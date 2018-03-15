Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах, в том числе, в отношении губернаторов, — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она призвала всех избирателей «сделать осознанный выбор» и пообещала обеспечить свободное и осознанное волеизъявление всех граждан.

Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный. Он считает, что увеличение явки, вне зависимости от того, кому избиратели отдадут свои голоса, будет выгодно Владимиру Путину.