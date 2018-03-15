В Москве проходит церемония прощания с Олегом Табаковым
В МХТ имени Чехова пришли многие известные актеры, представители общественности, чиновники.
Министр культуры Владимир Мединский назвал Табакова «гениальным артистом и великим педагогом». Он также отметил его организаторский талант.
После церемонии Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище. Напомним, он скончался 12 марта на 83-м году жизни.
Комментарии2
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patrik03 15 марта 2018 | 13:38
В Москве проходит церемония прощания с Олегом Табаковым...
Может хватит делать балаган из похорон, оставьте эту тему да вечера, а в 18:00 сделайте полный отчёт? Не бойтесь, Олег Павлович никуда не убежит.
perestarok 15 марта 2018 | 14:25
"В Москве проходит церемония прощания с Олегом Табаковым"
Великих артистов хоронят с большой помпой. А когда последний раз хоронили крупного известного российского инженера? Что, искоренили великих инженеров? По похоронам видно, что хоронят великих паяцев и политиков. А инженеров просто уничтожили. Вот и получается страна политиков и паяцев, а не инженеров и учёных.