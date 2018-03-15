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12:01, 15 марта 2018

Координатора Кемеровского штаба Навального Ксению Пахомову задержали в аэропорту Шереметьево

Полиция нагрянула и к другим соратникам оппозиционера в Калининграде и Мурманске.

Полиция искала у Ксении Пахомовой «печатную продукцию» – направления для наблюдателей, но ничего не нашла. Однако более полутора тысяч направлений было изъято накануне в Кемеровском штабе Навального. Девушку задержали по прилету Москву, где сегодня она в составе делегации должна встретиться с главой Центризбиркома. У заместителя Пахомовой дома сейчас проходит обыск.

Полиция продолжает задерживать сторонников Навального по всей стране. Вчера были составлены протоколы на семерых сотрудников мурманского штаба. Их обвиняют в организации забастовки избирателей, которая прошла 28 января. По этой же статье на 10 суток сегодня арестован руководитель калининградского штаба. Там также прошли обыски, изъяты 60 бланков для голосования.

Ранее на 30 суток был арестован глава Федерального штаба Навального Леонид Волков. День выборов он проведет в заключении.

Комментарии

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keg 15 марта 2018 | 12:13

как же надоела эта тупая трусливая власть...

olegleon 15 марта 2018 | 12:16

"где сегодня она в составе делегации"

в составе какой делегации? делегации врачей? делегации ходоков? делегации делегатов посланных неизвестно кем?

budweiser23 15 марта 2018 | 12:18

Чем выше господство, тем сильнее противостояние.

yuryr 15 марта 2018 | 12:19

Элла Александровна, вы где? АУ! Как вам участие полиции в предвыборном процессе? Все соответствует законам в вашем их понимании или все-таки соберетесь с силами и ...?

alik1946 15 марта 2018 | 12:27

yuryr: Ну очень честные выборы! Не правда ли, Элла Александровна?

sasass 15 марта 2018 | 12:41

Оперативно поймали - вот так оперативно ловили бы бомбистов и прочих отравистов...

tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 12:42

....Девушку задержали ... Девушку после какого по счёту аборта? На этой "девушке" клейма ставить негде - проститутка стала ДЕВУШКОЙ! Однако интересно ,,,,,,!

hiryrg 15 марта 2018 | 13:07

А за что её задержали?

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