Определились последние четвертьфиналисты футбольной Лиги Чемпионов

Последними путевки в эту стадию турнира завоевали Бавария и Барселона.

Мюнхенцы задачу выхода в 1\4 финала решили еще в первом матче. Забив 5 безответных мячей Бешикташу. Ответная игра также завершилась в пользу Баварии 3-1.

Барселона на своем поле не оставила шансов лондонскому Челси. Хотя после ничьей в первом матче интрига в этой паре сохранялась. Но на Камп Ноу в этот вечер блистал Лионель Месси. Который отметился дублем, а также идеальной голевой передачей на Дембеле. 3-0 в пользу каталонцев. Которые в 11 раз подряд вышли в четвертьфинал лиги Чемпионов.

Ранее путевки в восьмерку лучших завоевали испанские Реал и Севилья, итальянские Ювентус и Рома, а также английские Ливерпуль и Манчестер Сити.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.