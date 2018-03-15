Жириновский: «Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру»
«Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру», — написал кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский в своём «Телеграм»-канале.
Накануне Ксения Собчак заплакала во время дебатов на канале «Россия». Собчак заметила, что другие кандидаты её постоянно перебивают, и потребовала возместить её законное время.
Комментарии38
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russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 11:38
Жесткими правилами он называет хамство, отсутствие элементарного воспитания и унижение женщин?
vsehporvem 15 марта 2018 | 11:40
russkie_za_sverjenie: А где там ты женщин то увидел???
nikitin43 15 марта 2018 | 11:44
vsehporvem: действительно эта кремлёвская сука не ходит на дебаты.
patrik03 15 марта 2018 | 11:47
Жириновский: «Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру»...
Так-то да, но и конченный тип, которому ссы в глаза, а он скажет божья роса, такой тоже не нужен. Кто у нас проголосует за В.Шендеровича, А.Панина, Б.Немцова, Л.Слуцкого, М.Розовского?..
vsehporvem 15 марта 2018 | 11:50
patrik03: Как кто? А "статистическая погрешность"?
zemljanka 15 марта 2018 | 12:32
Ксения - молодец!
Подала в суд на Путина.
Подлецы узурпировали власть. И отстроили кущевскую вертикаль.
aau777 15 марта 2018 | 11:51
patrik03: а ты зато мудачок
shicotus_live 15 марта 2018 | 11:55
Только три тезиса
1) Ведут они себе ВСЕ по-хамски, включая Ксюшу.
2) И она что, реально в президенты собралась? Будет лить слезы и сопли в любой сложной ситуации?
3) Цель дебатов достигнута, за всех этих клованов голосовать точно не буду.
vsehporvem 15 марта 2018 | 11:47
nikitin43: Зато сука nikitin43 постоянно на страже уха!!!
brandfa 15 марта 2018 | 11:52
vsehporvem: хамло трамвайное. В прекрасной России будущего таких как ты будут принудительно перевоспитывать.
vsehporvem 15 марта 2018 | 11:53
brandfa: А таких как ты придурков будут принудительно лечить.
kindman_a 15 марта 2018 | 12:34
vsehporvem:
Но для тебя после лечения будет готов и фонарный столбик, дурашка. Путь Иуды.
nikitin43 15 марта 2018 | 11:41
russkie_za_sverjenie: жирик конечно не политик - он отход деятельности кгб - фсб , вторичный продукт . нацлидер прикрывает его преступления , как и других чиновников . политики в расеи нет .есть холуи и не холуи .
lenin3 15 марта 2018 | 11:42
russkie_za_sverjenie: о-о,это у него щас уже и писюн на полшестого,а раньше он ещё и мальчиков знакомил в сауне с "жёсткими правилами"...
velbkeirf1 15 марта 2018 | 11:58
lenin3: это ты про Кличко дык его в швабы совратили?
olegleon 15 марта 2018 | 11:47
russkie_za_sverjenie: чудик, в политике нет женщин и мужчин. все равны. а ты свои сексистские речи оставь для тех, кто считает женщин ниже мужчин
olegleon 15 марта 2018 | 11:39
"Накануне Ксения Собчак заплакала "
заявление кандидата в президенты РФ К.А.Собчак.
"Ты мне больше не подружка
Ты мне больше не дружок
Забирай свои игрушки
И не писай в мой горшок
Мама купит мне козу
Я тебе не покажу
Мама купит мне машину
Я не дам потрогать шину"
vsehporvem 15 марта 2018 | 11:42
olegleon: "Накануне Ксения Собчак заплакала "
____________
Слава Богу что не обкакалась!
kindman_a 15 марта 2018 | 12:36
vsehporvem:
Ты уверен, что твоя жена сейчас не в объятиях азербайджанца с ближайшего рынка?
srk2658lu 15 марта 2018 | 11:51
olegleon: Не сиди долго на унитазе - вредно для стихов!
raffal 15 марта 2018 | 12:28
olegleon:
Вожди России свой народ
Во имя чести и морали
Опять зовут идти вперед,
А где перед, опять соврали
©
trans 15 марта 2018 | 11:39
Достал Жирик со своим хамством, ушлепок.
kottigr1 15 марта 2018 | 11:40
Жириновский: «Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру»
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Всё верно глаголит Вольфыч... Сначала приходят ленинцы, потом их сажают сталинцы, затем хрущевцы сталинцев.. итак до бесконечности. Нужно быть всегда готовы к тому, что придется попой клюкву давить в прохладной местности..
pit_heap 15 марта 2018 | 12:03
kottigr1: Жирик не прав. В принципе вообще некрасиво издеваться мужикам над женщиной.
dmitriwql 15 марта 2018 | 11:40
Княгина Ольга тоже плакала, а потом отрубала головы хамам.
pacak 15 марта 2018 | 12:21
dmitriwql: видимо я заблуждался, когда считал, что Собчак может в будущем стать железной Ксюшей.
anji70 15 марта 2018 | 11:43
И без Жирика ясно, но он подтвердил, если ты не подонок и мразь, то нечего и лезть в так называемую российскую политику.
alexander25101977 15 марта 2018 | 11:45
Нет, по-другому, господин Жириновский. "Если русский политик не готов быть проституткой у Кремля и устраивать угодные Кремлю клоунады, то лучше и не начинать". Именно на этом и держится чудо-проект "Жириновский".
compare 15 марта 2018 | 11:46
если бы существовали "жесткие"правила,то вас,,никогда бы,в политике не было,даже духу....
srk2658lu 15 марта 2018 | 11:49
Эдельштейн, Шевченко и Сурайкин - олицетворяют диагноз Расеи: Сила. хамство, наглость.
Разве это политики?
andre_klimov 15 марта 2018 | 11:49
Что-то "Эхо" "присело" перед Газпромом. Важные новости так и е появились тут. Например:
В ближайшие дни состоится встреча ГП и Нафтогаза - будет обсуждаться судьба контракта о транзите, цена транзита и исполнение решений стокгольмского арбитража. Об этом заявили и в ГП и в НГ.
Газпром собирается закрыть сотни своих трейдеров за рубежом, преимущественно - в Европе. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в компании. Один из источников утверждает, что решение об этом было принято ещё до обвинения России в химтерракте, сцелью спрятать активы от санкций и ожидаемых арестов. В настоящее время экспортные подразделения ГП насчитывают более 2000 сотрудников. Из них половина - в Лондоне. Не все из них трейдеры, поскольку там же располагаются соответствующие финансы и логистика. Изначально планировалось сократить перонал в половину.с
sedoi63 15 марта 2018 | 11:56
На каждого престарелого педика нужно допустить в студию доверенное лицо - мачо. Человека, который смог бы без проблем сказать в прямом эфире всё, что думает об этой старой политической проститутке Жирике. Высказывание гадостей, и таскание за волосы женщин - основное амплуа Лживой, Дряхлой, Проститутки России ( расшифровка аббревиатуры ЛДПР) Жириновского.
sasass 15 марта 2018 | 12:09
Зачем интересно надо было идти Собчак в эту псарню...
tks 15 марта 2018 | 12:11
Быдложир.
pravdatut 15 марта 2018 | 12:34
Вывод: все, кто идет во власть должны стать скотами.
bakero 15 марта 2018 | 12:35
А разве были не дебаты?
arkady1956 15 марта 2018 | 12:37
Собчак должна была прийти на дебаты в костюме "Секс госпожи" в черной коже и с кнутом и исхлестать оппонентов....это было бы достаточно жестко.....А дилдо из латекса в пол метра оппоненту в зад,очень жестко или нет?И если человек идиот....то с ним что жестко,что мягко...Идиот он и в Африке идиот....
bakero 15 марта 2018 | 12:42
А разве были дебаты?