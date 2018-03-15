Россия обвиняет Великобританию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля»
В ответ на свои ноты Москва получали лишь отписки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Совет Безопасности ООН обсудил «дело Скрипаля» на своём заседании. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению. Вашингтон полностью поддерживает Лондон, заявила американский постпред Ники Хейли.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась за новые санкции против России, если подтвердятся подозрения о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию «Бильд». По словам Собчак, необходимо ввести персональные ограничительные меры против «коррумпированных государственных элит», которых она назвала «друзьями Владимира Путина». Также, по мнению кандидат, в «чёрный список» должны попасть крупные госкорпорации, включая Роснефть и Газпром.
Комментарии69
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komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 11:34
Англия не будет сотрудничать. Всему миру тогда станет ясно что ЦРУ с МИ6 убрали Скрипаля
russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 11:35
komiccap_nkvd: Предлагаю Англии ответить этой шлюхе с немытой головой: Вывсеврете!! Авыдокажите!! Ихтамнет!!
starushko_ 15 марта 2018 | 11:37
Лучшая тактика вора - бежать впереди толпы и самому кричать "держи вора".
ostapbey 15 марта 2018 | 11:43
любого новичка узнают не по метрике.
А по анализу.
Анализ показывает кто папа и кто мама. И дату рождения..
Россия готова сотрудничать, но готова показать "новичка" с правильной метрикой. Мол и мамка целомудренна и ребятёнок не мой..
По пословице что
Я не я и корова не моя..
Даже..
zemljanka 15 марта 2018 | 12:07
Мария - нападающая.
olegleon 15 марта 2018 | 11:45
starushko_: да, именно так и поступили власти Британии, выдав себя до окончания расследования
fig_wam 15 марта 2018 | 12:02
olegleon: Кркемлинам оячень хочется зхнать насколько далеко зашли англичане в расследовании и что делать с убийцавми: то ли их убирать, то ли в Думу российскую выбирать для неприкосновенности.
Как предсказуемы и мерзки действия российских властей.
Очень им хочется пор методике Бастрыкина дей
fig_wam 15 марта 2018 | 12:07
Очень им хочется пор методике Бастрыкина действовать:Я ТЕБЯ УБЬЮ И САМ РАССЛЕДОВАТЬ БУДУ.
Но англичане расследовать не приглашают. Вот такие гады.
Но в это траз у кремлинов облом случился, не ожидали они, что англичане так быстро, резко и четко станут расследование вести и действовать.
вот и истерика. А уж портянки вообще на дерьмо исходят.
olegleon 15 марта 2018 | 12:20
fig_wam: а с чего ты решил, что валлийцев, шотландцев и ирландцев не допускают к расследованию, а ведут его исключительно англичане?
и главное. если бы полиция хотя бы что-то нашла против России, то Тереза уже в падучей зашлась бы. но судя по тому, что она затихла, вероятность того, что полиция не нашла подтверждению "российского следа" очень велика.
sergeev67 15 марта 2018 | 11:50
Чего-то не понимаю. А что за ноты присылал наш МИД в Великобританию?
Какого-нибудь музыкального произведения? "Петя и волк"? Песни "Хочу быть как Путин"?
lisitsa1962 15 марта 2018 | 12:12
sergeev67: "Дядя Вова, мы с тобой"
shicotus_live 15 марта 2018 | 11:40
А Собчак то кудЫ лезет?)) Вот, допустим, случилось чудо, и ее избрали президентом. А она санкции на Газпром и Роснефть призывает. Чем бюджет наполнять будет, б**ми из Дома-2 торговать?)))
patrik03 15 марта 2018 | 11:42
По словам Собчак, необходимо ввести персональные ограничительные меры против «коррумпированных государственных элит», которых она назвала «друзьями Владимира Путина». Также, по мнению кандидат, в «чёрный список» должны попасть крупные госкорпорации, включая Роснефть и Газпром...
Ксения Собчак по-хитрожопому хочет возглавить антироссийский поход "Маген Давида", чтобы заполучить все денежные потоки западных спецслужб "на демократию в России".
nikitin43 15 марта 2018 | 11:51
patrik03: типа аргентинский кокс народу ?
ostapbey 15 марта 2018 | 11:49
shicotus_live: да ты не переживай за Миллера с Сечиным.
Ты за три Дома-2 сможешь пахать..
Круглосуточно!!! потому что ты лучший на кухне Пригожина. Разработал свое место входа продукта. И выхода тоже.
Даже!!
Даже))
tour 15 марта 2018 | 11:52
shicotus_live:-/..Чем бюджет наполнять будет б**ми../
Да если бы у нас в России, легализировали проституцию, самыми крупными плательщиками были бы депутаты....
Кстати, ни один глава компании не уронил стоимость своей компании так, как А. Миллер. Рыночная капитализация «Газпрома» упала с $369 млрд., в мае 2008 г. до $55 млрд. на сегодня. Тем не менее, он возглавляет «Газпром» уже 16 лет, и счет лет продолжается. Если в 2013 г. оф. зарплата Миллера = $25 миллионов,
Ещё один глава государственной корпорации “Роснефть” - Сечин, зарабатывает:
• пенсию – за 118 секунд;
• зарплату учителя – за 180 секунд;
• зарплату врача – за 228 секунд;
• зарплату шахтёра – за 360 секунд.
и зарплата шахтера, учителя и врача растет не по дням, а по часам. (с)
olegleon 15 марта 2018 | 11:55
tour: а ты собрался кому-то Газпром продать, раз тебя так беспокоит его стоимость?
и кто же покупатель?
tour 15 марта 2018 | 13:06
olegleon:
Тыкать портянка ватно-краснозадая, будете своей жене, если имеется.
Бюджет Нью-Йорка превышает весь ВВП Российской Федерации! Экономика РФ, арифметически равна бюджету одного американского города. Капитализация лишь одной американской компании "Apple" - $900 млрд!!! Если сравнить самые мощные Российские - "Росснефть" - $69,9 млрд; "Газпром" - $55 млрд; "Сбербанк" - $61,0 млрд. начинаешь понимать беспомощность Путинских обещаний в обгоне Португалии. Нам бы, от Гондураса не отстать!
Хотите сохранить Путину лицо, подарите ему 3-х литровую банку ботокса...
shicotus_live 15 марта 2018 | 12:00
tour: Опять передергивание.
Падение и зарплаты в Газпроме и Роснефти надо сравнивать с равнозначными западными компаниями. а так же считать. сколько налогов они отдают в казну.
pusin_patriot 15 марта 2018 | 11:55
shicotus_live: Ну технологии для них уже под санкциями, там пару проектов громко уже свернули, в Арктике куда даже вова летал постоять на железном мостике погордиться, теперь просто убрали картинку с телевизора и всё, у анчоусов нет вопросов "а что теперь там?". Глубоководные какие-то бурения с разведкой для промышленной добычи. В Черном море по моему тоже накрылось тазом.
shicotus_live 15 марта 2018 | 12:03
pusin_patriot: Ну технологии для них уже под санкциями...
__________________________________
Значит, приходится свои создавать. "жить захочешь, и не так раскорчишься"(с) )))
pusin_patriot 15 марта 2018 | 12:08
shicotus_live: Чубайс вам в помощь, мы в вову верим, у него точно всё получится :)
hunterhead 15 марта 2018 | 12:26
shicotus_live: "Значит, приходится свои создавать."
А скоро начнете создавать? Я попкорн уже купил. :-D
bratec_kot 15 марта 2018 | 12:11
pusin_patriot:
И не только мега проекты накрываются тазом.В своем городе я знаю немало руководителей машиностроительных предприятий. С рынка пропали китайские, индийские заказчики. Все меньше российских. Ситуация напоминает 2000 годы.Живут От заказа до заказа по принципу шабашника-индивидуала(((
fleyta6 15 марта 2018 | 12:01
shicotus_live: Чей бюджет, дарагой? Сечина с Мюллером? Путина с Ротенбергом? Или может моей райбольницы, где ни хера нет медикаментов?!
physik 15 марта 2018 | 12:11
shicotus_live: Это что, внимательно прочитать Ксения Собчак высказалась за новые санкции против России, если подтвердятся подозрения о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля спешка не позволила?
Повторяю ключевые слова если подтвердятся подозрения.
Смысл этих слов понятен?
shicotus_live 15 марта 2018 | 12:18
physik: Смысл всегда понятен.
Вот только кроме подозрений Запад пока ничего не генерирует. Никаких доказательств ни по одному "громкому делу". Но, санкции почему то вводит))
physik 15 марта 2018 | 12:36
shicotus_live: Я, вообще-то, имел в виду ваше высказывание о Собчак, что она предложила наложить санкции на Газпром и Роснефть.
Но она предложила их ввести "если подтвердятся подозрения".
Так чем вам не нравится эта формулировка?
Или вы думаете, что Собчак имеет какое-то отношение к введению санкций ЗАПАДОМ?
pusin_patriot 15 марта 2018 | 11:51
komiccap_nkvd: А весь Мир в курсе, что они будут решать по комментарию НКВД на сайте Эха Москвы?
aleksandr39 15 марта 2018 | 11:53
komiccap_nkvd: Россия убивает всех несогласных начиная от Владислава Листьева и Талькова с Цоем и кончая Старовойтовой ,Немцовым и Скрыпалем .
ura_123 15 марта 2018 | 11:59
komiccap_nkvd: Дружок,ты пересмотрел фильмов о Бонде,Джеймсе Бонде...
МИ-6 не работает внутри Великобритании как и ЦРУ внутри США.
nitinol 15 марта 2018 | 12:59
komiccap_nkvd: А весь мир в вашем понимании это Савушкино с Ольгино? Или и с Оптиков тоже?
olegleon 15 марта 2018 | 11:34
после того как правительство Терезы Мэй послали даже британские футболисты, только Ксюша и может поддержать её ))))
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 11:35
Это не Россия, а кокаиновая мидовская трольчиха от имени своего наркомата что-то там гневно лопочет в адрес Великобритании.
Естественно, по приказу кучки властных жуликов, воров и бандитов.
pusin_patriot 15 марта 2018 | 11:58
mikhail_spb_: Тут вопрос, Вы уверены, что в фразе "мидовская трольчиха от имени своего наркомата" и слове "наркомата" не допустили опечатку?
demokratru 15 марта 2018 | 11:37
с этими западными уродами вообще всякие контаткты надо прекратить. Мы без них проживем, а вот западные падлы без России сдохнут в сточной канаве, как последняя падаль. Поэтому пусть на коленях ползут и прощения просят. И тогда мы демократически подумаем...
pusin_patriot 15 марта 2018 | 12:01
demokratru: Так Ксюша же ровно про это и говорит, что нужно прекратить все контакты кремлевских элит с "западными уродами", но нужно добавить, что с "западными уродами" нужно обязать прекратить все контакты всех членов семей кремлевско-олигархских элит.
Т.е. вы за Ксюшу Собчак агитируете? Ровно её трактовку необходимостей продвигаете?
perestarok 15 марта 2018 | 11:38
"Россия обвиняет Великобританию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля»"
России надо предъявить обвинение Великомалобритании в том, что они отравили российскую гражданку. И потребовать для неё компенсации вреда здоровью и морального вреда.
timwlad68 15 марта 2018 | 11:43
Ну так все в Европе поняли ,что Великобритания устроила "поджог рейхстага".
28 февраля был опубликован чрезвычайный указ рейхспрезидента «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Была запрещена Коммунистическая партия Германии. В течение нескольких дней были арестованы около четырёх тысяч коммунистов и множество лидеров социал-демократических и либеральных организаций[4], в том числе депутаты Рейхстага[2]. Закрытие оппозиционных газет (коммунистическая «Роте Фане» была закрыта ещё до поджога) дало возможность успешно довести до конца избирательную кампанию.
Несмотря на это, по итогам состоявшихся 5 марта 1933 года выборов в Рейхстаг национал-социалисты вновь не получили абсолютного большинства — им досталось только 288 мандатов из 647. Тогда по предложению гитлеровского рейхсминистра внутренних дел Вильгельма Фрика был аннулирован 81 мандат, который по итогам выборов должен был достаться коммунистам. Также в Рейхстаг не был допущен ряд избранных депутатов от СДПГ.[5]
Эти меры в сочетании с договорённостями, достигнутыми с депутатами от ряда правых партий, позволили гитлеровцам 24 марта 1933 года провести через Рейхстаг т. н. «Закон в целях устранения бедствий народа и государства» (законопроект поддержал 441 депутат Рейхстага, только 84 социал-демократических депутата голосовали против[2]). Этим актом имперскому правительству предоставлялось право издания государственных законов, в том числе таких, которые «могут отклоняться от имперской конституции»[6]. Первоначально было установлено, что закон будет действовать 4 года, но в дальнейшем его действие продлевалось, и он оставался в силе до самого конца правления Гитлера. Диктатура Гитлера таким образом получала законодательное оформление.
ЗАПАДУ НЕОБХОДИМЫ НАЦИСТЫ ВО ВЛАСТИ ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ СВОЙ СТАТУС В МИРОВОМ ГОСПОДСТВЕ.
ostapbey 15 марта 2018 | 11:45
timwlad68: и ты понял??
Хоть то, что с методички накопипакостил даже??
zemljanka 15 марта 2018 | 12:18
ostapbey: Не смотрел он фильмы Оскар 2018, только Черчилль стал костем в горле Гитлера, когда весь мир засел в кустах.
Так и с мерзким кущевским отцом народов. Едет в судеты, отважнвй, без каски...
timwlad68 15 марта 2018 | 12:38
Это самое zemljanka,смотрел фильм как дремали с Европы англосаксы со всем остальным вопросам у немцев приютом бензинкончлся ипехота животом заболела когда москитные флотом эвакуировали в Англию драпальщиков из Франции.
К тати тоже самое случилось и с
Роммелем в Африке.
grossalexis032018 15 марта 2018 | 12:46
timwlad68: Ну-ну сучонок ;)) А кто додрапал до Волги с Кавказом то же британцы? Или отступление до Москвы было тактическим ходом как и 3-5 лямов пленных скотов ? Скотов - потому что пасли как скотину, не кормили и лагерей не строили, просто ждали пока сами не помрут.
timwlad68 15 марта 2018 | 12:56
grossalexis032018: Ну-ну сучонок ;)) А кто додрапал до Волги с Кавказом то же британцы? Или отступление до Москвы было тактическим ходом как и 3-5 лямов пленных скотов ? Скотов - потому что пасли как скотину, не кормили и лагерей не строили, просто ждали пока сами не помрут.
------------
Драпала армия карателей созданная троцкистами большевиками. Эта армия всегда только драпала.
Только сталинские реформы в политичеком управлении с изменением идеологических основ с карательной на Православную Христианскую Созидательную и обеспечила победу на карательной системой запада которая кроме тамплиеров и ростовщиков ничего не дала миру.
Запад потому и бегает по кругу как потомки Каина, убивают сами то, что создают карательную систему для своей наживы. Большевики в России пошли этим же путём и так же проиграли.
Так что большевики троцкисты выращивали скот для истребления как это делает и западная система.
ostapbey 15 марта 2018 | 12:46
timwlad68: ты скажи, вначале, почему Россия поддержала Гитлера на выборах в канцлеры и посадила Тельмана в Бухенвальд
grossalexis032018 15 марта 2018 | 12:55
ostapbey: Нашел кого спрашивать - это стукач ГБ-шный, пидор ментовский ;)) Этот мудачок сам проговорился, что в армии на своих доносы писал.
timwlad68 15 марта 2018 | 13:07
ostapbey: ты скажи, вначале, почему Россия поддержала Гитлера на выборах в канцлеры и посадила Тельмана в Бухенвальд
------------------
Ну вообще то в СССР как и во всей Европе шла борьба за власть между сектантскими еврейскими кланами под вывесками партий .
Так что никто никого не поддерживал, все воевали против всех и дружили с кем либо против кого то ради сиюминутной выгоды. Типично для еврейских сект .Пример тому Ближний Восток.
Деньги решали всё, а денег у СССР не было и потому СССР не имело никакого влияния на западную Европу.
Так что дружба между СССР и западом была только на основе того, когда западу от СССР что-нибудь надобно было.
Так, что СССР плыло в русле влияния политики англосаксов.
История Российской империи тоже связана с тем, что Россия всегда плыла в русле интересов англосаксов.
Разлад между Россией и англосаксами произошёл когда англосаксы банально кинули Россиию при перестройке.
Такое предательство не прощают и не забывают.
Так что под ручки в канцлеры Гитлера привели англосаксы, а СССР обеспечивала безопасность англосаксов Испании, на Дальнем Востоке и на севере с Финляндией.
А вот предательство в 1990тых в России англосаксам не простят.
ed999 15 марта 2018 | 11:49
Куда вы на Англию лезете, чумазые ? Когда мы ещё соломой жопу вытирали, они уже в университетах учились и весь мир на кую своем чопорном вертели. У нас 2 страны в говно успели развалиться, а у них за это время королева даже не простудилась. Покайтесь перед ЛЮДЬМИ, пока не поздно!
ostapbey 15 марта 2018 | 11:52
ed999: повторение -мать учения..!!!!!
Но дурака учить,- только портить))
ura_123 15 марта 2018 | 12:05
ostapbey: Дурака пользовать,только хрен тупить)))
andy116k 15 марта 2018 | 11:52
ed999: "Покайтесь перед ЛЮДЬМИ, пока не поздно!" Эээ, за что каяться? За то что королева не простудилась?
andy27 15 марта 2018 | 11:58
ed999: увы цивилизация бывает уходит: были древние египтяне с их библиотеками, а современные арабы ? Были Афины, были майя и т.д.
neitral_n 15 марта 2018 | 11:58
ed999: Ну мож они нас так "учут" через свои подставы? Как там в "Крестном отце"? - со временем Том заметил, что Дон частенько вызволял своих подручных из беды, которую сам же и организовывал! Близко к тексту.
sg76g 15 марта 2018 | 12:09
ed999:
Ебать ты осел. За это время пока их сраколева не простудилась, от ымперии один островок остался, да и тот вот-вот разваливается. Фунтом жопу вытирают, арабы бледнолицым бошки в Лондонбаде режут. Не знаю, может твой любовник с острова давно не звонит тебе, потому и переживаешь? ))
fleyta6 15 марта 2018 | 12:10
ed999: !!!
clingerwinger 15 марта 2018 | 11:52
Ноты что ли МИД попутал ?
bratec_kot 15 марта 2018 | 11:53
С Захаровой все понятно и давно известно - "Машка-общепит", врет и не краснеет.Услышал краем уха часть её выступления - монолог базарной телки попавшей "из грязи в князи", слова, интонации. Дипломатиха, блин... А Собчак делает все, что бы настроить определенную часть электората против себя, так кандидаты не поступают.Даже меня с либеральным взглядом на жизнь подобное заявление покоробило. "Сделайте нам хуже, что бы мы стали лучше" - лозунг мазохиста. А мазохизм - это психическое отклонение)))))
mitosss 15 марта 2018 | 12:03
bratec_kot: а либерализм не отклонение? постеснялся бы...
sg76g 15 марта 2018 | 12:11
mitosss:
либерализм - это сексуальная ориентация.. Нетрадиционная, конечно.
ostapbey 15 марта 2018 | 12:30
sg76g: это тебе Слуцкий рассказал?? Или и его шеф Жириновский?,
Который еще и дерьмократ!!!
Одновременно.. Даже.
bratec_kot 15 марта 2018 | 12:38
sg76g:
А у вас я смотрю "заднеприводная " тема явно свербит в анале, и возбуждает..Так вы попробуйте разочек, а вдруг понравится))))
physik 15 марта 2018 | 12:21
mitosss: Судя по всему вы под либерализмом понимаете собственную интерпретацию этого термина.
Напомню его общепринятое определение: философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека.
И где вы видите в нем какое-то "отклонение"?
Антиподом либерализма является "фашизм". Вы что, приверженец этого направления?
Так напоминаю, что это уголовное преступление. Так что остерегайтесь так откровенно выступать.
condor00 15 марта 2018 | 11:53
Россия правильно делает, что обвиняет Великобританию.
neyexo 15 марта 2018 | 11:54
Нимрата Рандхава (она же Хейли) согласна со всем, в т.ч. с вмешательством в Биномо.
fleyta6 15 марта 2018 | 11:58
Новое в науке следствия, - приглашение организатора убийства к расследованию организованного им преступления!
smith_1984_ 15 марта 2018 | 12:02
Британия мне кажется серьезно попала.Когда то правда выяснится,так же как с фальсификацией доказательств хим.оружия по Ираку.
aantipov067 15 марта 2018 | 12:21
\\\Россия обвиняет Великобританию в нежелании сотрудничать по «делу Скрипаля»\\\
Это так же смешно, как если бы Чекатило обвинял следователя в нежелании сотрудничать))
Подозреваемый обязан сотрудничать со следствием- никак не наоборот...
А уж, за статус подозреваемого Россия 18 лет борется- выстрадала, можно сказать!
ltyio 15 марта 2018 | 12:49
"Кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась за новые санкции против России" - это как !!! Она хочет стать президентом России, но при этом призывает ввести санкции в отношении России ? Она страну не попутала, может ей надо в английским парламент избираться ?
grossalexis032018 15 марта 2018 | 12:51
Рашня ведет себя так же как и ее лидер. Босяк с Лиговки - понты кидает, типа я всегда первый в рожу бил ;)) А по факту - не в одной драке не участвовал. Так и Машка-немытаяголова - пора понять что брезгуют. А то что обосрались по крупному - сразу видно, по количеству мерзлоты на всех форумах и дуриков на всех каналах.