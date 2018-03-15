В Москве проходит церемония прощания с Олегом Табаковым...

В МХТ имени Чехова пришли многие известные актеры, представители общественности, чиновники.

Министр культуры Владимир Мединский назвал Табакова «гениальным артистом и великим педагогом». Он также отметил его организаторский талант.



После церемонии Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище. Напомним, он скончался 12 марта на 83-м году жизни.