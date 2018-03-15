Ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов из Лондона находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время, — сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала «сумасшедшими» обвинения Лондона. В МИДе это считают проявлением «русофобии».

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах в отношении России. В частности будут высланы 23 сотрудника российского посольства.