Крупным российским бизнесменам и другим лицам, которые попали под санкции, запрещено инвестировать в сервис Telegram
Крупным российским бизнесменам и другим лицам, которые попали под санкции США, Евросоюза, Великобритании, а также Совбеза ООН запрещено инвестировать в сервис Telegram. Об этом объявил его создатель Павел Дуров.
Фигуранты санкционных списков не смогут участвовать в первичном размещении токенов проекта Telegram Open Network. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию договора о покупке криптовалюты Gram между Telegram Group Incorporated и инвестором, документ есть в редакции издания. Он запрещает инвестировать в сервис не только тем, кто оказался в чёрных списках стран Запада, но и их ближайшим родственникам. Мужьям и женам, детям и родителям, братьям и сёстрам. Аналогичные меры касаются жителей регионов и стран, против которых ввели санкции. Помимо Крыма, который на Западе считают аннексированным Россией, это Северная Корея, Куба, Иран и Сирия, отмечает издание. Все потенциальные клиенты, речь о физических лицах, прежде чем начать инвестировать в мессенджер должны предоставить нотариально заверенную копию паспорта, рекомендацию из банка, а также подтвердить место жительства. Лишь после этого они получат возможность инвестировать в Telegram. Основатель Телеграма Павел Дуров на запрос РБК не ответил.
Покупатель токенов не имеет права использовать их для отмывания денег и нарушения режима санкции. Это отдельно прописано в договоре, отмечает РБК.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 10:39
Всё меньше желающих связываться с жуликами, ворами и бандитами даже за большие деньги.
Они становятся изгоями вместе со своим предводителем - нацдилером.
patrik03 15 марта 2018 | 10:46
Крупным российским бизнесменам и другим лицам, которые попали под санкции, запрещено инвестировать в сервис Telegram...
Надо ввести зеркальные меры и блокировать "Телеграм" на территории России. Принять закон - 8 лет за пользование этим мессенджером, увидели, к примеру, спецслужбы, что в "Телеграме" у кого-то есть свой канал - сразу 8 лет лагерей без права переписки.
prorab1 15 марта 2018 | 10:58
patrik03: Правильно. Нечего во всякие МММ вкладыватся. Надо развивать бизнес на территории РФ. Никто не запретит.
oldpartizan 15 марта 2018 | 11:04
patrik03: патрикея, ты всю госдуму в лагеря захотела отправить?
zapadnay 15 марта 2018 | 11:22
Не только ворам и коррупционеров - отлуп, но и, что важно, их многочисленным родственничкам, которые прятали наворованную денюжку.
nnnmmm 15 марта 2018 | 11:25
mikhail_spb_: вот только чего-то в той же Англии бриты не брезгуют пользоваться деньгами нашими жуликов, воров и бандитов, когда они там покупают замки, люксовые вина и шмотки, сидят по дорогущим ресторанам...одна только болтовня, типа мы займёмся теми, кто отмывает грязные деньги, как шиковали наши богатеи в Лондоне, так и будут продолжать, даже те кто находятся под санкциями, регулярно там появляются, а про их жён, детей, любовниц и говорить нечего, их никто и пальцем не трогает., так что очередной трёп был от Терезки.
terens 15 марта 2018 | 10:41
Это с сродни тому что у нас тут на магазинах вешают табличке Обаме вход запрещен. Кому всрался его телеграм. Умерил бы ЧСВ уже.
condor00 15 марта 2018 | 10:44
Молодчина, Дуров! Только в правовом поле!!!
olegleon 15 марта 2018 | 10:44
"Покупатель токенов не имеет права использовать их для отмывания денег"
а зачем тогда они нужны? )))
podwodnik 15 марта 2018 | 10:45
Дуров ввёл собственные санкции? Имеет право. Нечего было выгонять тех немногих у кого есть в мозгах что-то помимо духовного патриотизма.
demokratru 15 марта 2018 | 10:50
закрыть в России на *** этот Телеграмм, и всего то и делов. А то всякие полудурки типа Дурова будут нам, демократам, указывать, что делать...
commeilfaut 15 марта 2018 | 11:27
demokratru: Они не вам указывают, а себе-не связываться с вами.
blindpew_33 15 марта 2018 | 10:51
Ха, страшное наказание.
Ну будут инвестировать через подставных лиц, привычное дело.
Дуров собирается отслеживать и просвечивать всех виолончелистов?
zurrog_ 15 марта 2018 | 10:56
Брезгливость и пренебрежение Россией превращается в мировой тренд. В моду. В норму. В обыденность. Это становится естественным, как тапки в коридоре... Привет Путину.
jblack2 15 марта 2018 | 11:01
Так эти виртуальные фантики вообще не должны иметь обращение на территории России...
chapter_2 15 марта 2018 | 11:11
Санкции против лиц из кремлёвского списка может лично ввести каждый россиянин. Было бы желание.