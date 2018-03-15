Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента с самолетом АН-12, из которого выпали драгоценные слитки
Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента с самолетом АН-12, из которого выпали драгоценные слитки – они высыпались прямо на взлетно-посадочную полосы в аэропорту Якутска.
В настоящее время весь груз собран. На борту самолета находились семь членов экипажа и два представителя чукотской горно-геологической компании.
По предварительным данным, створку люка сорвало потоком воздуха. Слитки, а это сплав золота и серебра общим весом около 9 тонн, уже собрали.
Комментарии22
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starushko_ 15 марта 2018 | 13:41
В стране люди от голода умирают, а у них самолёты лопаются от золота.
komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 13:45
starushko_: опечатку ты допустил. Исправил: В Украине люди от голода умирают, а у них самолёты лопаются от золота
kottigr1 15 марта 2018 | 13:48
komiccap_nkvd: Наконец-то на российские регионы сыпанул золотой дождь.. Это было самое большое выделение денег на регион за последние 100 лет..
vezdehod 15 марта 2018 | 13:54
Могли бы "катапультировать" их и в другом месте - совсем мозги пропили.
com30 15 марта 2018 | 14:15
starushko_:
Какая мелочь, ну выпали слитки драг.металла, у них дядя на "гуталиновой" фабрике работает, у них таких слитков еще много.))
Это если перцы так безалаберно относятся к слиткам, что теряют где попало, значит и хранят их как попало, для них это уже рутина, как возить баксы в кошельке. Ну выпала сотенная купюра, ни и выпала, какая мелочь.
А для пенсионеров денег нет, только совет -держитесь, все хорошего настроения.
sensei54 15 марта 2018 | 13:44
Почему только Ан-12?
СК необходимо найти, кому принадлежит Lockheed JetStar, посредством которого, как в кино, из задницы Ан-12 выдернули мешки с золотом.
perevozchik62 15 марта 2018 | 13:44
На родину Путина наверное повезли, прямым рейсом в Майями.
platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:45
"А если бы он вёз патроны?"
perevozchik62 15 марта 2018 | 13:52
platonnekafrin:
А если б он вез бюллетени на выборы ?
platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:59
perevozchik62: Это, конечно, страшно представить, но еще страшнее, если бы он вез Путина - даже бы Путин испугался, если бы с самолета упал как слиток.
com30 15 марта 2018 | 14:20
perevozchik62:
//А если б он вез бюллетени на выборы ? //
Похоже что слитки то же в какой то связке с бюллетенями.
Может быть даже рядом в самолете лежали.
В ближайшие дни, бюллетени будут стоят дороже сем слитки.
com30 15 марта 2018 | 14:17
platonnekafrin:
"А если бы вез макароны?"
platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:51
Гадом буду, Ролдугин там замешан!
com30 15 марта 2018 | 14:22
platonnekafrin:
//Ролдугин там замешан!//
Что одна из виолончелей треснула от слитков?
mifodiy 15 марта 2018 | 13:54
Нефтяники гуляют перед выборами . Или оленеводы ?
com30 15 марта 2018 | 14:25
mifodiy:
Это у оленеводов начался предвыборный гон.
perevozchik62 15 марта 2018 | 14:28
mifodiy:
ЦИК.
ha12raz 15 марта 2018 | 13:57
9 тонн=9 000 кг = 9 000 000 грамм = 1 гр/ 1000 руб.
Итого 9 000 000 * 1 000 = 9 000 000 000 руб = 9 миллиардов руб за один рейс.
Вы хотите сказать, что такие деньги принадлежали какой то вшивой неизвестной кампании ?
vlabumur 15 марта 2018 | 14:08
— Ничего! пройдёт и по нашей улице инкассатор!(с)
vvs7651 15 марта 2018 | 14:08
Подарок Путину ко дню победы в "выборах" потеряли?
wuwer 15 марта 2018 | 14:11
Из региона в Москву - самолёт золота
Из Москвы в регион - мешок меди
bakk 15 марта 2018 | 14:18
Подтверждается теория футурофиксаций, -- это если долго о чём-то думаешь, а , главное, произносишь эти думы вслух, да ещё и письменно их закрепляешь -- обязательно случится рано или поздно!
Погрешности этого процесса неизбежны, как и разница между чистой наукой и "запачканой" жизнью:
так в своё время были торжественно и гордо провозглашены "хоть камни с неба" в Крыму -- это отрицательная футурофиксация, а случилась положительная футурофиксация: не камни, а золото; не в Крыму , а в Якутске; не убило никого,
а могло бы.
Такая вот ерундовая погрешность, а так всё срослось.