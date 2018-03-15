Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представление на арест депутата Надежды Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины (внефракционного) Надежды Савченко.
По данным Луценко, следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.
Комментарии15
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olegleon 15 марта 2018 | 14:18
это зрада или победа идей Майдана? или очердной пьяный бред Луценко???
за что же скакали на майдане и кормились из рук Нуланд печеньками??
sala_uronili 15 марта 2018 | 14:21
Не думал, что когда-нибудь это скажу... Но! Волю Наде! Нары банде Поросёнка и Луценко.
danko_fuflo 15 марта 2018 | 14:26
olegleon: а я знаю, кто виноват, здоровья Терезе Мей. Наверное Путин. Репутация подкачивает. Зачем Надьку завербовал и на Майдан отправил?
danko_fuflo 15 марта 2018 | 14:21
olegleon: а еще она хотела выкопать тунель из рады в Аргентину через Турцию и Пасе и была завербована английской разведкой и сама Тереза Май ей аусвайс вручала. Это известно всему Миру! Если бы ведемченко был жив, он бы не пережил такого позора!
danko_fuflo 15 марта 2018 | 14:18
Свободу Надежде Савченко!!!
com30 15 марта 2018 | 14:28
danko_fuflo:
Пока еще свободна.
Фальстарт.
jblack2 15 марта 2018 | 14:18
Надия бросила вызов Луценко, обвинив его в причастности к организации работы снайперов на майдане.
Луценко решил заткнуть ей рот?
Шила в мешке уже не утаишь!..
alexander25101977 15 марта 2018 | 14:19
Что, испугались Надьку Засулич? А ведь она и Порося вашего может взорвать. И его шоколадную фабрику.
stagla 15 марта 2018 | 14:20
Да что ж это творится то!
#НашаНадiа опять будет томиться в застенках?
А она между тем Герой Украины. Летчица. Наконец она просто красавица.
Не позволим!
Нужно срочно предоставить ей политическое убежище в России.
abuvgrobu 15 марта 2018 | 14:22
В этом сумасшедшем доме нет врачей,поэтому купировать болезнь и назначить лечение некому..
sasass 15 марта 2018 | 14:22
Она все может - она многому научилась в застенках ФСБ ....
danko_fuflo 15 марта 2018 | 14:24
sasass: опа, как ты запел! Перекрасился???
sg75g 15 марта 2018 | 14:25
Когда на Эхе хомячки соплями умывались, требуя выпустить Наденьку из "чекистких застенков", я сразу написал чтобы отдали ее скаклам, они же ее и грохнут.
Давно бы укромозглы ее грохнули, но заморские хозяева не хотят делиться "Новичком"
pr22000 15 марта 2018 | 14:26
Зачистка оппонентов.
glebbalbesov 15 марта 2018 | 14:28
Всем надо смотреть. Савченко хотела гранатами закидать балкон с депутатами а потом, обстреляв из миномета стеклянный купол, добить осколками оставшихся в живых. Хотя достаточно было принести баллончик с "Новичком" и всего лишь.