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11:32, 15 марта 2018

В Якутии из самолёта Ан-12 при взлёте выпал груз драгоценных металлов

В Якутии из самолёта Ан-12 при взлёте выпал груз драгоценных металлов, после того как оторвалась створка грузового люка. В аэропорту Якутска и его окрестностях найдены 172 слитка золота, вес каждого 20 килограммов. Всего на борту было 9 тонн золота общей стоимостью свыше 21 миллиарда рублей, сообщает телеграм-канал Mash. Кому принадлежал груз, не уточняется.

Комментарии

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mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 11:40


Не кокс, так золото.
У властных жуликов, воров и бандитов сыплется из всех щелей бабло, кокс, золото.
Уже не хватает замков и шубохранилищ, чтобы там всё это утрамбовать!
Зато в России помимо собаколёта и коксолёта появился золотолёт?

russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 11:40

mikhail_spb_: Новости сверхдержавы. Аварией решили прикрыть украденное?

arye_11 15 марта 2018 | 11:58

russkie_za_sverjenie:
А тут удивляются, почему в Англии так халтурно сработали с отравлением.
Да они собственное золото в кармане удержать не могут.
Непрофессионализм во всем.

sensei54 15 марта 2018 | 12:14

arye_11: Створки открываются вовнутрь. Выломать, конечно, можно. Моногрузом, типа БМП, если груз не закрепить, и самолету при этом сделать истребительную "горку".

vasyakirin 15 марта 2018 | 12:27

sensei54: ведро золота(12л) весит 230 кг, если кладка поползла, алюминиевые створки куда хошь откроются....

vansun 15 марта 2018 | 12:43

vasyakirin: дюралевые створки

kompricikos 15 марта 2018 | 12:05

mikhail_spb_: По аэродрому по аэродрому
Лайнер пробежал как по судьбе

stoned_fox 15 марта 2018 | 12:15

kompricikos: Да уж, у кого то сегодня судьба даст трещину.

kompricikos 15 марта 2018 | 12:30

stoned_fox: зато повезет тому, кто гулял в окрестностях аэродрома. а вообще-то похоже так было запланировано, летчики тоже люди

igorrrpadlowitchs 15 марта 2018 | 12:09

mikhail_spb_: в Якутии добыча золота находится под крышей чеченцев- так что модно предполагать , чей это груз.

mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 12:11

igorrrpadlowitchs:
Точно.
В госдуме у них из карманов выпадают золотые пистолеты, а в аэропортах - слитки.

zemljanka 15 марта 2018 | 12:39

mikhail_spb_: У всех - один отец. Хозяин кущевской.

fleyta6 15 марта 2018 | 12:20

igorrrpadlowitchs: Значит летчик уже....того?

olegleon 15 марта 2018 | 11:43

Россия - щедрая душа.

kottigr1 15 марта 2018 | 11:48

olegleon: Если с самолетов падает золото, значит это кому-то нужно..

— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».

srk2658lu 15 марта 2018 | 11:58

olegleon: В весьма херовом государстве...(Гарики)

igorrrpadlowitchs 15 марта 2018 | 12:22

olegleon: не стоит путать щедрость с глупостью !

fr_perren 15 марта 2018 | 11:43

Страна у нас богатая, а денег как известно нет, потому как вечно створки поломаны и золотишко неизвестно где просыпано, обычно на под южным солнцем, на белом песочке известных курортов.

liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 11:43

Пока мозгожопые хомяки снимают с себя последние портки чтобы дать еще денег навальному, кто-то тихо богатеет :)

terens 15 марта 2018 | 11:44

Местный олигарх небось выпал.

darkshadownet_ 15 марта 2018 | 11:49

Уровень распиз...ва зашкаливает... даже золото не могут не проеб..ть

sergoder172 15 марта 2018 | 11:53

Ни фига себе! А я-то думал, что уже все разворовали!
Есть еще золотишко и брюлики в разных самолетах!

(комментарий скрыт)

jamba 15 марта 2018 | 11:55

Для повышения явки раскидали. В ряде городов, 18 марта, перед участками перевернутся грузовики с пряниками;)))))))))))))))

srk2658lu 15 марта 2018 | 11:56

Страна идиотов. Даже золото не могут правильно закрепить в самолёте.

(комментарий скрыт)

mi_62 15 марта 2018 | 11:58

не выпал, а сбросили в оговоренное место и нашедших (подобравших) сейчас самих ищут-найти не могут!

svenik 15 марта 2018 | 12:00

Кому принадлежал груз, не уточняется.

Ну как кому ?!...ОПГ вовану

rom8883 15 марта 2018 | 12:03

А дверцу от самолёта там не нашли? А колёса?

natalja1970 15 марта 2018 | 12:05

Все уже украдено до нас!

sasass 15 марта 2018 | 12:07

Кто -то в механизме створки оставил отвертку , а потом весь груз собрать и отправить за бугор...

canary 15 марта 2018 | 12:18

Кому принадлежал груз, не уточняется.
то есть хозяина нет, можно забрать, а?

tumak72 15 марта 2018 | 12:20

Выпавший груз весь нашли?

pravdatut 15 марта 2018 | 12:26

3440 кг золота нашли, а сколько потеряли неизвестно.

provincial49 15 марта 2018 | 12:27

"Кому принадлежал груз.." Кому надо, тому и принадлежал. Просто выброс золота адресату произошел раньше времени. Из 9 тонн обнаружили только 20 кг., остальное сбросили куда надо...

tomorrow_never_knows 15 марта 2018 | 12:27

А ведь мог весь самолет пропасть! А так тоже неплохая версия:
- Где золото?
- Оно выпало.

hiryrg 15 марта 2018 | 12:32

Идиоты! Даже створку грузового люка не могли закрепить...

zemljanka 15 марта 2018 | 12:36

Бедность, говорите???

latinin 15 марта 2018 | 12:44

Кому кому... народу!!
Мы Единственная страна у мире где даже золото сыпет с небес.

vansun 15 марта 2018 | 12:45

росией правит капиталл.

wuwer 15 марта 2018 | 12:54

vansun: россией правит феодал

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