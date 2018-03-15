Жириновский: «Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру»...

«Если русский политик не готов к жёстким правилам, ему лучше и не начинать карьеру», — написал кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский в своём «Телеграм»-канале.

Накануне Ксения Собчак заплакала во время дебатов на канале «Россия». Собчак заметила, что другие кандидаты её постоянно перебивают, и потребовала возместить её законное время.