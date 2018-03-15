В Якутии из самолёта Ан-12 при взлёте выпал груз драгоценных металлов, после того как оторвалась створка грузового люка. В аэропорту Якутска и его окрестностях найдены 172 слитка золота, вес каждого 20 килограммов. Всего на борту было 9 тонн золота общей стоимостью свыше 21 миллиарда рублей, сообщает телеграм-канал Mash. Кому принадлежал груз, не уточняется.