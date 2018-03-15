Наземные службы в аэропортах Москвы приведены в повышенную готовность в связи со снегопадом

Длительных задержек рейсов пока удаётся избежать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы. По данным «Яндекса.Расписание», в московских аэропортах задержаны 32 рейса, ещё 6 отменены. Больше всего задержанных рейсов – 18 – в Шереметьево.