Отчим 5-летней девочки, которую больше суток искали в Сочи, признался в убийстве ребёнка, сообщает Следственный комитет. Подозреваемый рассказал, что девочка капризничала, и он несколько раз её ударил. А утром обнаружил ребёнка без признаков жизни. Мужчина спрятал тело на берегу реки, а соседям сказал, что девочка пропала.