В Сочи найдено тело пятилетней девочки, которую больше суток искали около тысячи человек

Отчим признался, что убил ребёнка и указал на место, где спрятал тело.

Ребёнка нашли в Адлерском районе Сочи, в лесу, неподалеку от реки, тело пятилетней девочки было засыпано камнями. Её отчим – уроженец Азербайджана Мурад Шахмирзаев – рассказал оперативникам, что несколько раз ударил ребёнка в грудь за то, что девочка якобы плохо себя вела и капризничала. Это случилось в понедельник. В тот трагический день мама была в больнице, заступиться за девочку было некому. На следующее утро поняв, что ребёнок мёртв, мужчина положил тело в сумку, вынес его из дома и оставил в лесу. Соседям сказал, что девочка якобы пропала. Масштабные поиски шли с ночи вторника. Девочку искали больше тысячи человек, к полицейским и спасателям присоединились военные и добровольцы, уточняет РИА. Азербайджанец перестал отвечать на звонки. Его вскоре задержали в одном из хостелов в Адлерском районе. На допросе Шахмирзаев признался, что убил девочку и рассказал о том, как совершил преступление. Точные причины смерти ребёнка установят судмедэксперты. Мужчина в ближайшее время будет арестован, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело расследуют по статье «Убийство малолетней».

Мужчине грозит пожизненное заключение.