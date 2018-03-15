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11:31, 15 марта 2018

Жириновский: «Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру»

«Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру», — написал кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский в своём «Телеграм»-канале.

Накануне Ксения Собчак заплакала во время дебатов на канале «Россия». Собчак заметила, что другие кандидаты её постоянно перебивают, и потребовала возместить её законное время.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 11:38

Жесткими правилами он называет хамство, отсутствие элементарного воспитания и унижение женщин?

vsehporvem 15 марта 2018 | 11:40

russkie_za_sverjenie: А где там ты женщин то увидел???

nikitin43 15 марта 2018 | 11:44

vsehporvem: действительно эта кремлёвская сука не ходит на дебаты.

patrik03 15 марта 2018 | 11:47

Жириновский: «Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру»...

Так-то да, но и конченный тип, которому ссы в глаза, а он скажет божья роса, такой тоже не нужен. Кто у нас проголосует за В.Шендеровича, А.Панина, Б.Немцова, Л.Слуцкого, М.Розовского?..

vsehporvem 15 марта 2018 | 11:50

patrik03: Как кто? А "статистическая погрешность"?

zemljanka 15 марта 2018 | 12:32

Ксения - молодец!
Подала в суд на Путина.
Подлецы узурпировали власть. И отстроили кущевскую вертикаль.

aau777 15 марта 2018 | 11:51

patrik03: а ты зато мудачок

shicotus_live 15 марта 2018 | 11:55

Только три тезиса
1) Ведут они себе ВСЕ по-хамски, включая Ксюшу.
2) И она что, реально в президенты собралась? Будет лить слезы и сопли в любой сложной ситуации?
3) Цель дебатов достигнута, за всех этих клованов голосовать точно не буду.

vsehporvem 15 марта 2018 | 11:47

nikitin43: Зато сука nikitin43 постоянно на страже уха!!!

brandfa 15 марта 2018 | 11:52

vsehporvem: хамло трамвайное. В прекрасной России будущего таких как ты будут принудительно перевоспитывать.

vsehporvem 15 марта 2018 | 11:53

brandfa: А таких как ты придурков будут принудительно лечить.

kindman_a 15 марта 2018 | 12:34

vsehporvem:

Но для тебя после лечения будет готов и фонарный столбик, дурашка. Путь Иуды.

nikitin43 15 марта 2018 | 11:41

russkie_za_sverjenie: жирик конечно не политик - он отход деятельности кгб - фсб , вторичный продукт . нацлидер прикрывает его преступления , как и других чиновников . политики в расеи нет .есть холуи и не холуи .

lenin3 15 марта 2018 | 11:42

russkie_za_sverjenie: о-о,это у него щас уже и писюн на полшестого,а раньше он ещё и мальчиков знакомил в сауне с "жёсткими правилами"...

velbkeirf1 15 марта 2018 | 11:58

lenin3: это ты про Кличко дык его в швабы совратили?

olegleon 15 марта 2018 | 11:47

russkie_za_sverjenie: чудик, в политике нет женщин и мужчин. все равны. а ты свои сексистские речи оставь для тех, кто считает женщин ниже мужчин

olegleon 15 марта 2018 | 11:39

"Накануне Ксения Собчак заплакала "

заявление кандидата в президенты РФ К.А.Собчак.

"Ты мне больше не подружка
Ты мне больше не дружок
Забирай свои игрушки
И не писай в мой горшок
Мама купит мне козу
Я тебе не покажу
Мама купит мне машину
Я не дам потрогать шину"

vsehporvem 15 марта 2018 | 11:42

olegleon: "Накануне Ксения Собчак заплакала "
____________

Слава Богу что не обкакалась!

kindman_a 15 марта 2018 | 12:36

vsehporvem:

Ты уверен, что твоя жена сейчас не в объятиях азербайджанца с ближайшего рынка?

srk2658lu 15 марта 2018 | 11:51

olegleon: Не сиди долго на унитазе - вредно для стихов!

raffal 15 марта 2018 | 12:28

olegleon:
Вожди России свой народ
Во имя чести и морали
Опять зовут идти вперед,
А где перед, опять соврали
©

trans 15 марта 2018 | 11:39

Достал Жирик со своим хамством, ушлепок.

kottigr1 15 марта 2018 | 11:40

Жириновский: «Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру»
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Всё верно глаголит Вольфыч... Сначала приходят ленинцы, потом их сажают сталинцы, затем хрущевцы сталинцев.. итак до бесконечности. Нужно быть всегда готовы к тому, что придется попой клюкву давить в прохладной местности..

pit_heap 15 марта 2018 | 12:03

kottigr1: Жирик не прав. В принципе вообще некрасиво издеваться мужикам над женщиной.

dmitriwql 15 марта 2018 | 11:40

Княгина Ольга тоже плакала, а потом отрубала головы хамам.

pacak 15 марта 2018 | 12:21

dmitriwql: видимо я заблуждался, когда считал, что Собчак может в будущем стать железной Ксюшей.

anji70 15 марта 2018 | 11:43

И без Жирика ясно, но он подтвердил, если ты не подонок и мразь, то нечего и лезть в так называемую российскую политику.

alexander25101977 15 марта 2018 | 11:45

Нет, по-другому, господин Жириновский. "Если русский политик не готов быть проституткой у Кремля и устраивать угодные Кремлю клоунады, то лучше и не начинать". Именно на этом и держится чудо-проект "Жириновский".

compare 15 марта 2018 | 11:46

если бы существовали "жесткие"правила,то вас,,никогда бы,в политике не было,даже духу....

srk2658lu 15 марта 2018 | 11:49

Эдельштейн, Шевченко и Сурайкин - олицетворяют диагноз Расеи: Сила. хамство, наглость.
Разве это политики?

andre_klimov 15 марта 2018 | 11:49

Что-то "Эхо" "присело" перед Газпромом. Важные новости так и е появились тут. Например:

В ближайшие дни состоится встреча ГП и Нафтогаза - будет обсуждаться судьба контракта о транзите, цена транзита и исполнение решений стокгольмского арбитража. Об этом заявили и в ГП и в НГ.

Газпром собирается закрыть сотни своих трейдеров за рубежом, преимущественно - в Европе. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в компании. Один из источников утверждает, что решение об этом было принято ещё до обвинения России в химтерракте, сцелью спрятать активы от санкций и ожидаемых арестов. В настоящее время экспортные подразделения ГП насчитывают более 2000 сотрудников. Из них половина - в Лондоне. Не все из них трейдеры, поскольку там же располагаются соответствующие финансы и логистика. Изначально планировалось сократить перонал в половину.с

(комментарий скрыт)
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sedoi63 15 марта 2018 | 11:56

На каждого престарелого педика нужно допустить в студию доверенное лицо - мачо. Человека, который смог бы без проблем сказать в прямом эфире всё, что думает об этой старой политической проститутке Жирике. Высказывание гадостей, и таскание за волосы женщин - основное амплуа Лживой, Дряхлой, Проститутки России ( расшифровка аббревиатуры ЛДПР) Жириновского.

sasass 15 марта 2018 | 12:09

Зачем интересно надо было идти Собчак в эту псарню...

tks 15 марта 2018 | 12:11

Быдложир.

pravdatut 15 марта 2018 | 12:34

Вывод: все, кто идет во власть должны стать скотами.

bakero 15 марта 2018 | 12:35

А разве были не дебаты?

arkady1956 15 марта 2018 | 12:37

Собчак должна была прийти на дебаты в костюме "Секс госпожи" в черной коже и с кнутом и исхлестать оппонентов....это было бы достаточно жестко.....А дилдо из латекса в пол метра оппоненту в зад,очень жестко или нет?И если человек идиот....то с ним что жестко,что мягко...Идиот он и в Африке идиот....

(комментарий скрыт)

bakero 15 марта 2018 | 12:42

А разве были дебаты?

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