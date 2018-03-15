Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова

Желающие почтить память артиста выстроились в длинную очередь. При входе в Камергерский переулок выставлены рамки металлоискателей.

Для большого количества современных актеров театра и кино Олег Табаков стал настоящим учителем. Об этом на церемонии прощания с артистом рассказал актер Сергей Гармаш.

Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.