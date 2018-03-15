В Сочи найдено тело пятилетней девочки, которую больше суток искали около тысячи человек
Отчим признался, что убил ребёнка и указал на место, где спрятал тело.
Ребёнка нашли в Адлерском районе Сочи, в лесу, неподалеку от реки, тело пятилетней девочки было засыпано камнями. Её отчим – уроженец Азербайджана Мурад Шахмирзаев – рассказал оперативникам, что несколько раз ударил ребёнка в грудь за то, что девочка якобы плохо себя вела и капризничала. Это случилось в понедельник. В тот трагический день мама была в больнице, заступиться за девочку было некому. На следующее утро поняв, что ребёнок мёртв, мужчина положил тело в сумку, вынес его из дома и оставил в лесу. Соседям сказал, что девочка якобы пропала. Масштабные поиски шли с ночи вторника. Девочку искали больше тысячи человек, к полицейским и спасателям присоединились военные и добровольцы, уточняет РИА. Азербайджанец перестал отвечать на звонки. Его вскоре задержали в одном из хостелов в Адлерском районе. На допросе Шахмирзаев признался, что убил девочку и рассказал о том, как совершил преступление. Точные причины смерти ребёнка установят судмедэксперты. Мужчина в ближайшее время будет арестован, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело расследуют по статье «Убийство малолетней».
Мужчине грозит пожизненное заключение.
Комментарии10
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russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 12:10
У мужика просто ген доброты русского человека сработал, про который путин рассказывал.
viteck 15 марта 2018 | 12:19
russkie_za_sverjenie: у азербайджанца?
poluputing 15 марта 2018 | 12:24
viteck: а чё вас удивляет, напитался скрепоносной духовностью, приобщился к посконным россиянским добродетелям. Или вы думаете, что он ТВ азербайджанское зырил
joseph_gebbels 15 марта 2018 | 12:27
poluputing: Расскажи лучше к каким скрепам приобщаются на том свете два американских упавших пилота. А то в той теме что-то не видно вашего брата.
poluputing 15 марта 2018 | 12:39
joseph_gebbels: а чё, скачете от радости, али лупонули соточку за упокой?
vinibi 15 марта 2018 | 12:31
viteck: Чурки в чужой стране правят беспредел!!!
joseph_gebbels 15 марта 2018 | 12:23
russkie_za_sverjenie: russkie_za_sverjenie: Он азербайджанец.
vlad591 15 марта 2018 | 12:39
joseph_gebbels: Ну, не зря ж мы запретили американцам усыновлять наших детей! Теперь вся надёжа на азербайджанцев.
vumba 15 марта 2018 | 12:49
Имя девочки Вероника Тришкина, убийцы Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев. Кого мамаша в дом привела!?
tks 15 марта 2018 | 13:03
Хроники Мордорашки.