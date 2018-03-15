В Калининграде суд арестовал на 10 суток руководителя местного штаба Алексея Навального Егора Чернюка
Активист осуждён за организацию митинга 28 января. В акции участвовали около 200 человек. Никого не задержали однако спустя несколько дней организаторы и наиболее активные участники были доставлены в суды и подвергнуты административным наказаниям.
Комментарии11
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post_v 15 марта 2018 | 10:41
Координатора штаба Алексея Навального в Кемерово Ксению Пахомову, которая прилетела в Москву для встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, задержали в аэропорту «Шереметьево».
«Еще сказали, что не знают, кто такая Памфилова, им просто сказали искать „печатную продукцию“». Об этом Пахомова написала в твиттере.
Двое сотрудников полиции отвели ее в комнату досмотра и начали искать направления для наблюдателей на выборах.
nikitin43 15 марта 2018 | 10:41
скока эта кремлёвская банда тратит на слежку и посадку оппозиционеров начиная с фсб и кончая последним пузатым околоточным ?
fr312 15 марта 2018 | 10:41
Вы представляете,митинг,200 человек,через 2 месяца арест-а если выйдет 20 тысяч,они что,стрелять будут ?
olegleon 15 марта 2018 | 10:46
fr312: 20 тысяч за Навального в Калининграде? до такого юмора даже Петросян не доходил
ivfn 15 марта 2018 | 10:59
fr312:
//а если выйдет 20 тысяч,они что,стрелять будут ?//
Не будут и задерживать не будут. Потом всех выловят. Сударь ,вы даже не заметили новую тактику правоохранителей.. Выходи ,митингуй ,а через недельку в казематы упрячут. Тихо и мирно все. Тем более стрелять никого не надо. Есть газ ,водометы,резиновые пулии страшно подумать дубинки..
wuwer 15 марта 2018 | 10:47
Активист- опозиционер для властей социально опаснее пристава-насильника.
Ибо покушается на скрепы, сакральность и хромосомность.
ivfn 15 марта 2018 | 10:48
Егорка Чернюк смышленный мальчонка. От армии закосил
// В общем, я собираюсь тянуть время до окончания осеннего призыва, а потом уеду учиться за рубеж. Я планирую получать высшее образование в одном из университетов США в сфере Computer science. После окончания вуза я
вернусь в Россию и буду заниматься борьбой с/ коррупцией с помощью компьютерных технологий. Я очень хочу, чтобы мне не пришлось уезжать из России навсегда.//
Истинный революционер -народоволец.
epynda 15 марта 2018 | 10:52
Навальный и Собчак......
И про Навального и про Собчак, говорили и говорят, что они оба - "Проект Кремля"..
Если с этим согласиться, то они оба блестяще выполняют свои задачи....
Какие задачи???
Задачи по развалу внесистемной оппозиции и невозможности их объединения...
Если они не агенты Кремля, то всё равно, они выполняют именно эту задачу...
Так что, агенты они или нет, разницы тоже нет...
jblack2 15 марта 2018 | 11:04
На Вести FM передавали, что в калининградском офисе данного жулика были обнаружены заготовленные, видимо к выборам, избирательные бюллетени...
podwodnik 15 марта 2018 | 11:05
Наш младогубернатор видимо никак не может проштрафиться низкой явкой. Надо же отрабатывать возложенное на него великое доверие.
tks 15 марта 2018 | 11:16
Какой страшный и особо опасный преступник!!