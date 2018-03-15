Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента с самолетом АН-12, из которого выпали драгоценные слитки – они высыпались прямо на взлетно-посадочную полосы в аэропорту Якутска.

В настоящее время весь груз собран. На борту самолета находились семь членов экипажа и два представителя чукотской горно-геологической компании.

По предварительным данным, створку люка сорвало потоком воздуха. Слитки, а это сплав золота и серебра общим весом около 9 тонн, уже собрали.