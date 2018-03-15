В Московском Художественном театре прощаются с Олегом Табаковым

Народный артист, режиссер, худрук МХТ и «Табакерки» умер в возрасте 82 лет.

Очередь зрителей и поклонников при входе в театр и портрет Олега Табакова в окружении цветов, на которые падает снег. Рядом экран, где, сменяя друг друга, появляются роли артиста в фотографиях. В МХТ тишину нарушает только печальная музыка. В зале собрались родные, коллеги и ученики. Педагог и режиссёр, один из создателей театра «Современник», основатель Московского театра п/р О. Табакова («Табакерки») и Московской театральной школы, художественный руководитель МХТ. Для каждого Олег Табаков оставил в памяти свои эмоции и в день прощания звучали слова благодарности.

Олег Табаков рассказывал, что работа приносит ему невероятное удовольствие. В последний раз он был гостем нашего эфира в 2010 году: «Я вот, просыпаясь во время работы у Никиты Михалкова над «Обломовым» или над «Неоконченной пьесой», вставал, чистил зубы, смотрел на идиотское улыбающееся лицо… Я смотрел на него, на этого улыбалу, и думал: «Это я буду сниматься сегодня в фильме!». Понимаешь, вот ведь, как говорится… Ну зачем мы занимаемся этим ремеслом? Как говорил царь Соломон: «Человек должен быть счастлив при том, что он делает». Мне судьба или там, я не знаю… ну как бы пофартило. Я в 75 лет еще не перестал иногда получать удовольствие от того, что я делаю. Правда, я должен спать перед спектаклем полтора часа».

В смерть Олега Табакова даже не верится, — пишет в издании Собеседник писатель Дмитрий Быков.

Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.