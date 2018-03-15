70% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы
15% считают, что это, скорее, навредило стране, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Левада-центра. 86% респондентов одобряют присоединение Крыма. Этот показатель остаётся стабильным на протяжении 4 лет, отмечают социологи.
«Крым – это Украина». С таким заявлением выступил Госдепартамент США после визита президента Путина на полуостров. В Вашингтоне считают нелегитимным референдум о присоединении Крыма. Санкции против России буду действовать до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины, сообщает РБК.
Комментарии42
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vasyakirin 15 марта 2018 | 12:42
А почему референдум по Крыму проводила не Украина, разве это законно?
fig_wam 15 марта 2018 | 12:47
vasyakirin: Процент идиотов в России пошел на убыль.
раньше их ьыло 86%, а не 70%.
Это радует.
беда в том, что наиболее часто до россиян что-то доходит через жопу, а не через голову.
Как по жопе крепко настучат, так и в голове проясняется.
Вот и сейчас: уровень жизни на четверть упал и стало доходить кое-что про Крым.
patrik03 15 марта 2018 | 12:54
70% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы...
Это что за местечковая постановка вопроса, как можно судить о какой-то там выгоде, когда речь идёт о 2-х миллионах русских людей, которые имеют право и должны жить в России, точно так как и мой народ, как татары, ингуши, якуты, кабардинцы, мордва, эвенки...
testmeter 15 марта 2018 | 12:58
patrik03: Ага, да... И чечены тоже имеют право? Или "почетную обязанность"? Аж на 103% как на последних выборах в Чечне
patrik03 15 марта 2018 | 13:02
testmeter:
Чего, ты про каких чеченцев, что воевали в отрядах повстанцев Донбасса?
vasilevich58 15 марта 2018 | 13:05
Печально, что в России только 15% людей способны адекватно понимать происходящее.
vasyakirin 15 марта 2018 | 13:01
patrik03: А чо Россия сакральное место , скорее: Русские в Руси, Татары в Татарстане, Якуты в Якутии, Мордва в Мордовии...
Хотя да, Руси то и НЕТ!
tour 15 марта 2018 | 13:02
fig_wam:
Так у нас страна нетрадиционной ориентации, оттого, что всё, абсолютно всё, что ни делается, делается через известное всем место!
И конечно беда в том, что страной правит психопат с кучей комплексов - низкого роста, низкого происхождения, лживый, панически боящийся, что на его истинное лицо будет пролит свет.
sg76g 15 марта 2018 | 13:04
fig_wam:
Дурак ты и есть дурак. 86% одобряет, а 70% считает что больше пользы принесло. Ну не все в этом мире меряется своей пользой. Вместо европейского сыра появился допустим африканский, палдьмовый. Вредно, да.. Но 2 млн русских людей живут в нормальной цивилизованной стране, а не в нацистком укроГабоне. Хотя бы из за них одобряю..
vikwlad 15 марта 2018 | 12:49
"В Вашингтоне считают нелегитимным референдум о присоединении Крыма."
Не исключено, что Вашингтон посчитает нелегитимными и выборы президента в России.
danko_fuflo 15 марта 2018 | 12:51
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kottigr1 15 марта 2018 | 12:53
danko_fuflo: 0,000000146% россиян считает, что 70% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы...
blahovdav 15 марта 2018 | 12:54
vikwlad: Не исключено, что Вашингтон посчитает нелегитимными и выборы президента в России.\\\ После того, как плешивая крыса в особо извращенной форме трахнула некую особь с погонялом российская Конституция и придумала себе сроки"подряд", "двойной подряд", "три срока подряд" и пр., то вполне пиндосы могут и не признавать....
captain_ 15 марта 2018 | 12:58
Гггг... Конечно "пользы"! Поэтому, русские, вам надо обязательно выбрать Пуйло! Я настаиваю! В следующие 6 лет "пользы" будет выше крыши!
yuriyp 15 марта 2018 | 13:01
vasyakirin: Более того, даже по российским законом это голосование не может считаться референдумом из-за нарушения требований Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" как в части организации, так и проведения референдумов. Только на изъявление воли граждан (не считая предшествующих организационных процедур) по закону отводится от 60 до 100 дней (п.3 ст. 23). Так что все это "липа" от начала до конца...
idaforever 15 марта 2018 | 12:43
а сколько всего опросили из 143млн россиян?
почему всегда эту цифру не указывают???
лажа
kindman_a 15 марта 2018 | 12:51
idaforever:
Опрошивали сусликов в торговых центрах.
Им задавали вопросы на ходы, чтобы не отвлекать от погрузки в Лексусы банок с икрой, пакетов с парной мраморной говядиной, свежайшей форелью и классным вином по 158$ за бутылку.
spec71205 15 марта 2018 | 12:43
...интересно как они считают...
punyoshohlai 15 марта 2018 | 12:56
spec71205: как они считают
Всё посчитано до них. Главное внимательно слушать, что говорит голос из телефона.
Естественно.
vvs7651 15 марта 2018 | 12:44
А 86% одобряют политику Путина :)
А после "выборов" вообще несогласных на воле не останется....
poluputing 15 марта 2018 | 12:46
мама дорогая, это ж сколько умственно отсталых на Рассее, аж цельных 70%, ну тогда всё ясно, какие еще всему происходящему нужны объяснения
annacrimea 15 марта 2018 | 12:46
Так ведь и население Германии одобряло аннексию Судетской области, а потом - нападение на Польшу.
cukker 15 марта 2018 | 12:46
Крым-это слава русского оружия и флота, это знаменитые морские адмиралы. Хохлам на это наплевать, они хотели сбагрить Крым амерам, поэтому за океаном локти кусают, злятся как бешенные собаки. Но не мог негр, Обама, захватить русский Крым. Это было бы позором навсегда.Вчера показали мост, аэропорт, крымчан, красота!
poluputing 15 марта 2018 | 12:54
cukker: а при виде вовульки вы прослезились или поменяли памперс? Договор по Чф в Крыму до какого года был?
cukker 15 марта 2018 | 12:59
poluputing: а договор с Януковичем вы на следующий день похерили? собравшись убить его? Тимошенко проговорилась, -через месяц в Крыму не будет русского флота. Хрущев вам подарил и вы обрадовались? даже при СССР у Крыма была автономия. Историю Бандеры в Крыму не будут изучать никогда
blahovdav 15 марта 2018 | 12:58
cukker: Хохлам на это наплевать, они хотели сбагрить Крым амерам, поэтому за океаном локти кусают, злятся как бешенные собаки.\\Тупой путлеровской свинятине сложно понять, что пиндосам нахрен не всгався тот Крым, если его союзник по НАТО-Турция, имеет флот на порядок сильнее, чем черноморские консервные банки Рашки... Ты эти байки рассказывай своим недоразвитым от Боярышника отпрыскам...
zhrv 15 марта 2018 | 12:47
- "86% респондентов одобряют присоединение Крыма. Этот показатель остаётся стабильным на протяжении 4 лет"
Если показатель остается стабильным на протяжении 4 лет, то могу сделать два предположения:
1. Опрос проводился на кладбище
2. Опрос проводился в контрольной группе из одного человека.
poluputing 15 марта 2018 | 12:56
zhrv: а параллельно провели опрос, кто из этих одобрятелей Крым хоть раз вживую видел?
andrang2 15 марта 2018 | 12:48
" 86% респондентов одобряют присоединение Крыма"
А респонденты, это кого так обзывают?
И почему 86%, а не 146%?
trans 15 марта 2018 | 12:51
Эйфория давно прошла и большинству уже пофигу.
punyoshohlai 15 марта 2018 | 12:52
Бл.левада в своем репертуаре
sklar39 15 марта 2018 | 12:55
Не столько присоединение Крыма принесло пользу России, сколько последовавшие за этим санкции, благотворно влияющие на российскую экономику.
demokratru 15 марта 2018 | 12:55
98% россиян считают, что Крым всегда был, есть и будет российским. И другого не дано. А 2% дерьма-ну куда ж без них, в каждой стране такое оппозиционное дерьмо имеется. Без этого никак, ибо демократия...
kottigr1 15 марта 2018 | 12:58
demokratru: 98% россиян считают, что Крым всегда был, есть и будет российским.
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Главное, что санитары в вашей психушке имеют другое мнение..
poluputing 15 марта 2018 | 13:05
demokratru: вот именно "ибо", как вы выразились, ибо-ну-ты 98% и в Германии в 38 были, тем же и для вас закончится
epynda 15 марта 2018 | 12:56
86% одобряют, а 15% не одобряют....
Эти 15% не одобряют не только присоединение Крыма, они не одобряют всё.......
- Будет власть сносить хрущёвки или , наоборот не будет
- будет класть плитку или не будет
- будет строить Крымский мост или не будет
- будет воевать в Сирии или не будет
Результат один - "Баба-яга, против !"
lubokon 15 марта 2018 | 12:58
Еще как ! Голый зад согревает одна мысль о Крыме.
vblack 15 марта 2018 | 12:58
Эти 70% просто не видят взаимосвязи между Крымом и своей жизнью. Крым с помощью телевизора греет душу, значит это хорошо. А то что житсть такая - то на то другие причины есть. На крайний случай - "все нас ненавидят, не будь Крыма ещё что-то придумали бы" Эти и в очередях за гумманитаркой будут Крыму радоватся. Вот только без отмены крымнаша её никто не даст, а просить прийдётся.
sergs_sergs 15 марта 2018 | 12:59
Интересно что бы эти 70% ответили на вопрос в чем именно польза?
1. Появилась возможность ездить в Крым, а раньше не могли?
2. Цены в Крыму стали меньше, а услуги качественнее?
3. Крым стал давать в бюджет России деньги, что повысило соц. стандарты всех россиян?
4. Все передовые страны начали инвестировать в Россию и делать совместные с ней проекты?
5. Россия обзавелась заклятым другом на границе с населением в треть собственного?
6. Крымчане могут теперь умереть в России.
kriemsdik 15 марта 2018 | 13:02
Интересно спросить их, в чем именно польза
keg 15 марта 2018 | 13:02
в чём польза брат ...?
eduard53 15 марта 2018 | 13:04
ИМХО, верить кремляди и её карманным социолухам - себя не уважать ...