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10:30, 15 марта 2018

Крупным российским бизнесменам и другим лицам, которые попали под санкции, запрещено инвестировать в сервис Telegram

Крупным российским бизнесменам и другим лицам, которые попали под санкции США, Евросоюза, Великобритании, а также Совбеза ООН запрещено инвестировать в сервис Telegram. Об этом объявил его создатель Павел Дуров.

Фигуранты санкционных списков не смогут участвовать в первичном размещении токенов проекта Telegram Open Network. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию договора о покупке криптовалюты Gram между Telegram Group Incorporated и инвестором, документ есть в редакции издания. Он запрещает инвестировать в сервис не только тем, кто оказался в чёрных списках стран Запада, но и их ближайшим родственникам. Мужьям и женам, детям и родителям, братьям и сёстрам. Аналогичные меры касаются жителей регионов и стран, против которых ввели санкции. Помимо Крыма, который на Западе считают аннексированным Россией, это Северная Корея, Куба, Иран и Сирия, отмечает издание. Все потенциальные клиенты, речь о физических лицах, прежде чем начать инвестировать в мессенджер должны предоставить нотариально заверенную копию паспорта, рекомендацию из банка, а также подтвердить место жительства. Лишь после этого они получат возможность инвестировать в Telegram. Основатель Телеграма Павел Дуров на запрос РБК не ответил.

Покупатель токенов не имеет права использовать их для отмывания денег и нарушения режима санкции. Это отдельно прописано в договоре, отмечает РБК.

Комментарии

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mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 10:39


Всё меньше желающих связываться с жуликами, ворами и бандитами даже за большие деньги.
Они становятся изгоями вместе со своим предводителем - нацдилером.

patrik03 15 марта 2018 | 10:46

Крупным российским бизнесменам и другим лицам, которые попали под санкции, запрещено инвестировать в сервис Telegram...

Надо ввести зеркальные меры и блокировать "Телеграм" на территории России. Принять закон - 8 лет за пользование этим мессенджером, увидели, к примеру, спецслужбы, что в "Телеграме" у кого-то есть свой канал - сразу 8 лет лагерей без права переписки.

prorab1 15 марта 2018 | 10:58

patrik03: Правильно. Нечего во всякие МММ вкладыватся. Надо развивать бизнес на территории РФ. Никто не запретит.

oldpartizan 15 марта 2018 | 11:04

patrik03: патрикея, ты всю госдуму в лагеря захотела отправить?

zapadnay 15 марта 2018 | 11:22

Не только ворам и коррупционеров - отлуп, но и, что важно, их многочисленным родственничкам, которые прятали наворованную денюжку.

nnnmmm 15 марта 2018 | 11:25

mikhail_spb_: вот только чего-то в той же Англии бриты не брезгуют пользоваться деньгами нашими жуликов, воров и бандитов, когда они там покупают замки, люксовые вина и шмотки, сидят по дорогущим ресторанам...одна только болтовня, типа мы займёмся теми, кто отмывает грязные деньги, как шиковали наши богатеи в Лондоне, так и будут продолжать, даже те кто находятся под санкциями, регулярно там появляются, а про их жён, детей, любовниц и говорить нечего, их никто и пальцем не трогает., так что очередной трёп был от Терезки.

(комментарий скрыт)

terens 15 марта 2018 | 10:41

Это с сродни тому что у нас тут на магазинах вешают табличке Обаме вход запрещен. Кому всрался его телеграм. Умерил бы ЧСВ уже.

condor00 15 марта 2018 | 10:44

Молодчина, Дуров! Только в правовом поле!!!

olegleon 15 марта 2018 | 10:44

"Покупатель токенов не имеет права использовать их для отмывания денег"

а зачем тогда они нужны? )))

podwodnik 15 марта 2018 | 10:45

Дуров ввёл собственные санкции? Имеет право. Нечего было выгонять тех немногих у кого есть в мозгах что-то помимо духовного патриотизма.

demokratru 15 марта 2018 | 10:50

закрыть в России на *** этот Телеграмм, и всего то и делов. А то всякие полудурки типа Дурова будут нам, демократам, указывать, что делать...

commeilfaut 15 марта 2018 | 11:27

demokratru: Они не вам указывают, а себе-не связываться с вами.

blindpew_33 15 марта 2018 | 10:51

Ха, страшное наказание.
Ну будут инвестировать через подставных лиц, привычное дело.
Дуров собирается отслеживать и просвечивать всех виолончелистов?

zurrog_ 15 марта 2018 | 10:56

Брезгливость и пренебрежение Россией превращается в мировой тренд. В моду. В норму. В обыденность. Это становится естественным, как тапки в коридоре... Привет Путину.

jblack2 15 марта 2018 | 11:01

Так эти виртуальные фантики вообще не должны иметь обращение на территории России...

chapter_2 15 марта 2018 | 11:11

Санкции против лиц из кремлёвского списка может лично ввести каждый россиянин. Было бы желание.

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