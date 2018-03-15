Отчим 5-летней девочки, которую больше суток искали в Сочи, признался в убийстве ребёнка
Отчим 5-летней девочки, которую больше суток искали в Сочи, признался в убийстве ребёнка, сообщает Следственный комитет. Подозреваемый рассказал, что девочка капризничала, и он несколько раз её ударил. А утром обнаружил ребёнка без признаков жизни. Мужчина спрятал тело на берегу реки, а соседям сказал, что девочка пропала.
Комментарии8
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pravdatut 15 марта 2018 | 10:43
Вкладывай миллиарды в Сочи, Крым, а нормальной жизни не получается.
russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 10:45
pravdatut: Русский мир во всей красе. Убил 5-летнюю девочку. Настоящий ополченец. Дать офицера в Росгвардии!!!
olegleon 15 марта 2018 | 10:57
russkie_za_sverjenie: а что ты скажешь за убийство 17 школьников? предложишь стрелка почётным членом национальной стрелковой ассоциации объявить и взять его в Секретную службу США?
commeilfaut 15 марта 2018 | 11:24
olegleon: У себя дома разберитесь, прежде чем в Америку лезть. Там без нас обойдутся. Все ждете, когда у соседа корова сдохнет.
zoohost 15 марта 2018 | 11:04
pravdatut: Когда злоба, агрессия и дикое хамство - неотъемлемые черты всей "элиты", включая МИД, который должен быть образцом выдержанности и корректности, то чего удивляться, что никаких красных линий у населения уже не осталось. Жуткая деградация морального уровня. Двигаясь к совку, как обычно, берем только самое плохое, ничего хорошего ( социальную справедливость, соблюдение публичных приличий, социальные лифты) не перенимаем.
olenenok_zed 15 марта 2018 | 10:53
ужасно.
neyexo 15 марта 2018 | 11:08
В любой стране - если исполнитель попал в поле зрения следователей - не отвертится.
Может, единстенный случай, когда Чикатило проскочил при предварительной проверке.
alexander25101977 15 марта 2018 | 11:27
Мужик раскаялся и признался в содеянном. потому что Крым посетил солнцеликий. Достаточно преступникам только узнать, что помазанник КГБ-ФСБ где-то совсем рядом, вмиг бегут в полицию рассказывать о своих тёмных делишках.