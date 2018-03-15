Ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов из Лондона находятся в стадии проработки
Ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов из Лондона находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время, — сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала «сумасшедшими» обвинения Лондона. В МИДе это считают проявлением «русофобии».
Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах в отношении России. В частности будут высланы 23 сотрудника российского посольства.
Комментарии23
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roqswen 15 марта 2018 | 12:38
Машка-наркомашка вдула две "дорожки" бгг
ostapbey 15 марта 2018 | 12:58
roqswen: ВОРОНЕЖУ приготовиться?? Или уже и Пензе??
Даже..
snips 15 марта 2018 | 13:00
ostapbey: ну почему может опять траванут кого в лондоне с них станет
danko_fuflo 15 марта 2018 | 12:58
roqswen: свино рыл.
ltyio 15 марта 2018 | 12:43
А чего тут прорабатывать ? Выслали 23 наших дипломатов - выслать в ответ 46 английских.
sergeev67 15 марта 2018 | 12:56
ltyio: Выслали 23 наших дипломатов - выслать в ответ 46 английских.
Проходили уже. А кто тогда визы в Великобританию оформлять будет? Тому же Шувалову? Детишками депутатов?
Подумай, прежде чем пули отливать!
tks 15 марта 2018 | 13:00
ltyio: Зачем -46?? Всех надо, отовсюду! Кто бриттов поддержал, дипов этих стран тоже - домой!
gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 13:03
ltyio: // А чего тут прорабатывать ? Выслали 23 наших дипломатов - выслать в ответ 46 английских. //
Слышь, зонтик с рогами, а когда рашистские спецслужбы начнут плющить британских олигархов, живущих в Москве, на предмет легальности их доходов?
epynda 15 марта 2018 | 12:44
Насколько можно понять Терезу Мэй, она предлагает выслать 23 российских дипломата, связанных с российской разведкой....
А почему бы российским властям не арестовать 23 сотрудников-шпионов из английских посольств и консульств на территории РФ ???
vasyakirin 15 марта 2018 | 12:44
Наверно высылать некого, бриты сами хлопнули дверью...?
wargen 15 марта 2018 | 12:45
Запретить британским олигархам держать свои наворованные милиарды в России.
prade 15 марта 2018 | 12:47
Лондон выслал российских дипломатов за применение Россией химического оружия в Лондоне. А за что высылает Москва британских дипломатов? За то, что те выслали российских дипломатов?
olegleon 15 марта 2018 | 12:50
prade: это ты сам придумал? так почитай за что выслали дипломатов и не ври тут
vladimir1917 15 марта 2018 | 13:02
prade: за применение Россией химического оружия в Лондоне.
=====
а че не закрыть марсианское посольство в лондоне доказательств против марсиан столько же сколько против русских
alo0000 15 марта 2018 | 12:47
Тэтчер отправила флот на Фолкленды, а Мэй сподобится только на Фареры.)))
captain_ 15 марта 2018 | 12:47
Пуйло пообещал отправить русских на Марс в 2019 году.
По всей видимости, на красной планете найдены залежи кокаина.
spec71205 15 марта 2018 | 12:49
...предлагаю вернут старое и реальное название у меня на северном Кавказе г. Сочи прежнее имя ШАЧА!!! -Это будет достойный ответ на высолку российской гопоты из Англии!
sklar39 15 марта 2018 | 12:58
В МИДе стараются без ошибок сосчитать до 23, тут важно не ошибиться, это вам не "пургу" с экрана нести, тут математика - точная наука.
tks 15 марта 2018 | 12:58
Щас там вискарику на смоленке бухнут, коксиком лакирнут, шампузо запьют и сбацают нетлёнку )))
keg 15 марта 2018 | 13:00
в качестве ответных мер прикажут всем "патриотам" вернуться в Россию вместе с семьями и награбленными деньгами,яхтами ,недвижимостью?
trans 15 марта 2018 | 13:02
Ждем пургу от Пескова.
holic 15 марта 2018 | 13:04
С учетом того, что перед "вновь" избранным президентом правительство слагает свои полномочия, то нифига не будет. "Конь" Лавров и "На..я" Захарова готовятся к отставке, последняя кадриль таксказать..
cukker 15 марта 2018 | 13:06
английскую провокацию нужно считать нападением на Россию( один ультиматум чего стоит) и дать более жесткий ответ