Знаменитый актёр Пирс Броснан обвинил в обмане индийскую компанию – производителя жевательных смесей
Броснан снялся в рекламе этой компании. Актёр утверждает, что его ввели в заблуждение, и он не знал об опасности рекламируемого продукта.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Броснан снялся в рекламе этой компании. Актёр утверждает, что его ввели в заблуждение, и он не знал об опасности рекламируемого продукта.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mavreh 15 марта 2018 | 10:48
Ну тогда пусть деньги вернёт, которые получил за рекламу, если не доволен.
igor20012 15 марта 2018 | 11:03
Жевал жвачку и сломал зуб ?! Это индия, там специальная жвачка.
hi_kitty 15 марта 2018 | 11:07
igor20012: нет, не сломал, до него Жерар Депардье эту же рекламную порцию пожевал...
ltvjrhfn1 15 марта 2018 | 11:09
ну вот сейчас путину точно не выкрутиться..