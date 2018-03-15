Z Архив новостей новости
5 9 6 1350
11:32, 15 марта 2018

Сотрудники МЧС проводят экстренную дегазацию мусорного полигона в подмосковном Клину

Жители близлежащих районов жалуются на неприятный запах. Лаборатория МЧС проводит мониторинг воздуха в районе свалки. Утверждается, что превышения ПДК вредных веществ нет.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 11:55

Дегазацию с использованием "новичка" ;)

fig_wam 15 марта 2018 | 12:19

from_russia_with_boyaryshnik: Кто-то в России капитально обджелался. Дерьмом несет со всех сторон.
А может это кремлины?
Странно только, что народу обычно их вонь нравилась, а теперь перестает.
Может надышался народ дерьмом и понял что это?

starushko_ 15 марта 2018 | 11:55

Сотрудники МЧС вдыхают газы на помойке, а выдыхают уже не границе в сторону Запада.

sasass 15 марта 2018 | 11:56

Так ведь всю Москву можно отравить вместе с областью бросив туда элементарную "Новинку "...

malanoff 15 марта 2018 | 12:15

sasass: Волоколамск переименовали в Клин. Быстро . А , это полигон перенесли. Оперативно.

srk2658lu 15 марта 2018 | 12:00

//превышения ПДК вредных веществ нет.//
А вонь есть. Она в ПДК не измеряется.

tks 15 марта 2018 | 12:26

Так дегазация или мониторинг?? ПДК превышено или нет?
Наверное, это диверсия Правого Сектора, не иначе как.

poluputing 15 марта 2018 | 12:34

к выборам дегазация, а следующие 6 лет вонять будет всё пуще и по всем направлениям

natogrek 15 марта 2018 | 12:40

Как в Лондоне - кругом смог)))

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 8005 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5958 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Хотел бы попросить прощения Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания…

5 275 6 52933 08.03
Kслуцкий, женщины, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1189 6 63377 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 605 6 42054 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Алексей Навальный политик

8 марта. В знак солидарности выгоняем из Госдумы домогающегося депутата Только автомобильные штрафы Слуцкого отъедают 40% его годового дохода. Это еще один аргумент в пользу того, что он не живет на свою официальную зарплату…

5 240 6 71228 08.03
Kслуцкий, коррупция, госдума, законы, пдд, недвижимость, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 368 6 27793 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

«Пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще» Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова пожаловалась на ежедневный кибербуллинг…

5 511 6 78330 08.03
Kинтернет, общество, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 19054 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 62 6 59174
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 64 6 5309 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 101 6 8374 13.03
Блоги

Алексей Венедиктов: Я не руководитель, я организатор Ты придуриваешься, и пусть над тобой смеются, но ты работаешь в этот момент. Это вопрос инструментария, ты должен получить содержательный ответ…

5 79 6 26463 08.03
Kвенедиктов, эхо москвы, журналистика, семья, политика, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5334 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 89 6 8249 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 216 6 20850 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 12 6 47003
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 155 6 138808 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12170 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 548 6 217720 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Счета Грудинина: для ЦИКа закон не писан; странно, но и для Ксении Собчак тоже…

5 73 6 112437 09.03
8читать ;смотреть
Kобщество, выборы, видео, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6782180
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3346975

Сегодня в эфире