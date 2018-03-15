Z Архив новостей новости
5 42 6 1103
12:32, 15 марта 2018

70% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы

15% считают, что это, скорее, навредило стране, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Левада-центра. 86% респондентов одобряют присоединение Крыма. Этот показатель остаётся стабильным на протяжении 4 лет, отмечают социологи.

«Крым – это Украина». С таким заявлением выступил Госдепартамент США после визита президента Путина на полуостров. В Вашингтоне считают нелегитимным референдум о присоединении Крыма. Санкции против России буду действовать до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины, сообщает РБК.

Комментарии

42

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vasyakirin 15 марта 2018 | 12:42

А почему референдум по Крыму проводила не Украина, разве это законно?

fig_wam 15 марта 2018 | 12:47

vasyakirin: Процент идиотов в России пошел на убыль.
раньше их ьыло 86%, а не 70%.
Это радует.
беда в том, что наиболее часто до россиян что-то доходит через жопу, а не через голову.
Как по жопе крепко настучат, так и в голове проясняется.
Вот и сейчас: уровень жизни на четверть упал и стало доходить кое-что про Крым.

patrik03 15 марта 2018 | 12:54

70% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы...

Это что за местечковая постановка вопроса, как можно судить о какой-то там выгоде, когда речь идёт о 2-х миллионах русских людей, которые имеют право и должны жить в России, точно так как и мой народ, как татары, ингуши, якуты, кабардинцы, мордва, эвенки...

testmeter 15 марта 2018 | 12:58

patrik03: Ага, да... И чечены тоже имеют право? Или "почетную обязанность"? Аж на 103% как на последних выборах в Чечне

patrik03 15 марта 2018 | 13:02

testmeter:

Чего, ты про каких чеченцев, что воевали в отрядах повстанцев Донбасса?

vasilevich58 15 марта 2018 | 13:05

Печально, что в России только 15% людей способны адекватно понимать происходящее.

vasyakirin 15 марта 2018 | 13:01

patrik03: А чо Россия сакральное место , скорее: Русские в Руси, Татары в Татарстане, Якуты в Якутии, Мордва в Мордовии...
Хотя да, Руси то и НЕТ!

tour 15 марта 2018 | 13:02

fig_wam:
Так у нас страна нетрадиционной ориентации, оттого, что всё, абсолютно всё, что ни делается, делается через известное всем место!
И конечно беда в том, что страной правит психопат с кучей комплексов - низкого роста, низкого происхождения, лживый, панически боящийся, что на его истинное лицо будет пролит свет.

sg76g 15 марта 2018 | 13:04

fig_wam:
Дурак ты и есть дурак. 86% одобряет, а 70% считает что больше пользы принесло. Ну не все в этом мире меряется своей пользой. Вместо европейского сыра появился допустим африканский, палдьмовый. Вредно, да.. Но 2 млн русских людей живут в нормальной цивилизованной стране, а не в нацистком укроГабоне. Хотя бы из за них одобряю..

vikwlad 15 марта 2018 | 12:49

"В Вашингтоне считают нелегитимным референдум о присоединении Крыма."
Не исключено, что Вашингтон посчитает нелегитимными и выборы президента в России.

danko_fuflo 15 марта 2018 | 12:51

1

kottigr1 15 марта 2018 | 12:53

danko_fuflo: 0,000000146% россиян считает, что 70% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы...

blahovdav 15 марта 2018 | 12:54

vikwlad: Не исключено, что Вашингтон посчитает нелегитимными и выборы президента в России.\\\ После того, как плешивая крыса в особо извращенной форме трахнула некую особь с погонялом российская Конституция и придумала себе сроки"подряд", "двойной подряд", "три срока подряд" и пр., то вполне пиндосы могут и не признавать....

captain_ 15 марта 2018 | 12:58

Гггг... Конечно "пользы"! Поэтому, русские, вам надо обязательно выбрать Пуйло! Я настаиваю! В следующие 6 лет "пользы" будет выше крыши!

yuriyp 15 марта 2018 | 13:01

vasyakirin: Более того, даже по российским законом это голосование не может считаться референдумом из-за нарушения требований Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" как в части организации, так и проведения референдумов. Только на изъявление воли граждан (не считая предшествующих организационных процедур) по закону отводится от 60 до 100 дней (п.3 ст. 23). Так что все это "липа" от начала до конца...

idaforever 15 марта 2018 | 12:43

а сколько всего опросили из 143млн россиян?
почему всегда эту цифру не указывают???
лажа

kindman_a 15 марта 2018 | 12:51

idaforever:

Опрошивали сусликов в торговых центрах.
Им задавали вопросы на ходы, чтобы не отвлекать от погрузки в Лексусы банок с икрой, пакетов с парной мраморной говядиной, свежайшей форелью и классным вином по 158$ за бутылку.

spec71205 15 марта 2018 | 12:43

...интересно как они считают...

punyoshohlai 15 марта 2018 | 12:56

spec71205: как они считают

Всё посчитано до них. Главное внимательно слушать, что говорит голос из телефона.



Естественно.

vvs7651 15 марта 2018 | 12:44

А 86% одобряют политику Путина :)
А после "выборов" вообще несогласных на воле не останется....

poluputing 15 марта 2018 | 12:46

мама дорогая, это ж сколько умственно отсталых на Рассее, аж цельных 70%, ну тогда всё ясно, какие еще всему происходящему нужны объяснения

annacrimea 15 марта 2018 | 12:46

Так ведь и население Германии одобряло аннексию Судетской области, а потом - нападение на Польшу.

cukker 15 марта 2018 | 12:46

Крым-это слава русского оружия и флота, это знаменитые морские адмиралы. Хохлам на это наплевать, они хотели сбагрить Крым амерам, поэтому за океаном локти кусают, злятся как бешенные собаки. Но не мог негр, Обама, захватить русский Крым. Это было бы позором навсегда.Вчера показали мост, аэропорт, крымчан, красота!

poluputing 15 марта 2018 | 12:54

cukker: а при виде вовульки вы прослезились или поменяли памперс? Договор по Чф в Крыму до какого года был?

cukker 15 марта 2018 | 12:59

poluputing: а договор с Януковичем вы на следующий день похерили? собравшись убить его? Тимошенко проговорилась, -через месяц в Крыму не будет русского флота. Хрущев вам подарил и вы обрадовались? даже при СССР у Крыма была автономия. Историю Бандеры в Крыму не будут изучать никогда

blahovdav 15 марта 2018 | 12:58

cukker: Хохлам на это наплевать, они хотели сбагрить Крым амерам, поэтому за океаном локти кусают, злятся как бешенные собаки.\\Тупой путлеровской свинятине сложно понять, что пиндосам нахрен не всгався тот Крым, если его союзник по НАТО-Турция, имеет флот на порядок сильнее, чем черноморские консервные банки Рашки... Ты эти байки рассказывай своим недоразвитым от Боярышника отпрыскам...

zhrv 15 марта 2018 | 12:47

- "86% респондентов одобряют присоединение Крыма. Этот показатель остаётся стабильным на протяжении 4 лет"

Если показатель остается стабильным на протяжении 4 лет, то могу сделать два предположения:
1. Опрос проводился на кладбище
2. Опрос проводился в контрольной группе из одного человека.

poluputing 15 марта 2018 | 12:56

zhrv: а параллельно провели опрос, кто из этих одобрятелей Крым хоть раз вживую видел?

andrang2 15 марта 2018 | 12:48

" 86% респондентов одобряют присоединение Крыма"
А респонденты, это кого так обзывают?
И почему 86%, а не 146%?

trans 15 марта 2018 | 12:51

Эйфория давно прошла и большинству уже пофигу.

punyoshohlai 15 марта 2018 | 12:52

Бл.левада в своем репертуаре

sklar39 15 марта 2018 | 12:55

Не столько присоединение Крыма принесло пользу России, сколько последовавшие за этим санкции, благотворно влияющие на российскую экономику.

demokratru 15 марта 2018 | 12:55

98% россиян считают, что Крым всегда был, есть и будет российским. И другого не дано. А 2% дерьма-ну куда ж без них, в каждой стране такое оппозиционное дерьмо имеется. Без этого никак, ибо демократия...

kottigr1 15 марта 2018 | 12:58

demokratru: 98% россиян считают, что Крым всегда был, есть и будет российским.
--------------------------------------------------------------------
Главное, что санитары в вашей психушке имеют другое мнение..

poluputing 15 марта 2018 | 13:05

demokratru: вот именно "ибо", как вы выразились, ибо-ну-ты 98% и в Германии в 38 были, тем же и для вас закончится

epynda 15 марта 2018 | 12:56

86% одобряют, а 15% не одобряют....
Эти 15% не одобряют не только присоединение Крыма, они не одобряют всё.......
- Будет власть сносить хрущёвки или , наоборот не будет
- будет класть плитку или не будет
- будет строить Крымский мост или не будет
- будет воевать в Сирии или не будет
Результат один - "Баба-яга, против !"

lubokon 15 марта 2018 | 12:58

Еще как ! Голый зад согревает одна мысль о Крыме.

vblack 15 марта 2018 | 12:58

Эти 70% просто не видят взаимосвязи между Крымом и своей жизнью. Крым с помощью телевизора греет душу, значит это хорошо. А то что житсть такая - то на то другие причины есть. На крайний случай - "все нас ненавидят, не будь Крыма ещё что-то придумали бы" Эти и в очередях за гумманитаркой будут Крыму радоватся. Вот только без отмены крымнаша её никто не даст, а просить прийдётся.

sergs_sergs 15 марта 2018 | 12:59

Интересно что бы эти 70% ответили на вопрос в чем именно польза?
1. Появилась возможность ездить в Крым, а раньше не могли?
2. Цены в Крыму стали меньше, а услуги качественнее?
3. Крым стал давать в бюджет России деньги, что повысило соц. стандарты всех россиян?
4. Все передовые страны начали инвестировать в Россию и делать совместные с ней проекты?
5. Россия обзавелась заклятым другом на границе с населением в треть собственного?
6. Крымчане могут теперь умереть в России.

kriemsdik 15 марта 2018 | 13:02

Интересно спросить их, в чем именно польза

keg 15 марта 2018 | 13:02

в чём польза брат ...?

eduard53 15 марта 2018 | 13:04

ИМХО, верить кремляди и её карманным социолухам - себя не уважать ...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 8005 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5958 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Хотел бы попросить прощения Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания…

5 275 6 52933 08.03
Kслуцкий, женщины, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1189 6 63377 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 605 6 42054 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Алексей Навальный политик

8 марта. В знак солидарности выгоняем из Госдумы домогающегося депутата Только автомобильные штрафы Слуцкого отъедают 40% его годового дохода. Это еще один аргумент в пользу того, что он не живет на свою официальную зарплату…

5 240 6 71228 08.03
Kслуцкий, коррупция, госдума, законы, пдд, недвижимость, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 368 6 27793 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

«Пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще» Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова пожаловалась на ежедневный кибербуллинг…

5 511 6 78330 08.03
Kинтернет, общество, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 19054 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 62 6 59174
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 64 6 5309 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 101 6 8374 13.03
Блоги

Алексей Венедиктов: Я не руководитель, я организатор Ты придуриваешься, и пусть над тобой смеются, но ты работаешь в этот момент. Это вопрос инструментария, ты должен получить содержательный ответ…

5 79 6 26463 08.03
Kвенедиктов, эхо москвы, журналистика, семья, политика, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5334 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 89 6 8249 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 216 6 20850 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 12 6 47003
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 155 6 138808 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12170 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 548 6 217720 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Счета Грудинина: для ЦИКа закон не писан; странно, но и для Ксении Собчак тоже…

5 73 6 112437 09.03
8читать ;смотреть
Kобщество, выборы, видео, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6782180
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3346975

Сегодня в эфире