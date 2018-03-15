В Нижнем Новгороде трое правозащитников приговорены к 20 суткам ареста за участие в марше памяти Бориса Немцова
В Нижнем Новгороде трое правозащитников приговорены к 20 суткам ареста за участие в не санкционированном марше памяти Бориса Немцова. Он прошёл в городе 25 февраля. Как сообщает «Новая газета», виновными по административной статье 20.2 признаны Стас Дмитриевский, Сергей Новиков и Дмитрий Калиничев. Ещё одну задержанную – Татьяну Аршинову отпустили после составления протокола.
Комментарии1
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olegleon 15 марта 2018 | 14:20
а одну отпустили и она не заслуживает звания "правозащитник" и не имеет права претендовать на ПМЖ в ЕС и получении грантов. вот когда отсидит, то тогда и удостоят. а пока у неё только первый уровень, т.е. "задержанная"