В аэропорту Якутска собрали более трех тонн золота, которое выпало из взлетевшего транспортного самолета
От груза золотых слитков, падающих с неба, никто не пострадал.
Дождь из драгоценного металла представлял реальную опасность для людей: на взлетно-посадочную полосу и окрестности аэропорта высыпалось более 170 слитков весом в 20 килограммов каждый. По предварительной версии золотой груз был неправильно закреплен на борту воздушного судна. Во время взлета он сорвал створку грузового люка и обрушился на землю. Впрочем, выпало лишь около трети от всего девятитонного запаса, погруженного в самолет. Сейчас все слитки уже собраны.
Груз принадлежит Чукотской горно-геологической кампании. К полету его готовили сами члены экипажа. Сейчас самолет находится неподалеку от Якутска в аэропорту Маган – решение приземлиться туда, было принято сразу после инцидента на взлете.
Следственный комитет начал проверку в связи с инцидентом в аэропорту Якутска.
Комментарии24
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kraft 15 марта 2018 | 13:08
Какая-то "Операция Ы" с этим самолётом.
Всё уже украдено до нас!
patrik03 15 марта 2018 | 13:10
В аэропорту Якутска собрали более трех тонн золота, которое выпало из взлетевшего транспортного самолета...
Каждому пришедшему на выборы - золото по 30 рэ за грамм.
danko_fuflo 15 марта 2018 | 13:12
kraft: слюнки текут? Упала бы тебе на голову, был бы инвалидом золотоносным.
kraft 15 марта 2018 | 13:13
danko_fuflo: Иди попрыгай, кастрюлеголовый.
danko_fuflo 15 марта 2018 | 13:16
kraft: ты на себя в зеркало посмотри. А потом мне желай. До вас.
ostapbey 15 марта 2018 | 13:36
patrik03: канал поставки кокса прекрыли арентинцы??
А чукчи тертые пацаны!!! Еще Абрамовичем!!!
Сделка НЕ СОСТОЯЛАСЬ!!
Таким образом, несостоявшаяся сделка - это социальное явление, "не набравшее" статуса состава сделки как социального явления. Несостоявшаяся сделка - это не разновидность недействительности сделки, при которой действию не придается правовое значение сделки в связи с дефектностью (в широком смысле) элементов его юридического состава.
Несостоявшиеся сделки // Журнал российского права.
Даже..
captain_ 15 марта 2018 | 13:18
//собрали более трех тонн золота//
А сколько НЕ собрали? Огласите весь список, пожалуйста!
kindman_a 15 марта 2018 | 13:29
captain_:
"...все слитки уже собраны...".
Ага. В Якутске. На морозе - 40 град. На огромном летном поле. Ну-ну. :-)))
wrongway1 15 марта 2018 | 13:12
золотой дождь ---камни с неба
komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 13:12
На самом деле это было серебро
fikus74 15 марта 2018 | 13:16
Все в Якутск - на поиски золота!
bratec_kot 15 марта 2018 | 13:16
Ни хрена себе печалька))) Интересно теперь узнать происхождение этого груза, Может это левак? Прямо как в детективе "Журналист для Брежнева" Там тоже случайно грузчики на взлетном поле уронили гроб, а вне вмесиа иела мешки с опиумом.
bilrot 15 марта 2018 | 13:23
bratec_kot: А меня беспокоит состояние техники и подготовка экипажа . А если завтра война , то самолеты просто отбомбятся по своей территории ?
bratec_kot 15 марта 2018 | 13:40
bilrot:
А шо делать? Если в министрах обороны то налоговик-мебельщик Сердюков, то Куджегетыч лесник. И оба воры первостатейные.
ringmenn 15 марта 2018 | 13:20
Написано что собрали!! А кто собрал, не написано!! Свезло кому то!!
platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:21
"Найди наш слиток и получай якутскую прописку!" Реклама для туристов, которые теперь к нам из Америки еще больше ехать будут.
vasyakirin 15 марта 2018 | 13:21
К полету его готовили сами члены экипажа.
И чо, золото летело без сопровождения ФСБ?
ostapbey 15 марта 2018 | 13:40
vasyakirin: А это уже некогда..
ФСБ сопровождает выборы.
Навального и Путина.
Даже..
lesnoj 15 марта 2018 | 13:30
В одной новости что выпало золото из самолёта и его тут же собрали. С какой высоты оно хоть падало? Тяжёлое, ведь, могло и в землю уйти, или ещё куда-нибудь.
ha12raz 15 марта 2018 | 13:31
Наверно, в Пенсионный фонд РФ везли.,
p14 15 марта 2018 | 13:33
Ни фига себе!
sergoder172 15 марта 2018 | 13:37
Теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета: как будем делиться награбленным?
Эх, посидеть бы там под ковром, послушать...
vlabumur 15 марта 2018 | 13:42
— Ничего! пройдёт и по нашей улице инкассатор!(с)
pravdatut 15 марта 2018 | 13:43
Самолет направлялся в Аргентину ???