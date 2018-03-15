Мосгорсуд признал законным отказ в иске вдов персонажей фильма «Движения вверх» к создателям картины...

Суд не нашел в сценарии нарушений в использовании информации о частной жизни баскетболистов.

Вдовы игрока сборной СССР по баскетболу Александра Белова Александра Овчинникова и тренера команды Владимира Кондрашина Евгения, чьи образы использовались в фильме «Движение вверх» требовали запретить распространение информации о частной жизни спортсменов в сценах этого фильма. Отражающих успехи сборной СССР по баскетболу начала 70-х годов прошлого века. И победу советской команды в финале Олимпийских игр в Мюнхене. Пресненский районный суд Москвы еще в прошлом году рассмотрел данный иск и отказал в его удовлетворении. Исцы попытались оспорить это решение в Мосгорсуде. Однако последний признал законным отказ в иске родственников спортсменов к студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. И постановил Решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Как пояснил ответчик, сюжетные линии сценария основаны на реальных событиях, однако обстоятельства и действия персонажей являются художественным вымыслом и результатом творческого труда авторов сценария, а не биографическими фактами действующих лиц.