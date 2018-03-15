Московский городской транспорт готов в полном объеме осуществлять перевозки пассажиров не смотря на снегопад
Об этом ТАСС сообщил представитель столичного Дептранса Кирилл Благодаров: «В течение дня в городе прогнозируется мокрый снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Это может привести к росту числа ДТП. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль. Городской транспорт полностью подготовлен к работе в непогоду. Метро, МЦК и наземный транспорт работают штатно. Настоятельно рекомендуем пользоваться ими для передвижения по городу».
Если отказаться от личного транспорта не получается, водители должны проявлять особую осторожность на дорогах, отмечают в Дептрансе.
Комментарии2
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sarbus 15 марта 2018 | 12:50
Героя ему!
yuriyp 15 марта 2018 | 13:04
Вряд ли городской транспорт будет осуществлять перевозки не смотря на снегопад. Скорее все же несмотря на него...