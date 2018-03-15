В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарев

По крайней мере, так утверждает исследовательская группа «Conflict Intelligence Team». По ее данным, накануне погибший был похоронен с воинскими почестями в Оренбургской области.

Министерство обороны официально о гибели Пономарева не сообщало. По некоторым данным, россиянин мог погибнуть в Восточной Гуте в пригородах Дамаска.