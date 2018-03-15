\\\Россия обвиняет Великобританию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля»\\\

В ответ на свои ноты Москва получали лишь отписки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Совет Безопасности ООН обсудил «дело Скрипаля» на своём заседании. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению. Вашингтон полностью поддерживает Лондон, заявила американский постпред Ники Хейли.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась за новые санкции против России, если подтвердятся подозрения о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию «Бильд». По словам Собчак, необходимо ввести персональные ограничительные меры против «коррумпированных государственных элит», которых она назвала «друзьями Владимира Путина». Также, по мнению кандидат, в «чёрный список» должны попасть крупные госкорпорации, включая Роснефть и Газпром.