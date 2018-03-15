70% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы...

15% считают, что это, скорее, навредило стране, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Левада-центра. 86% респондентов одобряют присоединение Крыма. Этот показатель остаётся стабильным на протяжении 4 лет, отмечают социологи.

«Крым – это Украина». С таким заявлением выступил Госдепартамент США после визита президента Путина на полуостров. В Вашингтоне считают нелегитимным референдум о присоединении Крыма. Санкции против России буду действовать до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины, сообщает РБК.