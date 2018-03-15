Великобритания обвиняет Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия
Россия не задекларировала вещество «Новичок» или объекты, связанные с его производством, как того требует Конвенция, заявил британский представитель при ООН Джонатан Аллен. Он назвал нервнопаралитическое вещество «Новичок» крайне сложным в производстве и не исключил, что химикат, использованный при отравлении Скрипаля был получен кустарным путём.
Совет Безопасности обсудил так называемое «дело Скрипаля». США выразили полную поддержку Великобритании.
Российский представитель при ООН Василий Небензя отрицает причастность России к отравлению Скрипаля. Он обвинил в этом Великобританию. По словам дипломата, в пользу этой версии свидетельствует осведомлённость Лондона о точном составе газа «Новичок».
Небензя также отметил, что Россия готова в любой момент присоединиться к расследованию «дела Скрипаля».
Комментарии26
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savushkinski_troll 15 марта 2018 | 10:10
тонна бреда
peshehonez 15 марта 2018 | 10:24
"Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции "
- А ты меня за руку поймала, сучина позорная, чтоб о моих делах на людях разговаривать?!!
el_borz 15 марта 2018 | 10:27
Он назвал нервнопаралитическое вещество «Новичок» крайне сложным в производстве и не исключил, что химикат, использованный при отравлении Скрипаля был получен кустарным путём.
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ГазПром - Мечты сбываются!
echo_shar 15 марта 2018 | 11:01
savushkinski_troll:
Великобритания - дура! ))))
kotvinder2 15 марта 2018 | 10:10
Таким деятелям хорошо помогает реланиум. А вообще кто-то ещё сомневается, что именно СССР сбросил ядерные бомбы на Японию?
evgolius7 15 марта 2018 | 10:30
kotvinder2:
"В России разработка ядовитых веществ, предназначенных для террористических акций государства, началась уже при жизни Ленина.
В 1921 году по его личному распоряжению был создан кабинет № 2 или «Специальный кабинет»."
sg76g 15 марта 2018 | 10:38
evgolius7:
А ты не забыл, дебил, что к этому времени химоружие вовся твоими нынешними хозяевами использовалось на войне. Советской власти просто необходимо было защищаться, так как интервенцию только что с большим трудом отразили..
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 10:39
evgolius7: Г-н евроглист вы уже столько наврали, что вас никто и не слушает за исключением данки и коттигра с заднеприводным ареа.
prade 15 марта 2018 | 11:13
kotvinder2: "Кто-то ещё сомневается, что именно СССР сбросил ядерные бомбы на Японию?"
СССР убивал людей попроще: голодомор, ГулАГ, репрессии, коллективизация, классовая борьба, красный террор и т.д.
olegleon 15 марта 2018 | 10:11
"Он назвал нервнопаралитическое вещество «Новичок» крайне сложным в производстве "
и он заявил, что британские учёные не в состоянии его произвести? нет. а почему он это не заявил? может быть потому, что отлично знает, что Британия спокойно может производить такое ОВ, выдавая его за "русское ОВ"
nanaryfive 15 марта 2018 | 10:13
Пускай поскачут там мелкобриты.
neyexo 15 марта 2018 | 10:16
Тыриза Мэй так считает.
А вот английские следователи боятся, что пыль в судах будут глотать - доказать сложно, английский суд не поверит. Предъявить суду нечего.
hi_kitty 15 марта 2018 | 10:31
neyexo: суда, к сожалению не будет, но будут новые санкции с болевым эффектом...
danyila 15 марта 2018 | 11:01
neyexo: Суда захотелось, бл... дь? Хватит с вами, сучарами, интеллигентничать! По е..лищу вместо суда не хочешь?
vlabumur 15 марта 2018 | 10:20
Я как патриот России крайне,негативно отношусь к власти,которая своими действиями наносит вред народу РФ.
hi_kitty 15 марта 2018 | 10:25
//Россия готова в любой момент присоединиться к расследованию «дела Скрипаля»//
вы уже сбитый боинг "порасследовали", спасибо, не надо...
waldy 15 марта 2018 | 11:05
hi_kitty:
А польский самолёт с погибшей делегацией наверное раша ещё лет сто будет "расследовать".
geor67 15 марта 2018 | 10:34
Допрыгалась, "самая миролюбивая страна" (((
Гитлер и то не отважился применить химоружие в ВМВ.
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 10:36
Видать совершенно англичанка безграмотная, если до сих пор не знает, что Россия никогда не разрабатывала и не производила "новичок" - все вопросы в Узбекистану и США где производят в данное время "новичок" - у меня есть достоверные факты.
vargor 15 марта 2018 | 10:40
Клеветнические обвинения России ничего их организаторам не дадут. На что они надеются? На вмешательство в российские выборы в свою пользу? Это глупо. Такие иностранные нападки на нашу страну только усиливают антизападные настроения в российском народе и приводят к росту патриотизма. Голосовать россияне в большинстве будут за Путина и за Грудинина отметая прочь западных прихвостней.
demosua 15 марта 2018 | 11:27
vargor: Пишешь передовицы в стенгазетах партячеек?
udavodav 15 марта 2018 | 10:47
Правильно обвиняют. Рашу надо обложить по границам, чтоб никто оттуда больше не выходил.
nersesov 15 марта 2018 | 11:03
udavodav: иди передвигать светофоры, салобрит
nersesov 15 марта 2018 | 10:59
Если этот яд можно получить кустарным путем, то он, конечно, очень сложный. Британский бред!
vebis 15 марта 2018 | 11:12
"
Мы не сделали поспешных выводов. Мы провели тщательное и добросовестное расследование, которое продолжается. Мы просим, чтобы Организация по запрещению химического оружия провела независимый анализ использованного [в Солсбери] вещества. Мы дали возможность России объяснить [произошедшее]. Но Россия отказалась это делать.
Мы уже слышали нападки и угрозы со стороны России в течение последних нескольких дней. Мы знаем, что это продолжится. Именно так ведет себя Россия каждый раз, когда ее ловят на нарушении международного права: она прибегает к отрицаниям, отвлечению внимания и угрозам. Так работает Россия.
"
(из доклада упомянутого Джонатана Аллен в СБ ООН)
perche 15 марта 2018 | 11:28
Что еще может изречь эта позорная небензя?