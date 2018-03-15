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13:30, 15 марта 2018

Россия объявит ответные меры против Великобритании в связи с делом Скрипаля после того, как доведет их до Лондона

Россия объявит ответные меры против Великобритании в связи с делом Сергея Скрипаля после того, как доведет их до Лондона. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. Он дал понять, что в частности, речь идет о высылке британских дипломатов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Москвы Лондону не заставит себя ждать, Владимир Путин выберет оптимальный вариант.

Москва готова к открытому расследованию произошедшего в Лондоне. Об этом заявил постпред России при ООН Виталий Небензя.

Лондон заблокировал российский проект заявления Совбеза ООН по делу Скрипаля. Кстати, по словам главы МИДа Великобритании Бориса Джонсона, Лондон не намерен предоставлять Москве образцы вещества, которым был отравлен бывшей полковник ГРУ и его дочь.

Комментарии

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danko1 15 марта 2018 | 13:40

Песуков пургу гонит, а Лавров вообще забыл понятие о дипломатии, превратился в омерзительного холуя, защищая любые преступления режима.

patrik03 15 марта 2018 | 13:44

Россия объявит ответные меры против Великобритании в связи с делом Скрипаля после того, как доведет их до Лондона...

Подайте на Британию в Международный суд ООН, из-за попытки Лондона спровоцировать ядерную мировую войну чтобы отвлеч внимание от Брекзита и за использование боевых отравляющих веществ для убийства российской гражданки, с целью устроить политическую провокацию.

volandvovan 15 марта 2018 | 13:59

patrik03: Дык- Вы же чекисты- патриоты не признаете международные суды и живете судами своими- ну так и живите в совоем особом мире- какие Вам еще суды надоть -ась

andre_klimov 15 марта 2018 | 14:03

patrik03:
Подайте, конечно. Этого все ждут. России придётся и там отвечать на многие вопросы. Пожалуйста, не тяните - подавайте,,,

patrik03 15 марта 2018 | 14:06

andre_klimov:

Ты на что говноносый намекаешь?

sergeev67 15 марта 2018 | 14:08

patrik03: Подайте на Британию в Международный суд ООН,

Это ты к кому обращается?
Иди, подавай. Подавальщик фигов.

tour 15 марта 2018 | 13:50

danko1: -/..защищая любые преступления режима./
Из-за агрессивной политики путина, мир боится России - а Кремль по своему скудоумию считает— уважает! В итоге с путиным, фактически никто не дружит, не уважает. Ему сопротивляются и презирают.....
Вот это и есть репутация. Крепкая как самогон и неубиваемая как народная тяга к нему.
Репутация же вообще, а в нашем случае — стопроцентно, она как скала: ни взорвать, ни вымести.
- Могут русские на ядерную кнопку нажать?
- Да хоть завтра!
- Почему вы так думаете?
- Так у них репутация!

danko1 15 марта 2018 | 14:02

tour: Путин давно сказал, что привык бить первым.
А с учетом его агрессивности и озлобленности на весь Мир из-за того, что его уважать не желают, он на вс готов.
Этого Мир действительно боится, озлобленный маньяк способен планету уничтожить.

tour 15 марта 2018 | 14:12

danko1: -/..он на всё готов./
Совершенно верно!
Свихнувшийся фюрер перебор даже для России. Когда наркокартель с ядерной кнопкой раскручивает новый виток гонки вооружений. Это даже за гранью безумия!

detul 15 марта 2018 | 14:12

tour: У англичан давняя репутация провокаторов. Еще со времен колониальной Индии.

cilovit 15 марта 2018 | 14:04

danko1: А вам бы хотелось чтоб был как Козырев? защищая интересы США?

(комментарий скрыт)

cukker 15 марта 2018 | 13:46

-значит, это никакой пресловутый газ "новичок", а чисто "английское убийство". надо завести уголовное дело об этой английской провокации

vezdehod 15 марта 2018 | 13:49

Владимир Путин примет "Оптимальный вариант" - это он уже проделывает с Россией Восемнадцать лет.

vlabumur 15 марта 2018 | 13:49

cukker: -значит, это никакой пресловутый газ "новичок"
+++++++++++++++++++++++
Нет это значит что вы путриот,

uxo41 15 марта 2018 | 13:53

cukker: /// слышь чудо (с пониженной социальной ответственностью) вас тут кремль реабилитировал ... пора на работу
"Челябинские воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернутся на работу в интернат"!

eule 15 марта 2018 | 13:48

Чисто английское убийство.

olegleon 15 марта 2018 | 13:48

конечно Британия не будет предоставлять образцы, потому что:
" One should be mindful that the chemical components or precursors of A-232 or its binary version novichok-5 are ordinary organophosphates that can be made at commercial chemical companies that manufacture such products as fertilizers and pesticides.
Vil S. Mirzayanov, “Dismantling the Soviet/Russian Chemical Weapons Complex: An Insider’s View,” in Amy E. Smithson, Dr. Vil S. Mirzayanov, Gen Roland Lajoie, and Michael Krepon, Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects, Stimson Report No. 17, October 1995, p. 21."

abuvgrobu 15 марта 2018 | 13:49

Бедная либеристня российская! Последних кураторов лишается!...))))

ha12raz 15 марта 2018 | 13:53

Унылая лошади останется совсем без общения с людьми ......запьет ведь .....после понюшки кокса.

sg76g 15 марта 2018 | 13:57

А что тут особо обьявлять то? Равное количество дипломатов выслать в Юное сраколевство, премьершу, королевну и всех ее выблядков объявить персонами нон-гранта, все островные сми закрыть к .. королевской матери..

aleks50 Алексей Клубников 15 марта 2018 | 13:59

Вова уже приготовился послать почтой России новый страшный мультфильм этим англичанам.

andre_klimov 15 марта 2018 | 14:06

aleks50:
Почтой России - нельзя. С3.14здят по дороге. Придётся Royal Mail воспользоваться...

hz6691 15 марта 2018 | 14:02

Я думал, сделают "зеркально" - траванут чапмен и после этого вышлют дипломатов.

perevozchik62 15 марта 2018 | 14:03

Надо всех наших миллиардеров , которые живут в Лондоне , отравить "новичком" , чтоб они там нашими деньгами не платили налоги в этой загнивающей Британии.

volandvovan 15 марта 2018 | 14:03

Его величество выберет оптимальный вариант -его величество надул щечки )))

(комментарий скрыт)

avorozhev Александр Ворожев 15 марта 2018 | 14:23

С начала рашка думает копчиком и потом делает... Сделав какую-нибудь подляну, потом вкючает мозги... Чаще всего поздно пить баржоми...

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