В Нижнем Новгороде трое правозащитников приговорены к 20 суткам ареста за участие в марше памяти Бориса Немцова

В Нижнем Новгороде трое правозащитников приговорены к 20 суткам ареста за участие в не санкционированном марше памяти Бориса Немцова. Он прошёл в городе 25 февраля. Как сообщает «Новая газета», виновными по административной статье 20.2 признаны Стас Дмитриевский, Сергей Новиков и Дмитрий Калиничев. Ещё одну задержанную – Татьяну Аршинову отпустили после составления протокола.