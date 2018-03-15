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13:32, 15 марта 2018

В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарев

По крайней мере, так утверждает исследовательская группа «Conflict Intelligence Team». По ее данным, накануне погибший был похоронен с воинскими почестями в Оренбургской области.
Министерство обороны официально о гибели Пономарева не сообщало. По некоторым данным, россиянин мог погибнуть в Восточной Гуте в пригородах Дамаска.

Комментарии

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kottigr1 15 марта 2018 | 13:44

Лучше бы едроссню грабил.. И денег больше, и шанс выжить есть..

astet 15 марта 2018 | 13:49

kottigr1: Пономарёв защищал Россию, между прочим!
А вот от кого,
расскажет пургонос Песков ;)))

nikitin43 15 марта 2018 | 14:12

astet: здоровья пескову и путену - кровушкой питаются народной.

tag188 15 марта 2018 | 13:46

В восточной Гуте предстоит большая мясорубка.
Раз там есть российские военные, то эта новость будет далеко не последней.

vezdehod 15 марта 2018 | 13:51

Война в Сирии закончена, но - "Груз-200" об этом не знает.

olegleon 15 марта 2018 | 13:52

tag188: вот где мясорубка очередная будет:
"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке теракта в парламенте страны "

tag188 15 марта 2018 | 13:56

olegleon: У Вас все Украина сильно болит?
Но эта новость о том, что 22 летний мальчишка убит непонятно за что в Сирии. Видимо смысл его жизни был, умереть во имя удержания задницы Асада на троне, так по Вашему?

olegleon 15 марта 2018 | 14:09

tag188: если он сопровождал гуманитарный конвой то это для Вас "непонятно за что"?

andre_klimov 15 марта 2018 | 14:13

olegleon:
Ну хватит врать. По гуманитарным коридорам запрещено передвижение воюющих сторон. Никто из них не имеет права "сопровождать" колонныв гуманитарном коридоре, появление любого вооружённого представителя любой воюющей стороны расценивается как нарушение и, соответственно, прекращает гуманитарное перемирие.

tag188 15 марта 2018 | 14:22

olegleon: Артиллерист сопровождал гуманитарный конвой? Что еще выдадите интересного?
И в любом случае, непонятно за что. Вводите миротворцев через ООН, и обеспечивайте гуманитарные поставки.
Отсебятина с поставками гуманитарки абсолютно непонятна. С какого перепуга Россия подрядилась снабжать Сирию гуманитаркой? На каком основании? За чей счет?

ha12raz 15 марта 2018 | 13:50

Да ......с ним.
Зомбарей здесь не убавляется.

vlabumur 15 марта 2018 | 14:04

ha12raz: Да ......с ним.
++++++++++++++++++++++++
А мне этих людей жалко.Это зомбированные люди и у нас таких много.
С плохим образованием,воспитанием без перспектив.Во многом это вина государства.

canary 15 марта 2018 | 13:53

вот такой заработок.

serg_e 15 марта 2018 | 13:59

плохо, очень плохо

electroknight 15 марта 2018 | 14:01

Неправда, гнусная русофобская ложь и клевета. Во-первых, он не погиб, во-вторых, похороним с почестями, в-третьих, форму можно в любом военторге купить.

zkotor 15 марта 2018 | 14:04

Какое счастье родне - сын подох за счастье воров миллиардеров, только ради этого и следовало родиться

putin_itogy 15 марта 2018 | 14:06

Одна быдлота с депрессивных регионов едет в Сирию, чтобы хоть как то, молодые семьи выплатить ипотеку, накормить молодую жену, детей.
Под чутким руководством местных Монголов-чекистов, в Оренбургах и других нищих весях и евенях, идёт рекрутирование молодых оболтусов мающихся в нищете и безнадёге.
Чтобы вернуться домой куском порваного мяса, или пеплом в солдатском котелке, оставшимся от сгоревшего праха в полевых крематориях на Базе Камаза, которых в Сирии около 200 штук, работают круглосуточно.

sasass 15 марта 2018 | 14:28

Так почти каждый день , а в году 365 дней- это почти целый батальон ....

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