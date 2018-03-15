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12:01, 15 марта 2018

Россия обвиняет Великобританию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля»

Москва направила в Лондон 4 ноты, но в ответ получила лишь отписки, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По её словам, российская сторона сейчас прорабатывает ответные меры в отношении Лондона, и это  — вынужденный шаг.

«Дело Скрипаля» обсудили в Совете Безопасности ООН, Великобритания и США обвинили Россию в причастности к этому преступлению.

Комментарии

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pit_heap 15 марта 2018 | 12:07

Хейли так кричала что надо бомбить за применение химии Дамаск,а теперь по ее логике надо бомбить Лондон.)
Больше всего порадовали фотки в британских сми, где ребята в хазматах на фоне вполне себе живых и румяных британских пожарных без масок и противогазов. Там бы все лежали и бились в конвульсиях в случае нервнопаралитического газа! Но нет, понесли это в СМИ. Совсем англосаксы куку

fig_wam 15 марта 2018 | 12:15

pit_heap: Странная логиа у идиотов вроде тебя.
Русские спецслужбы попытались убить английского гражданина в Лондоне и поэтому нужно бомбить Лондон.
Да, идиоты в своей логике оригинальны.

И еще голубок, через пару часов после точечного применения небольшого количества бигнарного газа от него остаются только трудно опрекдкеляемые ьследы.

Дебилы опять стараются соврать, но ведь дебилы они и врут примитивно.
\ Деби, родная, там граммы отравы были использованы, а не тонны.
А ты хочешь сделать вид, что там тонны газа применили.
Дружок, не забывай, что это ты идиот. А остальные чуток соображают. Поэтому твое примитивное дебильное вранье смешно.

epf1856 15 марта 2018 | 12:21

fig_wam: Странная логика у идиотов вроде тебя.
С чего ты взял, что это русские пытались убить гражданина Королевства в Лондоне? Если они нашли следы БОВ и идентифицировали его, значит знают формулу и могут создать сами.
Дружок, не забывай, что это ты идиот. А остальные чуток соображают. Поэтому твое примитивное дебильное вранье смешно.

fig_wam 15 марта 2018 | 12:28

epf1856: Я понимаю, что ты идиот, но придумывать отмазки за тебя не буду. Старайся сам.
То что ты сейчас написал даже и не счмешно.

Единственное что ты можешь это повторять за мной.
Это еще раз говорит о твоем уровне.
У тебя не мозги, а дерьмо с глистами в голове. Причем еще и прокисшее.

minerr 15 марта 2018 | 12:38

fig_wam: У тебя такая же логика, как и у Бори Джонсона - "Джонсон добавил, что причастность Москвы подтверждает выбор нервно-паралитического вещества, изготавливавшегося в СССР. По его мнению, злоумышленники выбрали его, чтобы показать, что это была Россия."
Если хотели показать, что это "рука Москвы", то зачем сейчас опровергать? Либо это хотели показать кто-то другие, но уже не связанные с "рукой Москвы". Но с твоей логикой этого не понять.

epf1856 15 марта 2018 | 12:46

fig_wam: Я понимаю, что ты идиот и хам. И именно твоё хамство говорит о твоём интеллектуальном уровне. Когда у невоспитанного человека нет аргументов, а у тебя их, милок, нет, он начинает брызгать слюной и обливать всех словесным поносом.

fig_wam 15 марта 2018 | 12:50

epf1856: Дружок, я всего лишь опускаю тебя рожей в наложенное тобой дерьмо.
Может это и невежливо, но дерьмо ты наложил. теперь слизывай его со своего фейса.

epf1856 15 марта 2018 | 12:56

fig_wam: Моё лицо гладко выбрито и благоухает туалетной водой. Ты даже не заметил как обкакался. И каких только дебилов не рождает русская земля! Это я о тебе.

fig_wam 15 марта 2018 | 13:01

epf1856: Не оправдывайся, все равно никто тебе не повуерит. туалетную воду такие кка4к5 ты раньше пили, но теперь она дорогая и вы перешли на стекломой и жидкость для мытья ванн- "боярышник" в просторечии.

tks 15 марта 2018 | 12:30

epf1856: [:|||Если они нашли следы БОВ и идентифицировали его, значит знают формулу и могут создать сами|||:]

Нет. Это просто значит, что нашли и идентифицировали с помощью военных. Дальше - ваши домыслы и фантазии Фарятьева.

gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 12:30

epf1856: // Если они нашли следы БОВ и идентифицировали его, значит знают формулу и могут создать сами. //
Продолжу твою логику деbила.
Если инженеры Путирашки найдут интеловский процессор и идентифицируют его - значит и смогут создать сами.
Так почему ещё не создали?

epf1856 15 марта 2018 | 12:42

gonduras_on_kolima: Как стало известно CNews, новый процессор российской компании МЦСТ, известной как разработчик микропроцессорной линейки «Эльбрус», получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 и AMD Opteron 6370.
В результате выполнения ОКР был разработан многоядерный микропроцессор для специализированной высокопроизводительной обработки информации, — добавляют в пресс-службе ведомтсва. — Микропроцессор имеет 8 ядер при рабочей частоте каждого процессорного ядра не менее 1,1 ГГц. Пиковая производительность составляет не менее 200 ГФЛОПС

Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2018-01-17_rossiya_sokratila_protsessornoe_otstavanie_do_4

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olegleon 15 марта 2018 | 12:24

fig_wam: так ещё кого-то в Лондоне попытались убить?!
расскажи, а где можно получить английское гражданство. где британское я знаю, а где английское???

fig_wam 15 марта 2018 | 12:38

olegleon: В жопе у тебя можнго получить. КЕак нальник твой в нее прникает, тваук и гражданство получает.
Ты настолько примитивный идиот, что можешь цепляться только ерунду (Англия и Британия часто используют как синонимы- только такому идиоту как ты требуется это пояснять)
=========================
Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011.

Англия
сущ.
• Соединенное Королевство
• Британия
• Альбион
• туманный Альбион
• Великобритания
-------------------
Ты захотел выпендриться и, как всегда, въехал мордой в дерьмо. Поздравляю

captain_ 15 марта 2018 | 12:35

Думаю, что самое время русским возобновить переговоры по безвизу РФ - ЕС, РФ - Британия, РФ - США...

Ггг...

sab171 15 марта 2018 | 12:40

fig_wam: на то они и идиоты.

igorrrpadlowitchs 15 марта 2018 | 12:20

pit_heap: что псы на улицы лают, что российские мидовские представители- не вижу разницы!

olegleon 15 марта 2018 | 12:22

pit_heap: над такими вещами на Западе не задумываются, а тупо верят заявлениям Терезы Мэй

vinibi 15 марта 2018 | 12:26

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую кремлевскую власть- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

vovan72 15 марта 2018 | 12:42

olegleon: Не получается у Вовы с женщинами: жена ушла, Меркель выбрали, теперь Мэй.....не знаю как там с Кабаевой получается или нет! бгг

olegleon 15 марта 2018 | 12:09

власти Британии были посланы нафиг даже своими футболистами

fig_wam 15 марта 2018 | 12:24

olegleon: Власти Британии поддержал весь цивилизованный мир..
Вчера состоялась первая показательная порка России в Совбезе.
Скоро начнутся конкретные действия.

Английских футболистов образумят.
Им объяснят, что кроме денег есть и совесть. И они поймут.
ЧМ завершился не начавшись.
Победила Россия за неявкой соперников.

olegleon 15 марта 2018 | 12:29

fig_wam: да, бабушка Ванга. ты возможно и права.
а пока даже премьер Британии, узнав, что футбольная ассоциация послала её кабинет далеко, вынуждена была заткнуться про "отказ от представительства Великобритании на Чемпионате мира по футболу"

мы не знаем, что будет в будущем, а вот в настоящем кабинет министров Британии уже обтекает

fig_wam 15 марта 2018 | 12:40

olegleon: ЧМ завершился.
Победила Россия за неявкой соперников.
Тебе просто пока этого не сообщили.

tks 15 марта 2018 | 12:42

olegleon: Речь шла вроде как об отказе в приезде делегации правительства Великобритании на ЧМ. А не о самой футбольной команде.

olegleon 15 марта 2018 | 12:46

tks: вроде, да не вроде ))

"Великобритания ответит решительно, если окажется, что Россия причастна к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Он назвал Кремль "злонамеренной и дестабилизирующей силой", допустил ужесточение санкций против России и даже отказ от представительства Великобритании на Чемпионате мира по футболу, который стартует в России через три месяца." (6 марта 2018)

только не говорите, что глава МИД Британии никто и звать его никак.
так что же такого за эту неделю установила полиция, что власти Британии прекратили говорить о бойкоте ЧМ и заявили о том, что туда не приедут только министры и члены королевской семьи. кстати, а приглашения им приехать хотя бы показали? или их никто и не звал, но они демонстративно решили не приезжать?

tks 15 марта 2018 | 12:53

olegleon: "Представительство Великобритании на ЧМ" - имелась ввиду официальная правительственная делегация. Сборной Великобритании нет в футболе.

olegleon 15 марта 2018 | 12:57

tks: а сборная Англии кого представляет? может быть она под своим отдельным флагом выступает и под гимном МОК?

ну и ещё то, о чём Эхо будет упорно молчать.
бывший посол Британии на своём сайте разместил информацию Мирзоянова:
""One should be mindful that the chemical components or precursors of A-232 or its binary version novichok-5 are ordinary organophosphates that can be made at commercial chemical companies that manufacture such products as fertilizers and pesticides."
Vil S. Mirzayanov, “Dismantling the Soviet/Russian Chemical Weapons Complex: An Insider’s View,” in Amy E. Smithson, Dr. Vil S. Mirzayanov, Gen Roland Lajoie, and Michael Krepon, Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects, Stimson Report No. 17, October 1995, p. 21. "

с чего бы это такие шустрые журналисты Эха до сих пор в упор не видят этого???

tks 15 марта 2018 | 12:55

olegleon: Ответы на ваши вопросы слушайте по Кисель-Мухтар-ТВ ))) там всё вам объяснят популярно )))

fig_wam 15 марта 2018 | 12:58

olegleon:
Испанские СМИ сообщили, что ФИФА в панике от призывов бойкотировать ЧМ-2018
14 марта 2018, 22:42
Испанское издание AS утверждает, что в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) царят панические настроения в связи с появлением призывов к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряжённость достигла критической точки», — говорится в материале AS.

Отмечается, что президенту ФИФА Джанни Инфантино небезразлично происходящее вокруг предстоящего турнира в России несмотря на то, что он это скрывает.

«Нет никаких признаков, что напряжённость ослабнет. Всё выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», — подчёркивается в статье.
==================
Опять я тебя приземлил рожей в твое же дерьмо.
Факты есть факты, а ты их не хочешь знать.

А Инфантино напомнят о коррупции, дело-то на него уже заведено, и он резко поддержит бойкот.
===================
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность властям США, которые ведут расследование о коррупции в организации.

olegleon 15 марта 2018 | 13:04

fig_wam: ты бы сначала хотя бы выяснил, что это за "Испанское издание AS" )))

вот уж точно "мы напишем в Спортлото"

sab171 15 марта 2018 | 12:47

fig_wam: соперники будут, Иран,Сирия,Вануату,(извиняюсь-но это так) Казахстан и Белоруссия, закупим много помидоров турки приедут, но эти и выиграть могут, надо думать надо нам так много помидоров?

mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 12:09


Свои глупые заявления мидовская трольчиха должна сопровождать пьяным танцем "калинка-малинка", как в её популярном видео.
Тогда хоть кто-то обратит на них внимание.

timwlad68 15 марта 2018 | 12:31

Ну вообще то в этом то и гвоздь,англосаксы не понимают как основать сотрудничество на культурном обмене.В этом mikhail_spb_ проблема запада,что кроме тамплиеров с ростовщиками запад миру предложить ничего более не может

daos15 15 марта 2018 | 12:09

Всё уже ясно. Решение давить на Россию принято. А на факты западу насрать. Пусть пытаются ))) Я вот только смыла не вижу.

norgemann 15 марта 2018 | 12:30

daos15: А дебилы никогда ничего не видят. Пусть это даже провокация. Но с жуликами и ворами можно действовать и их же нечестными и подлыми методами.

nitinol 15 марта 2018 | 12:50

daos15 12:09:
///... Я вот только смыла не вижу.///

Говорят: "Дурак, а мыла не ест", а вы вот, с мыла уже ничего не видите?

rom8883 15 марта 2018 | 12:10

Британия просила помощи в расследовании, но не в самом расследовании.

alex_d 15 марта 2018 | 12:11

rom8883: это так они себе представляют "просьбу"?!

zor 15 марта 2018 | 12:26

alex_d: 1.А как бы ты расценивал просьбу Чекатило предоставить ему все материалы раследования дела об убийстве и износиловании женщин?
2.Принял бы ты помощь Чекатило в раследовании этих убийств и исзосилованиях?



Вот поэтому Англия и не предоставляет материалы раследования России и не принимает от нее помощи.

alex_d 15 марта 2018 | 12:36

zor: ты будешь очень удивлен, но любому обвиняемому (в том числе и чикатило) предоставляется всё дело для ознакомления и защиты.
я уж не говорю, что по делу чикатило до его поимки были обвинены и даже расстреляны несколько человек...

tks 15 марта 2018 | 12:44

alex_d: Ты будешь удивлен, но дело предоставляется только по ОКОНЧАНИИ предварительного расследования. Открытие какое для тебя, правда?

bike_nty 15 марта 2018 | 12:51

alex_d: Таки не дело, а обвинительное. И да, после завершения предварительного следствия.

alex_d 15 марта 2018 | 13:01

bike_nty: ну вот и пусть завершают, а не орут благим матом на первого попавшегося

zor 15 марта 2018 | 13:03

alex_d: Дело передается обвиняемому после окончания раследования и предъявления ему обвинения,а не стадии раследования ,как того требует подозреваемая в преступлении Россия.

Надеюсь, я пополнил ваши знания в азах юриспруденции и права.

vasya_von_smetankin 15 марта 2018 | 12:12

Лишнее подтверждение тому, что часть аргентинской диппочты таки достигла адресата.

odobryam_s 15 марта 2018 | 12:14

Это все равно, что если бы Кирпич допрашивал Жеглова!

yuryr 15 марта 2018 | 12:14

После дела Литвиненко и "помощи" России в раскрытии преступления путем внедрения Лугового в ГД нужно быть абсолютно неадекватным, чтобы соглашаться на участие России в расследовании еще одного отравления.

perestarok 15 марта 2018 | 12:16

"Москва направила в Лондон 4 ноты, но в ответ получила лишь отписки, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова…"

О! Бриты переняли традицию наших чиновников. Они всегда на заявления граждан дают отписки.

skp 15 марта 2018 | 12:18

perestarok: А, какие ноты? С диезами или без?

hiryrg 15 марта 2018 | 12:18

Ужос какой то! Захарова - тебя надо срочно заменить! И сразу появится желание сотрудничать с нами.

tks 15 марта 2018 | 12:19

Слова поменять тока: "Лондон" на "Москву" - и сразу обнаружится истинный "смысл" деятельности путинского мида.

plank1957 15 марта 2018 | 12:27

Во даже как! Это Британия во всем виновата, а РФ вся белая и пушистая. Но почему же тогда РФ не ответила ни на один вопрос, поставленный Британией? А вместо этого стала заявлять о своей непричастности. Пардон, но так ведет себя преступник, как правило. Если есть на вас подозрения в причастности к преступлению, то полиция пытается выяснить у вас все обстоятельства, касающиеся этого дела. Если вы невиновны, то вы отвечаете на поставленные вопросы, поскольку вам нечего скрывать. А вот когда вы отказываетесь от ответов, то это отнюдь не снимает с вас подозрений, а только усиливает их. Конечно, не все так однозначно среди людей, поскольку человек может скрывать что-то из соображений этики, например, супружескую измену или еще что-то подобное, что прямо не преследуется по закону. Но я в упор не понимаю, какие мотивы могут быть у государства в отказе от сотрудничества в деле расследования преступлений, разве что государство само причастно к этому криминалу

tks 15 марта 2018 | 12:47

plank1957:

SIC!

norgemann 15 марта 2018 | 12:28

Насколько я знаю "Великобритания" это географическое название. Официальное название же государства "Соединенное королевство".

vlabumur 15 марта 2018 | 12:38

norgemann: Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии — официальное название Великобритании с 1927 г.

anji70 15 марта 2018 | 12:28

Во первых для комментирования этой новости нужно посмотреть хотя бы для начала переписку между мидами двух стран, почитатать «отписки», если они были на самом деле, а вообще репутация нынешней путинской власти на таком уровне, что нужно проверять каждое слово ими сказанное.

vlabumur 15 марта 2018 | 12:49

anji70: что нужно проверять каждое слово ими сказанное.
+++++++++++++++++++++++
Наплевать и забыть!(с)

platonnekafrin 15 марта 2018 | 12:29

Ноты направила?! Лавров с Захаровой на трех блатных аккордах только могут.

poluputing 15 марта 2018 | 12:31

господи, помоги Рассеюшке образумиться, не дай ей окончательно свихнуться, наставь её на путь праведный облагодетельствования своих граждан.Аминь

ki000999 15 марта 2018 | 12:33

Москва направила в Лондон 4 ноты,......Да что это такое!!! Они опять не хотят нас слушать! Им же было сказано, одним товарищем - а теперь послушайте!!!!!! И пора уже не четвёртую ноту. а четвертую ракету отправлять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

av_babich 15 марта 2018 | 12:34

Россия обвиняет Великобританию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля»
-------------------------------------------------------
Неудивительно. Испанский авиадиспетчер лично видел как британские агенты опрыскивали Скрыпаля новичком. Теперь бритты боятся спалится

komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 12:37

https://rueconomics.ru/312618-britaniya-uzhe-chuvstvuet-chto-promakhnulas-londonskii-politolog-nazval-ultimatum-mei-k-rossii-pozorom-vsei-nacii

cukker 15 марта 2018 | 12:37

Больной, грузный человек, уже отбыл срок за шпионаж, таких даже при Сталине не трогали. Это совместная операция МИ6 и ЦРУ. Американцы газа подогнали, англичане траванули.

tks 15 марта 2018 | 12:49

cukker: "По себе" отсебятину несёте?

czerni 15 марта 2018 | 12:52

cukker: при чём здесь больной человек? Вы о ком?
В британском городе неприятель применил БОВ. Есть пострадавшие.
Какая разница, кто они. Или стариков за людей не считаете?
А что при Сталине не трогали, так его за это из мавзолея вынесли.
И никто на свете не высказался против этого решения. Но это так, к слову.

apels 15 марта 2018 | 12:41

Четыре ноты - ля-ля-ля...
Совбез ООН согласился с доводами Великобритании!!!! Какие тут ноты!? :)

czerni 15 марта 2018 | 12:42

А что посол ответил на два вопроса г-жи Мэй?
Чего тогда небендзИть-то?

ivan127_4 15 марта 2018 | 12:43

«Дело Скрипаля» обсудили в Совете Безопасности ООН, Великобритания и США обвинили Россию в причастности к этому преступлению.
___________________

Но почему тогда предложенный Россией проект заявления СБ для прессы, "нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента", был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован британской делегацией? Англичане боятся расследования?

sasass 15 марта 2018 | 12:44

Великобритания пока не хочет открывать все карты и держит Россию на поводке...

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Kнемцов, политика, общество, память, мнения
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Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

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Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения

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Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

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Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

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Kполитика, общество, великобритания, события
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Сергей Алексашенко экономист

+ Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Счета Грудинина: для ЦИКа закон не писан; странно, но и для Ксении Собчак тоже…

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Kобщество, выборы, видео, экономика, мнения
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Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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