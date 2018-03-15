Педагогам интерната, которых подозревали в причастности к изнасилованию детей, разрешили вернуться на работу
Педагогам интерната в Челябинской области, которых подозревали в причастности к изнасилованию детей, разрешили вернуться на работу. Обвинение предъявлено только мужчине, приходившему в детдом в гостевом режиме.
Никаких замечаний к педагогам от Следственного комитета нет, рассказала агентству новостей «74.ru» неназванный замдиректора интерната. По ее словам, то, как они попали под подозрение в изнасиловании семерых бывших воспитанников детдома, непонятно. Хотя ранее дети сами пожаловались на то, что воспитатели приводили к ним 51-летнего мужчину, который затем их насиловал. Также о возвращении на работу педагогов изданию сообщили и опекуны пострадавших. По их словам, следователи объяснили это решение успешным прохождением полиграфа. При этом приемные родители сомневаются в том, что проверка педагогов прошла по всем нормам. Они считают, что воспитатели перед полиграфом могли употребить транквилизаторы. Между тем одного из мальчиков, который считается потерпевшим, будут проверять на склонность к фантазированию, сообщила одна из приемных матерей. Также опекуны недоумевают, почему до сих пор не проверена детализация звонков одного из педагогов. Они утверждают, что воспитатель не стал отрицать, что он созванивался с подозреваемым в изнасиловании детей мужчиной.
Руководство интерната не прокомментировало обвинения приемных родителей, сославшись на подписку о неразглашении. Официальную позицию СК агентство «74.ru» не приводит. Ранее ведомство возбудило два уголовных дела об изнасилованиях и халатности.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 11:05
Странно называть садистов и извращенцев "педагогами".
Но особенно мерзко, что им разрешили и дальше заниматься их "работой".
timwlad67 15 марта 2018 | 11:16
mikhail_spb_: Странно называть садистов и извращенцев "педагогами".
Но особенно мерзко, что им разрешили и дальше заниматься их "работой".
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За базар отвечать придётся.Нонче не 1990тые годы .
Нравственные проститутки на услужении англосаксонских сутенёров всё время забывают что они расходный материал,то есть пушечное мясо.
Иудеи в этом уже убедились на собственном опыте ,что статус проституток холуёв при западной власти англосаксов -это статус для самоубийц.
sg76g 15 марта 2018 | 11:28
mikhail_spb_:
Вот, бл.., текбя не спросили, когда разбирались. Я куею сколько на Эхе умников, которые сразу определяют кто прав кто виноват не сходи с дивана. Тебе в "Пусть говорят" надо визжать из зала.
Представляю ЧТО начнется в интернатах и даже школах, если педагогов будут убирать только на основании рассказов детей..
pravdatut 15 марта 2018 | 11:09
Москва обвиняет Европу, но в самой РФ творится такое, что нет слов для описания!!
el_borz 15 марта 2018 | 11:12
Преступников всегда тянет на место преступления.
kottigr1 15 марта 2018 | 11:14
pravdatut: Теперь путинские педофилы и дальше будут рассказывать российским детишкам про ужасы "гей-Европы"...
from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 11:18
pravdatut: так для того и обвиняет с пеной у рта . чтобы биомассе мозги канифолить и отвлекать от тотального бардака и разложения.
timwlad67 15 марта 2018 | 11:20
pravdatut: Москва обвиняет Европу, но в самой РФ творится такое, что нет слов для описания!!
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Ну везде происходит ТАКОЕ!!!
Есть предложение решать совместно эти проблемы,но запад на этом ТАКОЕ!!! делает бизнес.Потому и обвинение к западу,что им выгодно иметь по всюду ТАКОЕ!!! И это подхватывают господа либералы социалисты так как на ТАКОМ!!! быстро зарабатывают не утруждаясь получать образование .
lion64___3 15 марта 2018 | 11:14
Если в самом деле имели место столь гнусные деяния, то не исключено, что когда пострадавшие вырастут, может произойти ответное "насилие над жопой дяди Василия".
ugas 15 марта 2018 | 11:14
Эти "педагоги", видимо, неплохо заработали на детях, поделились заработком с силовиками и перешли в разряд невиновных. Кошмар!
hi_kitty 15 марта 2018 | 11:22
а что подразумевается под "разрешили вернуться на работу" в данном контексте?