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11:03, 15 марта 2018

В Нижнем Новгороде трое правозащитников арестованы на 20 суток за шествие и митинг памяти политика Бориса Немцова

Акция не была согласована с властями.

В СИЗО оказались правозащитники Стас Дмитриевский, Сергей Новиков и Дмитрий Калиничев. Их признали виновными в участии в несанкционированной демонстрации и осудили на 20 суток. Марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде провели 25 февраля. Несмотря на то, что городские власти его не разрешили. Люди несли по центру города большой чёрный транспарант со словами «Не забудем, не простим». Было много портретов Борис Немцова, убитого в Москве, возле Кремля в феврале 15го года, а также плакаты со словами «Свобода стоит дорого». После шествия был митинг. В акции участвовало около двухсот человек. Ещё до вынесения приговора Дмитриевский рассказал Новой газете, что перед акцией центр по борьбе с экстремизмом составил списки её предполагаемых самых активных участников, передал их начальнику управления МВД по Нижегородской области Ткаченко и затем начал цитата «охотиться за людьми». Докладную записку центра Э региональное отделение партии ПАРНАС опубликовало в фейсбуке. В ней было 12 человек, в том числе арестованные правозащитники.

Появление так называемого «списка активных граждан» перед акцией в Нижнем правозащитники связывают с предстоящими президентскими выборами и подготовкой к чемпионату мира по футболу

Комментарии

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demokratru 15 марта 2018 | 11:06

все правильно. Только этим шакалам надо реальные сроки давать, а то штрафы-это слишком легко для них.

ivfn 15 марта 2018 | 11:11

demokratru:
Все три отморозки полнейшие. Истинные правозащитники
Вопрос . Что это за правозащитники ,которые себя не могут защитить.?
Второе.
Приговор
Признать Дмитриевского Станислава Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282, часть 2, пункт б Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание - 2 года лишения свободы. На основании статьи 73-й Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное указание считать условным с испытательным сроком на 4 года.
Нехрена правозащитник

Там еще Аршинову задержали ,потом отпустили со штрафом

Татьяна Аршинова
Поклонница методов СБУ, фанатка Майдана и ЛГБТ-активистка.Фанатка Навального.
Судя по списку сообществ Аршиновой в соцсети "ВКонтакте", украинская повестка волнует активистку куда больше, чем российская: Аршинова является участницей групп "МИ ПРОТИ РНЕ! [за Євромайдан, АТО, СБУ и "УКРАЇНА-ЦЕ МИ", которые сосредоточены на распространении антироссийской пропаганды
В свободное от общественной деятельности время Аршинова участвует в фотосессиях в стиле БДСМ, а судя по профилю в Facebook, активистка неравнодушна к ЛГБТ-движению.

И остальные такие же ПРАВОЗАЩИТНИКИ!!!!

(комментарий скрыт)

lion64___3 15 марта 2018 | 11:08

Пусть в качестве исправительных работ строят "немцово-дурицкий сортир" на полученные от ЦРУ гранты.

akk48 15 марта 2018 | 11:17

повезло . хоть не пожизненно дали,

rassvet_12 15 марта 2018 | 11:17

Повезло, что замели. Теперь убежище в ЕС дадут.

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