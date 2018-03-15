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13:03, 15 марта 2018

Мосгорсуд признал законным отказ в иске вдов персонажей фильма «Движения вверх» к создателям картины

Суд не нашел в сценарии нарушений в использовании информации о частной жизни баскетболистов.

Вдовы игрока сборной СССР по баскетболу Александра Белова Александра Овчинникова и тренера команды Владимира Кондрашина Евгения, чьи образы использовались в фильме «Движение вверх» требовали запретить распространение информации о частной жизни спортсменов в сценах этого фильма. Отражающих успехи сборной СССР по баскетболу начала 70-х годов прошлого века. И победу советской команды в финале Олимпийских игр в Мюнхене. Пресненский районный суд Москвы еще в прошлом году рассмотрел данный иск и отказал в его удовлетворении. Исцы попытались оспорить это решение в Мосгорсуде. Однако последний признал законным отказ в иске родственников спортсменов к студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. И постановил Решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Как пояснил ответчик, сюжетные линии сценария основаны на реальных событиях, однако обстоятельства и действия персонажей являются художественным вымыслом и результатом творческого труда авторов сценария, а не биографическими фактами действующих лиц.

Комментарии

18

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pro_hanov 15 марта 2018 | 13:12

Почему тогда "Смерть Сталина" запретили? Этот фильм тоже основан на реальных событиях, а обстоятельства и действия членов Политбюро могут быть художественным вымыслом.

platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:16

pro_hanov: Да режиссер там не системный.

patrik03 15 марта 2018 | 13:20

Мосгорсуд признал законным отказ в иске вдов персонажей фильма «Движения вверх» к создателям картины...

Деньги?

kobylamay_sosetutrampa 15 марта 2018 | 13:24

patrik03: Офкос. Наверняка, по наводке "курносых" русофобских юггистов.

patrik03 15 марта 2018 | 13:28

kobylamay_sosetutrampa:

А я их не осуждаю, адвокаты есть адвокаты, другое дело, когда грязножопые врачи выдумывают диагнозы и за большие деньги начинают "лечить" лохмоногих россиян. Поэтому я никогда не обследуюсь у врача, в грязном замызганном халате.

danko1 15 марта 2018 | 13:24

Ложь во имя разжигания патриотизма - это главная скрепа преступного режима.
И чувства близких никто щадить не будет.

cattt 15 марта 2018 | 13:28

patrik03: Деньги? ===================
Нет портяночка, главное - величие Раши и плевать там на какую то частную жизнь, люди в Раше, как и в Совдепии.- лагерная пыль.

punyoshohlai 15 марта 2018 | 13:16

pro_hanov:
Ну что Вы, право! Это же РОССИЙСКОЕ правосудие начала ХХ1 века!

serg_e 15 марта 2018 | 13:50

pro_hanov: справедливый вопрос!

compare 15 марта 2018 | 13:18

ага...на "сакрал-синема" решили "накатить"? нет...надо эту байду "откатать" по-полной,а потом-что потом? снова пошлют "лесом" все иски...

wrongway1 15 марта 2018 | 13:22

чёт за "матильдиаду" забыли...о худ.вымысле

demokratru 15 марта 2018 | 13:25

фантастические дуры эти вдовы....

serg_e 15 марта 2018 | 13:31

кто бы сомневался!

ringmenn 15 марта 2018 | 13:33

. Кто бы сомневался. Кто такие вдовы баскетболистов, да и сами баскетболисты?? То ли дело Михалков!! Баскетболисты свое дело сделали, теперь ни они ни их родственники никого не интересуют. Не хватало еще, что бы эти отщепенцы, мешали другану пукина бабло зарабатывать!! Что вдовы спортсменов могут знать об их жизни?? НИ-ЧЕ-ГО! Только Михалков с создателями этого 'шедевра', знают о жизни баскетболистов все до мельчайших подробностей!! На всех уровнях его преподносят как биографический, а для ответа в суде он - художественный вымысел!!
. А если без шуток - Михалков был подонком, им и остался!! Для него люди всегда были мусор, впрочем как и для его лучшего друга пукина!!

nik476 15 марта 2018 | 13:41

Пусть обращаются в Усть-Лабинский суд.

keep_moving 15 марта 2018 | 14:03

Создатели патриотического фильма погрели ручки на вдовах главных героев.))) Как это по-российски-патриотически.)))
А даже если денег вдовы хотели - почему нет? По всей справедливости имеют право. В Америке б такая пакость точно не прошла бы ни в правовом, ни в общественном поле.

ivan127_4 15 марта 2018 | 14:13

Вдовы игрока сборной СССР по баскетболу Александра Белова Александра Овчинникова и тренера команды Владимира Кондрашина Евгения, чьи образы использовались в фильме «Движение вверх» требовали запретить распространение информации о частной жизни спортсменов в сценах этого фильма.
___________________

А чем они объяснили свою позицию? Их самих и их мужей опорочили? Или оскорбили? Почему они запрещают рассказывать гражданам страны о спортивных победах наших предков через художественную экранизацию? У них что, монополия на нашу общую историю? Или они просто помогают бороться с фильмом? Если последнее, то идейно или за деньги?

nigelliri56 15 марта 2018 | 14:29

Я думаю, что этот фильм не потерял бы своего интереса к себе, если бы больше соответствовал реальным событиям. И не стоило авторам фильма ради придания ему якобы патриотичности жертвовать достоверностью. Вообще-то, к примеру, в первых фильмах, посвященных катастрофе "Титаника" 1912 года, их авторами сознательно делались изменения, чтобы не иметь каких-либо разборок со спасшимися пассажирами (большинство которых тогда еще было живо) и родственниками погибших. Так в первом фильме "Ист-Сайд, Вест-Сайд" 1927 года катастрофа переносится из 1912 года в 1927 год, а в фильме 1929 года "Атлантик" изменено само название корабля, хотя в обоих фильмах в художественной форме были обыграны события связанные с гибелью "Титаника".

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