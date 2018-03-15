ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс»
По итогам прошлого года он входит в четвёртую сотню российских банков и является участником системы страхования вкладов.
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По итогам прошлого года он входит в четвёртую сотню российских банков и является участником системы страхования вкладов.
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