В аэропорту Якутска собрали более трех тонн золота, которое выпало из взлетевшего транспортного самолета...

От груза золотых слитков, падающих с неба, никто не пострадал.

Дождь из драгоценного металла представлял реальную опасность для людей: на взлетно-посадочную полосу и окрестности аэропорта высыпалось более 170 слитков весом в 20 килограммов каждый. По предварительной версии золотой груз был неправильно закреплен на борту воздушного судна. Во время взлета он сорвал створку грузового люка и обрушился на землю. Впрочем, выпало лишь около трети от всего девятитонного запаса, погруженного в самолет. Сейчас все слитки уже собраны.

Груз принадлежит Чукотской горно-геологической кампании. К полету его готовили сами члены экипажа. Сейчас самолет находится неподалеку от Якутска в аэропорту Маган – решение приземлиться туда, было принято сразу после инцидента на взлете.

Следственный комитет начал проверку в связи с инцидентом в аэропорту Якутска.