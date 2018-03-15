В Оренбургской области похоронили военнослужащего, погибшего в Сирии

Церемония прошла с воинскими почестями при участии представителей властей.

По одной из версий 22-летний уроженец Соль-Илецка Владимир Пономарев был ранен в результате обстрела колонны, выводившей мирных жителей. Двое его сослуживцев погибли на месте, в то время как сам Пономарева был доставлен в Москву, где военнослужащий и скончался. Об этом агентства РИА «Оренбуржье» рассказал его тренер по рукопашному бою. В то же время источники издания «Saltday» говорят, что Пономарев подорвался на мине. Официально же Минобороны не сообщало о гибели военнослужащего. При этом на его похоронах, как пишут местные СМИ, присутствовали вице-губернатор Оренбургской области, чиновники и сотни жителей Соль-Илецка. Тем временем расследовательская группа Conflict Intelligence Team пишет, что Пономарев служил по контракту в Ингушетии, а в Сирию отправился в командировку. По ее мнению, возраст погибшего и официальные похороны говорят о том, что он был действующим военнослужащим, а получить смертельные ранения Пономарев мог в начале марта в Восточной Гуте: именно там действуют гуманитарные коридоры по выводу мирных жителей.

Официальных сообщений Минобороны об инцидентах с российскими военнослужащими в районе Восточной Гуты в начале марта не было.