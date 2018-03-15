Наземные службы в аэропортах Москвы приведены в повышенную готовность в связи со снегопадом
Длительных задержек рейсов пока удаётся избежать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы.
Снегопад в столице закончится уже этой ночью, однако потепления ждать не стоит. Об этом «Эху Москвы» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он также отметил, что в ближайшие часы в столице может усилиться ветер.
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