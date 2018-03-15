В Нижнем Новгороде трое правозащитников арестованы на 20 суток за шествие и митинг памяти политика Бориса Немцова

Акция не была согласована с властями.

В СИЗО оказались правозащитники Стас Дмитриевский, Сергей Новиков и Дмитрий Калиничев. Их признали виновными в участии в несанкционированной демонстрации и осудили на 20 суток. Марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде провели 25 февраля. Несмотря на то, что городские власти его не разрешили. Люди несли по центру города большой чёрный транспарант со словами «Не забудем, не простим». Было много портретов Борис Немцова, убитого в Москве, возле Кремля в феврале 15го года, а также плакаты со словами «Свобода стоит дорого». После шествия был митинг. В акции участвовало около двухсот человек. Ещё до вынесения приговора Дмитриевский рассказал Новой газете, что перед акцией центр по борьбе с экстремизмом составил списки её предполагаемых самых активных участников, передал их начальнику управления МВД по Нижегородской области Ткаченко и затем начал цитата «охотиться за людьми». Докладную записку центра Э региональное отделение партии ПАРНАС опубликовало в фейсбуке. В ней было 12 человек, в том числе арестованные правозащитники.

Появление так называемого «списка активных граждан» перед акцией в Нижнем правозащитники связывают с предстоящими президентскими выборами и подготовкой к чемпионату мира по футболу