
wojskowy Марек Качоровски 15 марта 2018 | 15:04
vvietham: Да ты оказывается ещё и сквозь стены видишь, с чего ты решил, что там были деньги, а не подаренная послом книга или просто бутерброды. Дурость то зачем свою на людях показывать в очередной раз? Думаешь, что кто-то ещё не знает, что ты дебил? Ройзману деньги не нужны, ну если только в виде контейнера размером 2х2 метра. Ройзман имеет коллекцию икон и коллекцию картин Брусиловского. При этом он не прячет их, а часто выставляет для того, что бы простые граждане могли насладится этой красотой. Кто ты против Ройзмана, он Глава миллионного города, вопреки Властям выйграл честно выборы. А ты как бал, так и останешься подзаборной брехливой шавкой.
sergei_tn 15 марта 2018 | 15:29
patrik03: И останешься ты один на один со своими хозяевами. А если не с кем бороться будет и внутреннего врага пересажают, на кой тебя кормить? На что годен-то?
tks 15 марта 2018 | 14:57
lacosta1969: А вы в это время, когда до ракет дойдет, в фюрер-бункере блевать от радиации будете?
tour 15 марта 2018 | 15:16
lacosta1969:
О каких ракетах речь?!?
Новых нет, а проржавевшее срок годности которых истек десятилетия назад догнивают в шахтах.
Украинские разработчики больше не проводят техобслуживание российской ракеты РС-20В "Воевода" (по западной классификации SS-18, Сатана").«Воевода» изготовлена в Украине: сам носитель, система боевых блоков индивидуального наведения (10 в каждой ракете), система управления.
В лучшем случае ракеты не полетят....
zolingen 15 марта 2018 | 15:31
tour: беда в том,что даже если взлетит одна из ста-мало никому не покажется. А одна из ста наверняка случайно взлетит. Поэтому лучшая гарантия -семьи всей верхушки на родине. Срочно выслать всех и ото всюду. Все домой.
lacosta1969 15 марта 2018 | 15:38
tour: Ты в Лондоне сидишь или из под Львива пишешь писульки о плохих ракетах? Трамп обхезался от одной плохой корейской ракеты. А ты дурик подгузники измажешь от одного щелчка ночью над ухом.
alehan00074 15 марта 2018 | 15:11
В совдепии было всегда рекордное число перебежчиков по сравнению с другими странами. Н-р, когда гитлер, защищаясь от сралинской агрессии, напал на ссср то пол страны тут же сдались немцам, а красножопая армия пачками сдавалась под музыку полковых оркестров. В путираше - тоже самое... люди бежали и будут бежать... ни один вменяемый человек не будет работать с этим придурочным режимом. Надо дать Родченкову звание Героя России и срочно избрать в ГосДуру к луговому! Пусть пьют чай вместе:)))
captain_ 15 марта 2018 | 14:39
"В РФии возможны перемены. Но только к худшему.
С ужасом думаю: кто придет на смену Пуйлу?
Неужели найдется кто-то еще более худший?"
Ггггг...
tks 15 марта 2018 | 14:59
captain_: #ЕСЛИ НЕ ПУТЭН ТО КОТ#
wrongway1 15 марта 2018 | 15:03
Пик идиотизьма, ещё не пришёл..мультяшные ракеты не реализованы на практике
zor 15 марта 2018 | 16:07
clingerwinger: Помню ,как без единого выстрела, исчез с карты мира великий Союз Советских Социалистихеских Республик.Без всякого эпического сражения.
Удавили как вшу.
Помню ,как без единого выстрела, исчез с карты мира великий Союз Советских Социалистихеских Республик.Без всякого эпического сражения.
Удавили как вшу.Без всякой эпичности.
galina6837 15 марта 2018 | 14:35
Зачем МИДу британские дипломаты?
Аргентинские чемоданы вместительнее
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 14:35
Необходимо срочно запретить изучение английского языка в учебных заведениях как враждебного!
Также закрыть передачу "битловский час" на Эхе за низкопоклонничество перед врагом!
danko_fuflo 15 марта 2018 | 14:38
mikhail_spb_: тролль юморной скоро тебя вышлют. Необходимо, наверное, вероятно, возможно, вероятно.
wrongway1 15 марта 2018 | 15:05
mikhail_spb_: надо открыть "Кабзоновский час".
olegleon 15 марта 2018 | 14:35
"и отказе в поездке официальной британской делегации на Чемпионат мира по футболу,"
а британские власти опубликуют приглашение официальной британской делегации приехать в Россию?
или они отказались от того, чего не было?
danko1 15 марта 2018 | 14:36
Опять, забывший о дипломатии, предлагает Воронеж бомбить.
Англичане будут только рады уехать из страны, где о дипломатии и международных законах забыли, а вот ворам российским это аукнется, когда им в визах и проживании в англии будет отказано.
Да и простым россиянам будет сложнее визу получить.
zmeelov_1 15 марта 2018 | 14:44
danko1: А кому туда из простых россиян туда нужна виза? Мы - не банда бандеровских скакунов и нас там на работу польские сантехники не ждут. Да и у нас работы полно, украинцы с азиатами не дадут соврать. К тому же у простых россиян нет родни пейсатой там и в Пиндосне. Так на кой нам эта виза, Шапокляк - Галюня?
danko_fuflo 15 марта 2018 | 14:45
danko1: стараямрась1 а тебя из маями вышлют в Раду. Или в схроны к покойному деду ведемченко.
abuvgrobu 15 марта 2018 | 14:36
Звонок в Англию:
- Аллё, а Терезу Мэй можно?
- Она спит
- Если проснется, скажите завонил Владимир
- Что значит - если....
alexeycapitan 15 марта 2018 | 14:51
abuvgrobu: Британские власти заявили, что если Россия не признает свою вину в отравлении Скрипаля, то они отравят еще кого-нибудь.
aisterh 15 марта 2018 | 14:38
Представляю морды наших "дипломатов" возвращающихся в грязную убогую Собянинскую Москву из прекрасного Лондона :)
piterjanis 15 марта 2018 | 15:03
aisterh - вы в Москве когда былм? А в Лондоне?
alehan000074 15 марта 2018 | 15:42
piterjanis: ха, а дети путинских чиновников говорят что они в "рашку" никогда не вернуться. Наверное тоже в Москве давно не были?:))
lol:) британские дипломаты тоже едут в путирашу как в ссылку. путирашинские же едут в Лондон как на праздник, даже поют "God save the Queen" и "Хутин пуй" когда подлетают к Heathrow....лично слышал:)))
wrongway1 15 марта 2018 | 15:08
aisterh: зато запах Родины...Самые элитарные помойки Москвы
lacosta1969 15 марта 2018 | 15:12
aisterh: tks: Правда в прекрасном Лондоне жук жулика погоняет, да ещё травят их, вешают, уничтожают как бешеных собак.
sg75g 15 марта 2018 | 14:39
Помнится бритты скаклам угрожали бойкотом Евро 2012, если те Тимошенко не отпустят )))))
Что за пакостная нация? Королева в каждую бочку со своей затычкой лезет.
jamba 15 марта 2018 | 14:45
Узнав об этом, предполагаемые к высылке, бросились в "Пятерочки" скупать "Столичную", консервированный борщ, гречку и спички;))))))))))))))))))))))))))
vasya_von_smetankin 15 марта 2018 | 14:47
И сколько "дебилов, ...ля" Чемберлена собирается выслать отечественный МИД?
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 14:50
Наши либерасты в печальке - их спонсоров и финансистов всё меньше и меньше, а вскоре и вообще не будет, а это значит, что им придётся линять из России, а иначе они сдохнут от голода, так как работать они не умеют да и некогда не работали.
tks 15 марта 2018 | 14:55
Лавруша - лист лавровый в супе )))
alexander25101977 15 марта 2018 | 14:56
Детские разборки по типу "Ты мне больше не дружок и писЯй в мой горшок... Ты мне больше не подружка, и не играй в мои игрушки".
cukker 15 марта 2018 | 14:57
выслать 23 английских дипломата и Ореха с Невзоровым, до кучи, что б поджигать неповадно было
svetalana 15 марта 2018 | 15:04
Для россиян это означает - увеличение очередей заполучением визы в Великобританию. Так же, как произошло с Америкой. Летать туда все равно не перестали, только мороки с визами больше. Те, что хлопают сейчас в ладоши и кричат:"Так их!" либо невыездные/невъездные в приличные страны, либо просто денег не заработали. Плюют слюной от зависти, по привычке:"Хороша кобыла у соседа, чтоб она сдохла!"
kochar 15 марта 2018 | 15:06
Было бы умнее вообще проигнорировать и никого не высылать.
И красиво было бы и достойно.
Хотя,о чём это я...
wojskowy Марек Качоровски 15 марта 2018 | 15:12
Вообще-то это для российских дипломатов высылка из Англии трагедия, уверены, что не произойдёт как при высылки ваших дипломатов из США. Часть решила, что лучше попросить политическое убежище, чем возвращаться в Россию. А вот среди работников Посольства США ни одного такого не оказалось.Что касается англичан, то они явно не расстроятся от того, что уедут из России.
spec71205 15 марта 2018 | 15:12
Шикуйся п@длы! С вещами на выход!
sergei_tn 15 марта 2018 | 15:24
Это в ответ на их ответ.
А что Британия сделает в ответ на наш ответ на их ответ?
zolingen 15 марта 2018 | 15:27
Думаю им только в радость. Сбегут из нашего ада,где вынуждены были находиться по долгу службы и перекрестятся.
udavimliberala 15 марта 2018 | 15:30
как в анектодоте, ча бриты завопят - а нас то за шо?
aleks12 15 марта 2018 | 15:51
дочка Лаврова уже вернулась из штатов?