Сотрудники МЧС проводят экстренную дегазацию мусорного полигона в подмосковном Клину
Жители близлежащих районов жалуются на неприятный запах. Лаборатория МЧС проводит мониторинг воздуха в районе свалки. Утверждается, что превышения ПДК вредных веществ нет.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 11:55
Дегазацию с использованием "новичка" ;)
fig_wam 15 марта 2018 | 12:19
from_russia_with_boyaryshnik: Кто-то в России капитально обджелался. Дерьмом несет со всех сторон.
А может это кремлины?
Странно только, что народу обычно их вонь нравилась, а теперь перестает.
Может надышался народ дерьмом и понял что это?
starushko_ 15 марта 2018 | 11:55
Сотрудники МЧС вдыхают газы на помойке, а выдыхают уже не границе в сторону Запада.
sasass 15 марта 2018 | 11:56
Так ведь всю Москву можно отравить вместе с областью бросив туда элементарную "Новинку "...
malanoff 15 марта 2018 | 12:15
sasass: Волоколамск переименовали в Клин. Быстро . А , это полигон перенесли. Оперативно.
srk2658lu 15 марта 2018 | 12:00
//превышения ПДК вредных веществ нет.//
А вонь есть. Она в ПДК не измеряется.
tks 15 марта 2018 | 12:26
Так дегазация или мониторинг?? ПДК превышено или нет?
Наверное, это диверсия Правого Сектора, не иначе как.
poluputing 15 марта 2018 | 12:34
к выборам дегазация, а следующие 6 лет вонять будет всё пуще и по всем направлениям
natogrek 15 марта 2018 | 12:40
Как в Лондоне - кругом смог)))