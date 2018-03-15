Наземные службы в аэропортах Москвы приведены в повышенную готовность в связи со снегопадом
Длительных задержек рейсов пока удаётся избежать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы. По данным «Яндекса.Расписание», в московских аэропортах задержаны 32 рейса, ещё 6 отменены. Больше всего задержанных рейсов – 18 – в Шереметьево.
Комментарии2
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kochar 15 марта 2018 | 11:00
Заметьте во Внуково всё в порядке.
Убирают по другому или руководит не единоросс?
Может кто знает?
ringmenn 15 марта 2018 | 11:03
Блин, опять аномальный снегопад. Уже 6 за зиму!!!!