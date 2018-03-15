Россия объявит ответные меры против Великобритании в связи с делом Скрипаля после того, как доведет их до Лондона...

Россия объявит ответные меры против Великобритании в связи с делом Сергея Скрипаля после того, как доведет их до Лондона. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. Он дал понять, что в частности, речь идет о высылке британских дипломатов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Москвы Лондону не заставит себя ждать, Владимир Путин выберет оптимальный вариант.

Москва готова к открытому расследованию произошедшего в Лондоне. Об этом заявил постпред России при ООН Виталий Небензя.

Лондон заблокировал российский проект заявления Совбеза ООН по делу Скрипаля. Кстати, по словам главы МИДа Великобритании Бориса Джонсона, Лондон не намерен предоставлять Москве образцы вещества, которым был отравлен бывшей полковник ГРУ и его дочь.