Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представление на арест депутата Надежды Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины (внефракционного) Надежды Савченко.

По данным Луценко, следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.