В МХТ имени Чехова проходит прощание с художественным руководителем театра Олегом Табаковым
Проститься с ним пришли несколько тысяч человек. Гроб установлен на сцене, которая заполнена цветами и венками.
Режиссер Константин Богомолов вспоминал на прощание о невероятном трудолюбии Табакова – он поддерживал учеников и помогал проявить им свой талант.
Последнюю роль Олег Табаков исполнил в спектакле «Юбилей ювелира», который поставил Константин Богомолов.
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