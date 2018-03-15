Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах
Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах, в том числе, в отношении губернаторов, — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она призвала всех избирателей «сделать осознанный выбор» и пообещала обеспечить свободное и осознанное волеизъявление всех граждан.
Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный. Он считает, что увеличение явки, вне зависимости от того, кому избиратели отдадут свои голоса, будет выгодно Владимиру Путину.
Комментарии14
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natogrek 15 марта 2018 | 13:10
Говорят, рука руку моет
patrik03 15 марта 2018 | 13:17
Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный...
Если бы А.Навальный был реальным политиком, а не жидоарийским фюрерком повернутым на наживе, то он призвал бы не к бойкоту, а голосовать за какого-нибудь из соперников В.Путина, тогда бы его слова про свержение коррумпированного путинского режима, имели бы реальное подтверждение. А сейчас всем россиянам очевидно, что тупой альбацевский подрейтузник думает только лишь о своей единоличной власти, что в президентстве, что в оппозиции.
cattt 15 марта 2018 | 13:23
Чего то я не помню громких уголовных дел по многочисленным фальсификациям прошлых выборов!!!
haldey 15 марта 2018 | 13:27
patrik03: Они не переносят конкуренцию, хотя и кричат, что нужна честная конкуренция)))
Почему навальнята идут наблюдателями, если навальный призвал к бойкоту? Они сами не поймут, чего от них ждет хозяин! Но деньги проплачены, и их надо отрабатывать! А то бюджет урежут))) Шансов "0" на этих выборах, да и на всех последующих... Навальный Ксюшей помножен на ноль! А за Альбац не переживайте, она быстро найдет ему замену)))
platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:32
haldey: Они сами не поймут, чего от них ждет хозяин...
- Не всем дано халдейское понятие.
ringmenn 15 марта 2018 | 13:36
haldey: patrik03: Два редкостных дебила, которые даже смысл заметки не улавливают!!
kottigr1 15 марта 2018 | 13:10
Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах...
В ЦИ(р)Ке покажут футбол ?..
wrongway1 15 марта 2018 | 13:14
а что от этого изменится ,для выбора Пуцина...
vvs7651 15 марта 2018 | 13:23
Основными "нарушениями" будут, по-видимому, деятельность независимых наблюдателей. Мешающих "честному подсчету выборщиков"...
platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:28
Оперативница ты наша бородатая...
kochar 15 марта 2018 | 13:29
Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах, а Генпрокуратура все материалы о нарушениях на выборах будет отправлять на х... .
vlabumur 15 марта 2018 | 13:30
Анализ тенденций неототалитаризма.
•Прикрытие тоталитарного содержания псевдодемократической формой.
•Фактически однопартийная политическая монополия при фиктивной многопартийности.
•Неконтролируемая власть вождя, его несменяемость и безотчетность, новый культ личности.
•Монополия на основные средства массовой информации и неформальная цензура информации о действительном положении дел в государстве и обществе.
•Насильственная, тотальная и воровская приватизация, подчинение экономики мафиозной власти, принудительное сохранение государственной собственности и насильственное поддержание некоторых главных отраслей экономики в интересах господствующих слоев.
•Запугивание политических противников, политические убийства, устранение (включая и физическое) тех, кто представляет собой угрозу интересам власти и связанным с ней структурам порой нелегитимного характера или стремится противостоять крайне агрессивному религиозному фанатизму.
•Правовая, экономическая незащищенность и неуверенность масс, дистанцированность от нее первого человека в государстве.
сербский ученый Зоран Видоевич
bratec_kot 15 марта 2018 | 13:31
Эллочка может говорить, что угодно.Любой здравомыслящий человек, даже голосующий за Путина, понимает, что это не выборы. Это балаган с целью оставить Путина и его "Воровайка-убивайка Team" у власти ещё на 6 лет.
ha12raz 15 марта 2018 | 13:34
Не обеспечившие 146 % за Путина, ответят по закону.