Россия обвиняет Великобританию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля»

Москва направила в Лондон 4 ноты, но в ответ получила лишь отписки, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По её словам, российская сторона сейчас прорабатывает ответные меры в отношении Лондона, и это — вынужденный шаг.

«Дело Скрипаля» обсудили в Совете Безопасности ООН, Великобритания и США обвинили Россию в причастности к этому преступлению.