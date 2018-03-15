С 1 июня к привычной белой разметке на российских дорогах добавятся жёлтая и синяя
Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт, пишет газета «Коммерсантъ». В частности, жёлтым цветом будут обозначать зоны, где запрещён обгон, а синим – полосы движения на перекрёстках и парковки.
Комментарии8
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matsuvi 15 марта 2018 | 12:40
На наши дороги можно только черную разметку наносить, только она держится, правда ее не видно.
malanoff 15 марта 2018 | 12:46
matsuvi: Желтая и синяя полоска ? Сейчас портянки набегут с украинской диверсией на дорогах России.
poluputing 15 марта 2018 | 12:48
malanoff: не- а, они это пояснят себе желанием топтать прапор.
kochar 15 марта 2018 | 12:41
А это значит,что будут новые штрафы.
Идиоты.
natogrek 15 марта 2018 | 12:43
kochar: Не волнуйтесь. дорог таких, чтобы держалась разметка, не много
snips 15 марта 2018 | 13:04
kochar: зима , слякоть , полоски ?
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 12:45
.... перед зданиями оппозиционных структур установят красные фонари ....., чтобы они соответствовали европейским стандартам.
spec71205 15 марта 2018 | 13:05
...дурдом! Желтая полоса синея полоса . А на крылце гаи знамя СЕКСУАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ!