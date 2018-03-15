В Якутии из самолёта Ан-12 при взлёте выпал груз драгоценных металлов
В Якутии из самолёта Ан-12 при взлёте выпал груз драгоценных металлов, после того как оторвалась створка грузового люка. В аэропорту Якутска и его окрестностях найдены 172 слитка золота, вес каждого 20 килограммов. Всего на борту было 9 тонн золота общей стоимостью свыше 21 миллиарда рублей, сообщает телеграм-канал Mash. Кому принадлежал груз, не уточняется.
Комментарии39
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mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 11:40
Не кокс, так золото.
У властных жуликов, воров и бандитов сыплется из всех щелей бабло, кокс, золото.
Уже не хватает замков и шубохранилищ, чтобы там всё это утрамбовать!
Зато в России помимо собаколёта и коксолёта появился золотолёт?
russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 11:40
mikhail_spb_: Новости сверхдержавы. Аварией решили прикрыть украденное?
arye_11 15 марта 2018 | 11:58
russkie_za_sverjenie:
А тут удивляются, почему в Англии так халтурно сработали с отравлением.
Да они собственное золото в кармане удержать не могут.
Непрофессионализм во всем.
sensei54 15 марта 2018 | 12:14
arye_11: Створки открываются вовнутрь. Выломать, конечно, можно. Моногрузом, типа БМП, если груз не закрепить, и самолету при этом сделать истребительную "горку".
vasyakirin 15 марта 2018 | 12:27
sensei54: ведро золота(12л) весит 230 кг, если кладка поползла, алюминиевые створки куда хошь откроются....
vansun 15 марта 2018 | 12:43
vasyakirin: дюралевые створки
kompricikos 15 марта 2018 | 12:05
mikhail_spb_: По аэродрому по аэродрому
Лайнер пробежал как по судьбе
stoned_fox 15 марта 2018 | 12:15
kompricikos: Да уж, у кого то сегодня судьба даст трещину.
kompricikos 15 марта 2018 | 12:30
stoned_fox: зато повезет тому, кто гулял в окрестностях аэродрома. а вообще-то похоже так было запланировано, летчики тоже люди
igorrrpadlowitchs 15 марта 2018 | 12:09
mikhail_spb_: в Якутии добыча золота находится под крышей чеченцев- так что модно предполагать , чей это груз.
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 12:11
igorrrpadlowitchs:
Точно.
В госдуме у них из карманов выпадают золотые пистолеты, а в аэропортах - слитки.
zemljanka 15 марта 2018 | 12:39
mikhail_spb_: У всех - один отец. Хозяин кущевской.
fleyta6 15 марта 2018 | 12:20
igorrrpadlowitchs: Значит летчик уже....того?
olegleon 15 марта 2018 | 11:43
Россия - щедрая душа.
kottigr1 15 марта 2018 | 11:48
olegleon: Если с самолетов падает золото, значит это кому-то нужно..
— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
srk2658lu 15 марта 2018 | 11:58
olegleon: В весьма херовом государстве...(Гарики)
igorrrpadlowitchs 15 марта 2018 | 12:22
olegleon: не стоит путать щедрость с глупостью !
fr_perren 15 марта 2018 | 11:43
Страна у нас богатая, а денег как известно нет, потому как вечно створки поломаны и золотишко неизвестно где просыпано, обычно на под южным солнцем, на белом песочке известных курортов.
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 11:43
Пока мозгожопые хомяки снимают с себя последние портки чтобы дать еще денег навальному, кто-то тихо богатеет :)
terens 15 марта 2018 | 11:44
Местный олигарх небось выпал.
darkshadownet_ 15 марта 2018 | 11:49
Уровень распиз...ва зашкаливает... даже золото не могут не проеб..ть
sergoder172 15 марта 2018 | 11:53
Ни фига себе! А я-то думал, что уже все разворовали!
Есть еще золотишко и брюлики в разных самолетах!
jamba 15 марта 2018 | 11:55
Для повышения явки раскидали. В ряде городов, 18 марта, перед участками перевернутся грузовики с пряниками;)))))))))))))))
srk2658lu 15 марта 2018 | 11:56
Страна идиотов. Даже золото не могут правильно закрепить в самолёте.
mi_62 15 марта 2018 | 11:58
не выпал, а сбросили в оговоренное место и нашедших (подобравших) сейчас самих ищут-найти не могут!
svenik 15 марта 2018 | 12:00
Кому принадлежал груз, не уточняется.
Ну как кому ?!...ОПГ вовану
rom8883 15 марта 2018 | 12:03
А дверцу от самолёта там не нашли? А колёса?
natalja1970 15 марта 2018 | 12:05
Все уже украдено до нас!
sasass 15 марта 2018 | 12:07
Кто -то в механизме створки оставил отвертку , а потом весь груз собрать и отправить за бугор...
canary 15 марта 2018 | 12:18
Кому принадлежал груз, не уточняется.
то есть хозяина нет, можно забрать, а?
tumak72 15 марта 2018 | 12:20
Выпавший груз весь нашли?
pravdatut 15 марта 2018 | 12:26
3440 кг золота нашли, а сколько потеряли неизвестно.
provincial49 15 марта 2018 | 12:27
"Кому принадлежал груз.." Кому надо, тому и принадлежал. Просто выброс золота адресату произошел раньше времени. Из 9 тонн обнаружили только 20 кг., остальное сбросили куда надо...
tomorrow_never_knows 15 марта 2018 | 12:27
А ведь мог весь самолет пропасть! А так тоже неплохая версия:
- Где золото?
- Оно выпало.
hiryrg 15 марта 2018 | 12:32
Идиоты! Даже створку грузового люка не могли закрепить...
zemljanka 15 марта 2018 | 12:36
Бедность, говорите???
latinin 15 марта 2018 | 12:44
Кому кому... народу!!
Мы Единственная страна у мире где даже золото сыпет с небес.
vansun 15 марта 2018 | 12:45
росией правит капиталл.
wuwer 15 марта 2018 | 12:54
vansun: россией правит феодал