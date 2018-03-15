Группа компаний «Кристалл.Лефортово», которая, в частности, производит водку «Путинка», прекращает выпуск алкоголя
Как сообщает «Коммерсантъ», в начале этого года компания закрыла завод в Курске, а в ближайшее время остановит ещё два предприятия в Саранске и Самаре. Причина – тяжёлое финансовое положение компании.
Комментарии15
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andre_klimov 15 марта 2018 | 10:40
Дорогой завод "Кристалл",
отчего, скажи мне, ты так
волюнтарно перестал
делать лучший свой напиток?
И кому теперь пенять,
что решило руководство
за каким-то хером снять
нашу "старку" с производства.
А ведь, кажется, вчера
мы с женой моей Тамаркой
коротали вечера
за кристалловскою "старкой",
а когда пришла беда,
глядь – с прилавков смотрит криво
тошнотворная бурда
петербургского разлива.
И вот так у нас во всём:
чуть придётся что по нраву,
а уж мы вовсю сосём
не отраду, а отраву.
И куда ни устремлюсь,
и в какой конец ни кинусь,
а заместо знака "плюс"
каждый раз выходит "минус".
В общем, полная хана,
да и речь тут не о пьянке.
Жизнь на то нам и дана,
чтоб терпеть её подлянки.
Не меняю я носки,
не стригусь, не брею харю
и, как цуцик, от тоски
подыхаю, подыхаю..."
(С) М.Фрейдкин
starushko_ 15 марта 2018 | 10:45
Бренд "Путинка" сейчас ассоциируется с войной, нищетой, зомбоящиком и убожеством.
kottigr1 15 марта 2018 | 10:46
starushko_: Не выдержали со своей "Путинкой" конкуренцию с "Боярышником"..
post_v 15 марта 2018 | 10:55
kottigr1:
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Неужели полиция начала массово и безвозмездно изымать из супермаркетов и магазинчиков всю водку "Путинка"?
что мешает им назвать эту водку "агитационным материалом" ?
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 10:41
Видимо, всех уже тошнит от "путинки", как и от того, в "честь" кого названо пойло?
fr312 15 марта 2018 | 10:43
mikhail_spb_: Вот и верь после этого электорату в 86% !
put__out 15 марта 2018 | 10:58
mikhail_spb_: Никогда даже не пробовал это поило, принципиально из за названия. По видимому таких всё больше, а "Кристалл" в нее сильно вложился. Дело пойдет, если вернут товар и переклеют этикетки - кому нужен опостылевший бедоносец...
tks 15 марта 2018 | 11:14
put__out: Кстати, вроде как один из Ротенбергов владелец этого "брэнда"?
perevozchik62 15 марта 2018 | 10:42
Похоже завод Кристалл перешел на производство кокаина "Путинка", который пользуется большим спросом среди дипломатов.
igor20012 15 марта 2018 | 10:46
Водку "Путинка" должны пить патриоты и путинцы, и что-их меньше становится или они на "Боярышник" переходят ? Может тогда "Боярышник" переименовать в "Путинский боярыщник" ?!
luger_max_otto 15 марта 2018 | 11:01
Не их становится меньше, а денег у них меньше.
world_nail 15 марта 2018 | 10:49
Та поменяйте название на "Путанка с кокосом" - будет ажиотажный спрос.
ha12raz 15 марта 2018 | 10:56
Боярка под названием уйло задавила.
tks 15 марта 2018 | 11:12
Как странно, неужто Путина не популярна?!
airjeff 15 марта 2018 | 11:23
если потому, что стали пить "трамповка", то это прям измена получается