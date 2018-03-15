Координатора Кемеровского штаба Навального Ксению Пахомову задержали в аэропорту Шереметьево

Полиция нагрянула и к другим соратникам оппозиционера в Калининграде и Мурманске.

Полиция искала у Ксении Пахомовой «печатную продукцию» – направления для наблюдателей, но ничего не нашла. Однако более полутора тысяч направлений было изъято накануне в Кемеровском штабе Навального. Девушку задержали по прилету Москву, где сегодня она в составе делегации должна встретиться с главой Центризбиркома. У заместителя Пахомовой дома сейчас проходит обыск.

Полиция продолжает задерживать сторонников Навального по всей стране. Вчера были составлены протоколы на семерых сотрудников мурманского штаба. Их обвиняют в организации забастовки избирателей, которая прошла 28 января. По этой же статье на 10 суток сегодня арестован руководитель калининградского штаба. Там также прошли обыски, изъяты 60 бланков для голосования.

Ранее на 30 суток был арестован глава Федерального штаба Навального Леонид Волков. День выборов он проведет в заключении.