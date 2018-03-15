Педагогам интерната, которых подозревали в причастности к изнасилованию детей, разрешили вернуться на работу

Педагогам интерната в Челябинской области, которых подозревали в причастности к изнасилованию детей, разрешили вернуться на работу. Обвинение предъявлено только мужчине, приходившему в детдом в гостевом режиме.

Никаких замечаний к педагогам от Следственного комитета нет, рассказала агентству новостей «74.ru» неназванный замдиректора интерната. По ее словам, то, как они попали под подозрение в изнасиловании семерых бывших воспитанников детдома, непонятно. Хотя ранее дети сами пожаловались на то, что воспитатели приводили к ним 51-летнего мужчину, который затем их насиловал. Также о возвращении на работу педагогов изданию сообщили и опекуны пострадавших. По их словам, следователи объяснили это решение успешным прохождением полиграфа. При этом приемные родители сомневаются в том, что проверка педагогов прошла по всем нормам. Они считают, что воспитатели перед полиграфом могли употребить транквилизаторы. Между тем одного из мальчиков, который считается потерпевшим, будут проверять на склонность к фантазированию, сообщила одна из приемных матерей. Также опекуны недоумевают, почему до сих пор не проверена детализация звонков одного из педагогов. Они утверждают, что воспитатель не стал отрицать, что он созванивался с подозреваемым в изнасиловании детей мужчиной.

Руководство интерната не прокомментировало обвинения приемных родителей, сославшись на подписку о неразглашении. Официальную позицию СК агентство «74.ru» не приводит. Ранее ведомство возбудило два уголовных дела об изнасилованиях и халатности.