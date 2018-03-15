Великобритания обвиняет Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия

Россия не задекларировала вещество «Новичок» или объекты, связанные с его производством, как того требует Конвенция, заявил британский представитель при ООН Джонатан Аллен. Он назвал нервнопаралитическое вещество «Новичок» крайне сложным в производстве и не исключил, что химикат, использованный при отравлении Скрипаля был получен кустарным путём.

Совет Безопасности обсудил так называемое «дело Скрипаля». США выразили полную поддержку Великобритании.

Российский представитель при ООН Василий Небензя отрицает причастность России к отравлению Скрипаля. Он обвинил в этом Великобританию. По словам дипломата, в пользу этой версии свидетельствует осведомлённость Лондона о точном составе газа «Новичок».

Небензя также отметил, что Россия готова в любой момент присоединиться к расследованию «дела Скрипаля».