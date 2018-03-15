Крупным российским бизнесменам и другим лицам, которые попали под санкции, запрещено инвестировать в сервис Telegram...

Крупным российским бизнесменам и другим лицам, которые попали под санкции США, Евросоюза, Великобритании, а также Совбеза ООН запрещено инвестировать в сервис Telegram. Об этом объявил его создатель Павел Дуров.

Фигуранты санкционных списков не смогут участвовать в первичном размещении токенов проекта Telegram Open Network. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию договора о покупке криптовалюты Gram между Telegram Group Incorporated и инвестором, документ есть в редакции издания. Он запрещает инвестировать в сервис не только тем, кто оказался в чёрных списках стран Запада, но и их ближайшим родственникам. Мужьям и женам, детям и родителям, братьям и сёстрам. Аналогичные меры касаются жителей регионов и стран, против которых ввели санкции. Помимо Крыма, который на Западе считают аннексированным Россией, это Северная Корея, Куба, Иран и Сирия, отмечает издание. Все потенциальные клиенты, речь о физических лицах, прежде чем начать инвестировать в мессенджер должны предоставить нотариально заверенную копию паспорта, рекомендацию из банка, а также подтвердить место жительства. Лишь после этого они получат возможность инвестировать в Telegram. Основатель Телеграма Павел Дуров на запрос РБК не ответил.

Покупатель токенов не имеет права использовать их для отмывания денег и нарушения режима санкции. Это отдельно прописано в договоре, отмечает РБК.