Z Архив новостей новости
5 11 6 595
11:02, 15 марта 2018

Педагогам интерната, которых подозревали в причастности к изнасилованию детей, разрешили вернуться на работу

Педагогам интерната в Челябинской области, которых подозревали в причастности к изнасилованию детей, разрешили вернуться на работу. Обвинение предъявлено только мужчине, приходившему в детдом в гостевом режиме.

Никаких замечаний к педагогам от Следственного комитета нет, рассказала агентству новостей «74.ru» неназванный замдиректора интерната. По ее словам, то, как они попали под подозрение в изнасиловании семерых бывших воспитанников детдома, непонятно. Хотя ранее дети сами пожаловались на то, что воспитатели приводили к ним 51-летнего мужчину, который затем их насиловал. Также о возвращении на работу педагогов изданию сообщили и опекуны пострадавших. По их словам, следователи объяснили это решение успешным прохождением полиграфа. При этом приемные родители сомневаются в том, что проверка педагогов прошла по всем нормам. Они считают, что воспитатели перед полиграфом могли употребить транквилизаторы. Между тем одного из мальчиков, который считается потерпевшим, будут проверять на склонность к фантазированию, сообщила одна из приемных матерей. Также опекуны недоумевают, почему до сих пор не проверена детализация звонков одного из педагогов. Они утверждают, что воспитатель не стал отрицать, что он созванивался с подозреваемым в изнасиловании детей мужчиной.

Руководство интерната не прокомментировало обвинения приемных родителей, сославшись на подписку о неразглашении. Официальную позицию СК агентство «74.ru» не приводит. Ранее ведомство возбудило два уголовных дела об изнасилованиях и халатности.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 11:05


Странно называть садистов и извращенцев "педагогами".
Но особенно мерзко, что им разрешили и дальше заниматься их "работой".

timwlad67 15 марта 2018 | 11:16

mikhail_spb_: Странно называть садистов и извращенцев "педагогами".
Но особенно мерзко, что им разрешили и дальше заниматься их "работой".
---------------------
За базар отвечать придётся.Нонче не 1990тые годы .
Нравственные проститутки на услужении англосаксонских сутенёров всё время забывают что они расходный материал,то есть пушечное мясо.
Иудеи в этом уже убедились на собственном опыте ,что статус проституток холуёв при западной власти англосаксов -это статус для самоубийц.

sg76g 15 марта 2018 | 11:28

mikhail_spb_:
Вот, бл.., текбя не спросили, когда разбирались. Я куею сколько на Эхе умников, которые сразу определяют кто прав кто виноват не сходи с дивана. Тебе в "Пусть говорят" надо визжать из зала.
Представляю ЧТО начнется в интернатах и даже школах, если педагогов будут убирать только на основании рассказов детей..

pravdatut 15 марта 2018 | 11:09

Москва обвиняет Европу, но в самой РФ творится такое, что нет слов для описания!!

el_borz 15 марта 2018 | 11:12

Преступников всегда тянет на место преступления.

kottigr1 15 марта 2018 | 11:14

pravdatut: Теперь путинские педофилы и дальше будут рассказывать российским детишкам про ужасы "гей-Европы"...

from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 11:18

pravdatut: так для того и обвиняет с пеной у рта . чтобы биомассе мозги канифолить и отвлекать от тотального бардака и разложения.

timwlad67 15 марта 2018 | 11:20

pravdatut: Москва обвиняет Европу, но в самой РФ творится такое, что нет слов для описания!!
--------------------
Ну везде происходит ТАКОЕ!!!
Есть предложение решать совместно эти проблемы,но запад на этом ТАКОЕ!!! делает бизнес.Потому и обвинение к западу,что им выгодно иметь по всюду ТАКОЕ!!! И это подхватывают господа либералы социалисты так как на ТАКОМ!!! быстро зарабатывают не утруждаясь получать образование .

lion64___3 15 марта 2018 | 11:14

Если в самом деле имели место столь гнусные деяния, то не исключено, что когда пострадавшие вырастут, может произойти ответное "насилие над жопой дяди Василия".

ugas 15 марта 2018 | 11:14

Эти "педагоги", видимо, неплохо заработали на детях, поделились заработком с силовиками и перешли в разряд невиновных. Кошмар!

hi_kitty 15 марта 2018 | 11:22

а что подразумевается под "разрешили вернуться на работу" в данном контексте?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7977 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5889 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Хотел бы попросить прощения Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания…

5 273 6 52366 08.03
Kслуцкий, женщины, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1186 6 63188 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 598 6 41757 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Алексей Навальный политик

8 марта. В знак солидарности выгоняем из Госдумы домогающегося депутата Только автомобильные штрафы Слуцкого отъедают 40% его годового дохода. Это еще один аргумент в пользу того, что он не живет на свою официальную зарплату…

5 240 6 71181 08.03
Kслуцкий, коррупция, госдума, законы, пдд, недвижимость, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 366 6 27778 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

«Пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще» Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова пожаловалась на ежедневный кибербуллинг…

5 511 6 78272 08.03
Kинтернет, общество, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 19011 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 101 6 8291 13.03
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 64 6 5282 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Алексей Венедиктов: Я не руководитель, я организатор Ты придуриваешься, и пусть над тобой смеются, но ты работаешь в этот момент. Это вопрос инструментария, ты должен получить содержательный ответ…

5 79 6 26424 08.03
Kвенедиктов, эхо москвы, журналистика, семья, политика, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5299 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 88 6 8225 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 215 6 20749 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин приехал на мост без каски. За что ВВП обожают крымчане? Четыре года назад я не мог и предположить, что Крым так успешно интегрируется в Россию и будет столько изменений, и достижений, но это произошло…

5 193 6 19865 07:22
Kкрым, политика, власть, путин, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 8 6 44199
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 154 6 138216 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12082 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 547 6 217105 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Счета Грудинина: для ЦИКа закон не писан; странно, но и для Ксении Собчак тоже…

5 73 6 112219 09.03
8читать ;смотреть
Kобщество, выборы, видео, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6781905
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3346855

Сегодня в эфире