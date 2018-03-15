Z Архив новостей новости
5 4 6 1097
10:32, 15 марта 2018

Знаменитый актёр Пирс Броснан обвинил в обмане индийскую компанию – производителя жевательных смесей

Броснан снялся в рекламе этой компании. Актёр утверждает, что его ввели в заблуждение, и он не знал об опасности рекламируемого продукта.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mavreh 15 марта 2018 | 10:48

Ну тогда пусть деньги вернёт, которые получил за рекламу, если не доволен.

igor20012 15 марта 2018 | 11:03

Жевал жвачку и сломал зуб ?! Это индия, там специальная жвачка.

hi_kitty 15 марта 2018 | 11:07

igor20012: нет, не сломал, до него Жерар Депардье эту же рекламную порцию пожевал...

ltvjrhfn1 15 марта 2018 | 11:09

ну вот сейчас путину точно не выкрутиться..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7977 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5889 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Хотел бы попросить прощения Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания…

5 273 6 52366 08.03
Kслуцкий, женщины, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1186 6 63188 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 598 6 41757 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Алексей Навальный политик

8 марта. В знак солидарности выгоняем из Госдумы домогающегося депутата Только автомобильные штрафы Слуцкого отъедают 40% его годового дохода. Это еще один аргумент в пользу того, что он не живет на свою официальную зарплату…

5 240 6 71181 08.03
Kслуцкий, коррупция, госдума, законы, пдд, недвижимость, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 366 6 27778 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

«Пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще» Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова пожаловалась на ежедневный кибербуллинг…

5 511 6 78272 08.03
Kинтернет, общество, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 19011 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 101 6 8291 13.03
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 64 6 5282 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Алексей Венедиктов: Я не руководитель, я организатор Ты придуриваешься, и пусть над тобой смеются, но ты работаешь в этот момент. Это вопрос инструментария, ты должен получить содержательный ответ…

5 79 6 26424 08.03
Kвенедиктов, эхо москвы, журналистика, семья, политика, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5299 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 88 6 8225 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 215 6 20749 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин приехал на мост без каски. За что ВВП обожают крымчане? Четыре года назад я не мог и предположить, что Крым так успешно интегрируется в Россию и будет столько изменений, и достижений, но это произошло…

5 193 6 19865 07:22
Kкрым, политика, власть, путин, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 8 6 44199
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 154 6 138216 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12082 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 547 6 217105 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Счета Грудинина: для ЦИКа закон не писан; странно, но и для Ксении Собчак тоже…

5 73 6 112219 09.03
8читать ;смотреть
Kобщество, выборы, видео, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6781905
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3346855

Сегодня в эфире