"Дмитрий Песков: После высылки 23-х российских дипломатов ответ Москвы Лондону не заставит себя ждать"

После высылки 23-х российских дипломатов ответ Москвы Лондону не заставит себя ждать, эти предложения будут сформулированы МИДом и другими ведомствами, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В МИДе подтвердили, что ответные меры Москвы в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время.

Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала «сумасшедшими» обвинения Лондона – в Москве это считают «проявлением русофобии».

Так называемое «дело Скрипаля» по требованию Великобритании обсудил Совет Безопасности ООН. Россию обвинили в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. Россия не задекларировала вещество «Новичок» или объекты, связанные с его производством, как того требует Конвенция, — заявил британский представитель при ООН Джонатан Аллен.

Российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова в любой момент присоединиться к расследованию «дела Скрипаля» — он обвинил Великобританию в причастности к отравлению.

В итоге Великобритания заблокировала российский проект заявления Совбеза по делу Скрипаля — как утверждает российская сторона, «это было сделано в грубой форме под политизированными предлогами», «британская сторона внесла поправки, искажающие смысл документа».