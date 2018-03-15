В Оренбургской области похоронили военнослужащего, погибшего в Сирии
Церемония прошла с воинскими почестями при участии представителей властей.
По одной из версий 22-летний уроженец Соль-Илецка Владимир Пономарев был ранен в результате обстрела колонны, выводившей мирных жителей. Двое его сослуживцев погибли на месте, в то время как сам Пономарева был доставлен в Москву, где военнослужащий и скончался. Об этом агентства РИА «Оренбуржье» рассказал его тренер по рукопашному бою. В то же время источники издания «Saltday» говорят, что Пономарев подорвался на мине. Официально же Минобороны не сообщало о гибели военнослужащего. При этом на его похоронах, как пишут местные СМИ, присутствовали вице-губернатор Оренбургской области, чиновники и сотни жителей Соль-Илецка. Тем временем расследовательская группа Conflict Intelligence Team пишет, что Пономарев служил по контракту в Ингушетии, а в Сирию отправился в командировку. По ее мнению, возраст погибшего и официальные похороны говорят о том, что он был действующим военнослужащим, а получить смертельные ранения Пономарев мог в начале марта в Восточной Гуте: именно там действуют гуманитарные коридоры по выводу мирных жителей.
Официальных сообщений Минобороны об инцидентах с российскими военнослужащими в районе Восточной Гуты в начале марта не было.
Комментарии20
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russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 10:13
А где эта выгребная яма? Хочу поссать на могилу фашиста-путиноида.
nanaryfive 15 марта 2018 | 10:18
russkie_za_sverjenie: У тебя грошей нема хохлобот дальше Жмеринки поехать, сиди в своём сарае спамь.
mordvinyka_zabiyka 15 марта 2018 | 10:37
nanaryfive: амэн
olegleon 15 марта 2018 | 10:13
ну сейчас хомячки набегут и будут кричать "Россия бросает своих солдат и не признаёт их"
cattt 15 марта 2018 | 10:18
olegleon: Навоз не помешает земле русской,
ostanovka 15 марта 2018 | 10:19
olegleon: чо кричали-кричали, пусть бросает, аплодировать Рашке за это надо. Отдельные аплодисменты - верховному главнокомандующему рашистского войска, легко и непринужденно, при всеобщем. Одобрямсе рашистских аборигенов, отказавшемуся многократно от своего войска, своих подданных и красиво уничтожившего Россию, с превращением ее в рашку-говняшку (министр правительства императора русской вселенной мединский)
efilika 15 марта 2018 | 10:31
olegleon: да хрен с ними, с этими солдатами. Тебе будет все равно, сколько к тебе придет на похороны, продолжения не будет. Сколько ему? 22? ну не пожил. А что он там защищал? Чьи-то амбиции и кошель пригожинский. А кто о нем вспомнит завтра?
olegleon 15 марта 2018 | 10:54
efilika: это был его личный выбор. разница в то, что, например, солдат понимает, что во время службы есть риск быть убитым и добровольно принимает этот риск.
а, например, школьник, идя в школу, такой риск на себя не берёт, но школьников убивают в школах.
согласен, что продолжения не будет, но не согласен, что завтра никто не вспомнит.
opiatnovyi63 15 марта 2018 | 10:37
olegleon: А сам из пригожинских говорунов?
ha12raz 15 марта 2018 | 10:14
Шакалья стая то зачем собиралась ?
ostanovka 15 марта 2018 | 10:16
Карателя хоронят с воинскими почестями?..
Рашка окончательно сгнила.
ivar1964 15 марта 2018 | 10:19
Верховный главнокомандующий сказал, что российские войска выведены (а он никогда не врет!), ergo, никто погибнуть не мог. Вранье!
cereo 15 марта 2018 | 10:19
там в думе от оренбургской области есть депутат игорь сухарев, будем ждать когда и он тронет за "лобок" её или его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
timber_head 15 марта 2018 | 10:26
Бандита-наемника хоронят с воинскими почестями. Круть какая. В 90-х братки своих аналогично хоронили - с помпой и пышными поминками. Сейчас это вышло на государственный уровень.
tks 15 марта 2018 | 10:36
Какой обстрел коллонны??
Путин же объявил победу! Никаких обстрелов быть не может! это проклятый пиндосовский спецназ все устроил!!
perche 15 марта 2018 | 10:45
Сколько всего в сирии погибло личного состава и вагнерят???
Почему путин не любит на это отвечать???
vvpol 15 марта 2018 | 10:51
А никто не подумал, что этого юношу просто-напросто обманули?
Многие ехали что бы защищать мальчиков от распятия. Не факт что Владимир поехал убивать кого-то. Просто поехал охранять от злобных фанатов наши базы и мирных жителей.
Если смотреть российские СМИ, можно оч. сильно заблудиться. короче... "... чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". Гебельс в гробу нервно курит.
timber_head 15 марта 2018 | 11:08
vvpol:
"А никто не подумал, что этого юношу просто-напросто обманули?"
Это нас обманывали в 60-70-х, что "американцы напали на мирный Северный Китай". И в 70-80-х, когда парни искренни ехали "исполнять интернациональный долг". А этого "юношу" никто не обманывал. Он завербовался убивать за бабло и ему неважно было где и кого. Они и в Донбассе убивали, и в Сирию за тем же поехали.
timber_head 15 марта 2018 | 11:11
vvpol: На Северный Вьетнам, ессно. До сих пор помню спектакль в кукольном театре Владивостока по этому поводу - я тогда ещё в детсад ходил. А сейчас, если есть хоть минимум мозга и навыков его использования, не обманешься, хотя, похоже, у большинства россиян мозг если и есть, то служит исключительно как накопитель и транслятор "официальных версий". Анализировать и делать выводы не способен.
snips 15 марта 2018 | 10:53
Откуда оно вело эту колону? Че за чес про мирных жителей ...