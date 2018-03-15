Все воспитатели Челябинского интерната, в котором дети рассказали об изнасилованиях, вернулись к работе

Обвинение предъявлено только мужчине, который мог забирать сирот в так называемом гостевом режиме.

У следствия нет никаких замечаний к преподавателям Челябинского интерната – об этом региональному изданию 74.ru сказала директор по учебно-воспитательной работе. По некоторым данным, воспитатели успешно прошли полиграф, а запрашивать детализацию их телефонных разговоров с обвиняемым, следователи не стали. При этом один из педагогов и не отрицает, что созванивался с мужчиной, который иногда забирал мальчиков в гостевом режиме.

О насилии со стороны 51-летнего жителя Челябинска рассказали семь сирот, которых взяли под опеку три семьи. В своих историях дети, уже год живущие в разных городах и районах области, описывают одни и те же подробности, где фигурируют одни и те же люди – четыре педагога детдома и двое посторонних мужчин. Сейчас следователи хотят проверить мальчиков на склонность к фантазированию.

Комиссия аппарата детского омбудсмена нашла в работе интерната многочисленные нарушения.