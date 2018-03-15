Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
Желающие почтить память артиста выстроились в длинную очередь. При входе в Камергерский переулок выставлены рамки металлоискателей.
Для большого количества современных актеров театра и кино Олег Табаков стал настоящим учителем. Об этом на церемонии прощания с артистом рассказал актер Сергей Гармаш.
Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
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