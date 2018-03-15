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13:02, 15 марта 2018

Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах

Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах, в том числе, в отношении губернаторов, — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она призвала всех избирателей «сделать осознанный выбор» и пообещала обеспечить свободное и осознанное волеизъявление всех граждан.

Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный. Он считает, что увеличение явки, вне зависимости от того, кому избиратели отдадут свои голоса, будет выгодно Владимиру Путину.

Комментарии

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natogrek 15 марта 2018 | 13:10

Говорят, рука руку моет

patrik03 15 марта 2018 | 13:17

Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный...

Если бы А.Навальный был реальным политиком, а не жидоарийским фюрерком повернутым на наживе, то он призвал бы не к бойкоту, а голосовать за какого-нибудь из соперников В.Путина, тогда бы его слова про свержение коррумпированного путинского режима, имели бы реальное подтверждение. А сейчас всем россиянам очевидно, что тупой альбацевский подрейтузник думает только лишь о своей единоличной власти, что в президентстве, что в оппозиции.

cattt 15 марта 2018 | 13:23

Чего то я не помню громких уголовных дел по многочисленным фальсификациям прошлых выборов!!!

haldey 15 марта 2018 | 13:27

patrik03: Они не переносят конкуренцию, хотя и кричат, что нужна честная конкуренция)))
Почему навальнята идут наблюдателями, если навальный призвал к бойкоту? Они сами не поймут, чего от них ждет хозяин! Но деньги проплачены, и их надо отрабатывать! А то бюджет урежут))) Шансов "0" на этих выборах, да и на всех последующих... Навальный Ксюшей помножен на ноль! А за Альбац не переживайте, она быстро найдет ему замену)))

platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:32

haldey: Они сами не поймут, чего от них ждет хозяин...
- Не всем дано халдейское понятие.

ringmenn 15 марта 2018 | 13:36

haldey: patrik03: Два редкостных дебила, которые даже смысл заметки не улавливают!!

kottigr1 15 марта 2018 | 13:10

Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах...

В ЦИ(р)Ке покажут футбол ?..

wrongway1 15 марта 2018 | 13:14

а что от этого изменится ,для выбора Пуцина...

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vvs7651 15 марта 2018 | 13:23

Основными "нарушениями" будут, по-видимому, деятельность независимых наблюдателей. Мешающих "честному подсчету выборщиков"...

platonnekafrin 15 марта 2018 | 13:28

Оперативница ты наша бородатая...

kochar 15 марта 2018 | 13:29

Центризбирком будет оперативно направлять в Генпрокуратуру все материалы о нарушениях на выборах, а Генпрокуратура все материалы о нарушениях на выборах будет отправлять на х... .

vlabumur 15 марта 2018 | 13:30

Анализ тенденций неототалитаризма.
•Прикрытие тоталитарного содержания псевдодемократической формой.

•Фактически однопартийная политическая монополия при фиктивной многопартийности.

•Неконтролируемая власть вождя, его несменяемость и безотчетность, новый культ личности.

•Монополия на основные средства массовой информации и неформальная цензура информации о действительном положении дел в государстве и обществе.

•Насильственная, тотальная и воровская приватизация, подчинение экономики мафиозной власти, принудительное сохранение государственной собственности и насильственное поддержание некоторых главных отраслей экономики в интересах господствующих слоев.

•Запугивание политических противников, политические убийства, устранение (включая и физическое) тех, кто представляет собой угрозу интересам власти и связанным с ней структурам порой нелегитимного характера или стремится противостоять крайне агрессивному религиозному фанатизму.

•Правовая, экономическая незащищенность и неуверенность масс, дистанцированность от нее первого человека в государстве.

сербский ученый Зоран Видоевич

bratec_kot 15 марта 2018 | 13:31

Эллочка может говорить, что угодно.Любой здравомыслящий человек, даже голосующий за Путина, понимает, что это не выборы. Это балаган с целью оставить Путина и его "Воровайка-убивайка Team" у власти ещё на 6 лет.

ha12raz 15 марта 2018 | 13:34

Не обеспечившие 146 % за Путина, ответят по закону.

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