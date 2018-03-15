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14:05, 15 марта 2018

Дмитрий Песков: После высылки 23-х российских дипломатов ответ Москвы Лондону не заставит себя ждать

После высылки 23-х российских дипломатов ответ Москвы Лондону не заставит себя ждать, эти предложения будут сформулированы МИДом и другими ведомствами,  — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В МИДе подтвердили, что ответные меры Москвы в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время.
Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала «сумасшедшими» обвинения Лондона – в Москве это считают «проявлением русофобии».

Так называемое «дело Скрипаля» по требованию Великобритании обсудил Совет Безопасности ООН. Россию обвинили в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. Россия не задекларировала вещество «Новичок» или объекты, связанные с его производством, как того требует Конвенция, — заявил британский представитель при ООН Джонатан Аллен.

Российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова в любой момент присоединиться к расследованию «дела Скрипаля» — он обвинил Великобританию в причастности к отравлению.

В итоге Великобритания заблокировала российский проект заявления Совбеза по делу Скрипаля — как утверждает российская сторона, «это было сделано в грубой форме под политизированными предлогами», «британская сторона внесла поправки, искажающие смысл документа».

Комментарии

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andre_klimov 15 марта 2018 | 14:09

Смотри-ка, Путин не соврал насчёт Пескова... :)

malanoff 15 марта 2018 | 14:12

andre_klimov: Замучили своими зеркальными мерами человечество. Ну давайте Лондон своих предателей ,обмененных на Скрипаля , потравит в России зеркально. Может тогда Захарова успокоится.

zz682 15 марта 2018 | 14:13

malanoff: Запад будет продолжать резать русских, даже сдавшихся лизунов. В 1941 миллионы русских сдавались немцам, бежали от Сталина, но ЗАПАД оказался хуже СТАЛИНА, на ЗАПАДЕ ПЛЕННЫМИ ПЕЧИ ТОПИЛИ, думайте русские, головой не подавайтесь, за бусы. Запад видит в русских, рабов и свиней, которых нужно съесть,раб, по английски,slave.

malanoff 15 марта 2018 | 14:16

zz682: "Запад видит в русских, рабов и свиней, "
=====================
Странно , что Мэй этих 23-х дипломатов в рабов не превратила. Могли бы уже сейчас мыть у ней туалеты.

zemljanka 15 марта 2018 | 14:16

Пути всех победил.

vvietham 15 марта 2018 | 14:22

Евгения Ройзмана застукали за получением денег от посола Великобритании


Все это зафиксировал на видео публицист из Екатеринбурга – Илья Белоус.

Зафиксировал и разместил в своем телеграм-канале.

По словам автора он завтракал отеле, и каково его было удивление, когда он увидел там посла Великобритании Лори Бристоу и Евгения Ройзмана. Ройзман вышел от посла Великобритании с пакетом, туго набитым деньгами. Очень скоро место встречи покинул и посол.

видео сногшибательньное, как в шпионском детективе - оба фигуранта проходят сквозь кухню отеля, что-бы не привлекать к себе лишнего внимания.

https://goo.gl/1hDV6m

fig_wam 15 марта 2018 | 14:16

malanoff: Ответ будет страшным, от Воронежа камня на камне не останется.
И еще не будем строить Северный поток-2.

Рочссчию опять поймали на лжи и нарушениях и на Небензю вчера было страшно смотреть- так его корежили под презрительными взглядами иностранных коллег.

malanoff 15 марта 2018 | 14:22

fig_wam: Да , на Небензю вчера можно было смотреть только 18+ .

holic 15 марта 2018 | 14:09

"Пургу гонит"?

post_v 15 марта 2018 | 14:19

holic:
================

неужели девочка Лиза Пескова теперь иск к Путину подаст за "дочь пургоноса" ?

nikitin43 15 марта 2018 | 14:10

арифметика .. если считать что сралин строил концлагеря в ссср примерно по 2 тыс трудармейцев - сколько надо построить путену для несогласных с оккупацией россией крыма?

norgemann 15 марта 2018 | 14:10

Моська лает на слона.

zz682 15 марта 2018 | 14:10

Запад будет продолжать резать русских, даже сдавшихся лизунов. В 1941 миллионы русских сдавались немцам, бежали от Сталина, но ЗАПАД оказался хуже СТАЛИНА, на ЗАПАДЕ ПЛЕННЫМИ ПЕЧИ ТОПИЛИ, думайте русские, головой не подавайтесь, за бусы. Запад видит в русских, рабов и свиней, которых нужно съесть,раб, по английски,slave.

nikitin43 15 марта 2018 | 14:14

zz682: прям как сралин в чечне местных негров.

vezdehod 15 марта 2018 | 14:14

Это естественно...Разве Владимир Владимирович потерпит такую "Пакость" со стороны островного государства.- вместо "Новичка" пришлёт "Старичка".

abuvgrobu 15 марта 2018 | 14:12

Англия сильно проиграет на этот раз. Во-первых и козе понятно, что Скрипаля отравили сами англичане, причем, сделали это очень коряво и не профессионально. Россия сейчас потребует судебное разбирательство и экспертизу и им придется тупо заметать следы. Англичане уже отказались давать газ на анализ России, хотя вчера в совбезе ООН говорили что надеются на сотрудничество, это говорит о том что предьявить им нечего. Скандал и позор на этот раз ждет Англию именно из-за плохо проведенной провокации. Липа должна быть липовой а не дубовой. Терезе Мэй этот скандал будет стоить поста. Это 100%.

matros__koshkin__86 15 марта 2018 | 14:17

abuvgrobu: «козе понятно, что Скрипаля отравили сами англичане, »

Слышь, вонючий нацистский козёл, а ты лечиться не пробовал?

https://www.dropbox.com/s/5i2immwfsn243sj/abuvgrobu.jpg?dl=0

valeriy_n 15 марта 2018 | 14:12

Как только Тереза Мэй отнимет английские паспорта у российских толстосумов и членов их семей, они дружно придут в путинские покои с вилкой и охрана будет с ними солидарна.

olegleon 15 марта 2018 | 14:13

"Россия не задекларировала вещество «Новичок» или объекты, связанные с его производством, как того требует Конвенция, — заявил британский представитель при ООН Джонатан Аллен. "

если не задекларировала, то как же британские власти узнали, что это именно российский "Новичок", а не местного производства?

perestarok 15 марта 2018 | 14:20

olegleon: "если не задекларировала"

А бриты задекларировали?

olegleon 15 марта 2018 | 14:16

как же британцы установили какое ОВ?
"The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) is a UN body based in the Hague. In 2013 this was the report of its Scientific Advisory Board, which included US, French, German and Russian government representatives and on which Dr Black was the UK representative:
" [The SAB] emphasised that the definition of toxic chemicals in the Convention would cover all potential candidate chemicals that might be utilised as chemical weapons. Regarding new toxic chemicals not listed in the Annex on Chemicals but which may nevertheless pose a risk to the Convention, the SAB makes reference to “Novichoks”. The name “Novichok” is used in a publication of a former Soviet scientist who reported investigating a new class of nerve agents suitable for use as binary chemical weapons. The SAB states that it has insufficient information to comment on the existence or properties of “Novichoks”. (OPCW, 2013)
OPCW: Report of the Scientific Advisory Board on developments in science and technology for the Third Review Conference 27 March 2013"

trans 15 марта 2018 | 14:16

А вот и Письков со своей пургой нарисовался....

gvs 15 марта 2018 | 14:16

В ответ на высылку 23 дипломатов отравим еще столько же россиян )))

perestarok 15 марта 2018 | 14:17

"Дмитрий Песков: После высылки 23-х российских дипломатов ответ Москвы Лондону не заставит себя ждать"

Взамен 23 дипломатов, надо бритам прислать 23 ракеты с разделяющимися боеголовками. это единственный выход, иначе бриты, мутившие против России ни одну сотню лет, будут продолжать это до мировой ядерной войны.

platonnekafrin 15 марта 2018 | 14:18

"Эх, дуда моя дуда! Дуда секретарская... Как же на яхту хочется - на дерипаскинскую... И в Лондон тоже хочется к Абрамовичу, но на яхту больше... или в Лондон, как бы, в ответ?"

all_seeing74 15 марта 2018 | 14:19

Угу, интересно какой?! Только учтите, высылая их дипломатов вы им делаете большущую услугу, отправляете опять в прекрасную страну из ада!))) так что в отличии от наших дипломатов , у которых практически трагедия, английские будут только благодарны кремлю!))) я бы рекомендовал в ответ затребовать в Россию дополнительно 23 их дипломатов! Шоб страдали тут сволочи!!!)))))

vladimir1967 15 марта 2018 | 14:26

Вышлем всех лондонских олигархов их Урюпинска.

alisakitty 15 марта 2018 | 14:28

Ответь, гнида вонючая.
Забери своих детишек и бывших жен обратно в Россию, чтобы на Западе воздух не портили.

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