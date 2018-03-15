В МХТ имени Чехова проходит прощание с художественным руководителем театра Олегом Табаковым

Проститься с ним пришли несколько тысяч человек. Гроб установлен на сцене, которая заполнена цветами и венками.

Режиссер Константин Богомолов вспоминал на прощание о невероятном трудолюбии Табакова – он поддерживал учеников и помогал проявить им свой талант.

Последнюю роль Олег Табаков исполнил в спектакле «Юбилей ювелира», который поставил Константин Богомолов.