На Москву обрушился мощный снегопад

За сутки, как говорят столичные власти, выпадет около 16 сантиметров снега.

Все коммунальные службы приведены в повышенную готовность. Власти обещают, что колонны снегоуборочной техники как минимум дважды выйдут на сплошное подметание улиц. В пресс-службах столичных аэропортов, тем временем, уверяют, что пока снегопад не повлиял на штатную работу транспортных узлов, а задержек и переносов рейсов нет. Впрочем, если верить данным онлайн-табло прилетов и вылетов аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково, то более десятка самолетов все же задержаны или вылетели с опозданием. В усиленном режиме работают и службы московского городского транспорта. В профильном департаменте призывают отказаться от личных автомобилей из-за гололедицы или же соблюдать осторожность на дорогах. Всего же на улицы Москвы с начала дня выпало уже более 10% месячной нормы осадков.

Рекордные по количеству осадков снегопады обрушились на столицу в конце января – начале февраля. За короткий промежуток времени выпало более 1 метра снега.