Московский городской транспорт готов в полном объеме осуществлять перевозки пассажиров не смотря на снегопад

Об этом ТАСС сообщил представитель столичного Дептранса Кирилл Благодаров: «В течение дня в городе прогнозируется мокрый снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Это может привести к росту числа ДТП. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль. Городской транспорт полностью подготовлен к работе в непогоду. Метро, МЦК и наземный транспорт работают штатно. Настоятельно рекомендуем пользоваться ими для передвижения по городу».

Если отказаться от личного транспорта не получается, водители должны проявлять особую осторожность на дорогах, отмечают в Дептрансе.